Kết quả bóng đá Bờ Biển Ngà - Mozambique: Amad Diallo định đoạt (CAN Cup)

Bờ Biển Ngà mong muốn sớm ghi bàn mở điểm trước Mozambique. Nhưng rốt cuộc, Bờ Biển Ngà lại đối mặt với hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ.

Trong hiệp một, Bờ Biển Ngà chỉ dứt điểm 6 lần. Những cơ hội của họ tạo ra cũng không thực sự nguy hiểm khi bị hàng thủ của Mozambique hóa giải.

Bước sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà có bàn mở điểm ở phút 49. Kessie là người kiến tạo thuận lợi để ngôi sao thuộc biên chế MU là Amad Diallo điền tên lên bảng điện tử.

Amad Diallo ăn mừng

Bờ Biển Ngà nỗ lực tìm bàn thứ 2. Nhưng họ lại tỏ ra vô duyên trước khung thành của Mozambique. Trong khi đó, hàng công Mozambique cũng bất lực trong việc ghi bàn. Do vậy, Mozambique chấp nhận trận thua với tỷ số 0-1 trước Bờ Biển Ngà.

Tỷ số chung cuộc: Bờ Biển Ngà 1 -0 Mozambique (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Bờ Biển Ngà: Amad Diallo 49' (Kessie)

Đội hình xuất phát:

Bờ Biển Ngà: Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessie, Seri, Sangare, Amad Diallo, Zaha, Diomande

Mozambique: Ernan, Calila, Mexer, Mandava, Langa, Kambala, Catamo, Amade, Guimaraes, Quembo, Ratifo