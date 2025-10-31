Sinner chịu "bất công", chiếm số 1 thế giới của Alcaraz vẫn chỉ là số 2 ở ATP Finals

Dù Jannik Sinner đang tiến gần tới ngôi số 1 thế giới, tay vợt người Ý vẫn phải chấp nhận thực tế "ngược đời", anh sẽ không được xếp hạt giống số 1 tại ATP Finals 2025, ngay cả khi vượt qua Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP nếu vô địch Paris Masters 2025.

Sinner (bên phải) sẽ không là hạt giống số 1 ở ATP Finals dù có vươn lên số 1 ATP sau Paris Masters

🎾 “Nghịch lý” điểm số: Dẫn đầu BXH vẫn xếp hạt giống số 2

Theo quy định, thứ tự hạt giống tại ATP Finals được xác định dựa trên ATP Race to Turin, bảng điểm tính thành tích của mùa giải, chứ không dựa trên BXH ATP chính thức.

Hiện tại, Alcaraz đang dẫn đầu Race to Turin với 11.050 điểm, trong khi Sinner dù có vô địch Paris Masters (ATP 1000 cuối cùng trong năm) cũng chỉ có thể đạt tối đa 10.000 điểm.

Nghĩa là, dù Sinner có vượt Alcaraz để tạm chiếm ngôi số 1 thế giới (với 11.500 điểm so với 11.250 của Alcaraz), anh vẫn xếp sau Alcaraz về hạt giống tại ATP Finals.

Đáng nói hơn, Sinner sẽ chỉ “giữ ngai vàng” đúng một tuần, bởi sau khi trừ điểm bảo vệ (1.500 điểm vô địch ATP Finals 2024), anh sẽ tụt xuống còn 10.000, trong khi Alcaraz chỉ mất 200 điểm. Như vậy, ATP Finals 2025 sẽ là nơi 2 tay vợt kể trên đua ngôi số 1 cuối năm, nơi mà "Carlitos" có nhiều lợi thế hơn so với "Người băng" nước Ý.

💥Sinner đang chịu “lép vế” so với hai đối thủ lớn

Đây không phải lần đầu tiên Sinner phải chịu “thiệt” về thể thức. Ở Six Kings Slam vừa qua, dù là đương kim vô địch, anh vẫn phải bắt đầu từ tứ kết, trong khi cả Novak Djokovic và Carlos Alcaraz được đặc cách vào thẳng bán kết.

Tình thế ấy khiến người hâm mộ cảm thấy Sinner đang phần nào bị “bất công” so với hai ngôi sao còn lại trong “tam hùng” tennis đương đại.

🔮 Cuộc đua cuối mùa

Trước mắt, Sinner còn cần 3 trận thắng nữa ở Paris Masters để có thể tái chiếm ngôi số 1, nhiệm vụ không dễ trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực bảo vệ danh hiệu ATP Finals sắp tới.

Dẫu vậy, tay vợt người Ý vẫn cho thấy phong độ và sự lì lợm đáng nể trong mùa giải 2025, khi từng vô địch Australian Open và giữ vị trí trong top 2 suốt nhiều tháng liền.