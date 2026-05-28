Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Vinicius tự tin đánh bại Ronaldo ở World Cup, bất ngờ buông lời khen Yamal

Sự kiện: World Cup 2026 Cristiano Ronaldo Đội tuyển Brazil

Trong cuộc phỏng vấn với Caze TV, tiền đạo Vinicius đã có những chia sẻ đáng chú ý về Yamal và tuyển Bồ Đào Nha.

   

Vinicius tôn trọng Yamal

Vinicius sắp cùng tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Ngôi sao sinh năm 2000 đã chỉ ra những ứng viên vô địch World Cup. Anh gọi tên Brazil, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha và Argentina. 

Khi nói về Tây Ban Nha, Vinicius không quên nhắc tới Yamal: "Họ đang là đương kim vô địch EURO. Các cầu thủ Tây Ban Nha chơi với nhau trong thời gian dài và họ đang có Yamal. Anh ấy là người luôn có thể tạo nên những điều phi thường trên sân. Yamal là mẫu cầu thủ có thể tự mình quyết định cả kỳ World Cup. Ngoài ra còn có Pedri cùng rất nhiều cầu thủ giỏi khác".

Nói về những lần đối đầu Barcelona, Vinicius thừa nhận Yamal là thử thách cực lớn: "Rất khó đối phó. Bạn thi đấu ở phía bên kia sân và phải tự hỏi: "Làm sao mà thằng nhóc này không chịu dừng lại vậy".

Vinicius có những lời tốt đẹp dành cho Yamal

Nói về cầu thủ Barcelona luôn là điều nhạy cảm vì người hâm mộ hai bên sẽ tranh cãi. Nhưng chúng ta cần tôn trọng những cầu thủ xuất sắc.

Người hâm mộ mua vé để xem những cầu thủ giỏi nhất thi đấu và Yamal là một trong số đó. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, tất cả chỉ muốn đánh bại đối thủ vì màu cờ sắc áo.

Tôi và Yamal thường xuyên đá xoáy nhau trên sân. Nhưng sau trận đấu, chúng tôi vẫn bắt tay và ai về đường nấy. Tôi tin rằng anh ấy cũng đánh giá cao các cầu thủ Real Madrid cũng như những cầu thủ giỏi khác. Bóng đá bây giờ đã khác. Trước đây, dường như không ai dám công khai khen đối thủ, nhưng giờ mọi thứ cởi mở hơn".

Sẵn sàng đánh bại Bồ Đào Nha

Khi nhắc tới tuyển Bồ Đào Nha, Vinicius bật cười: "Sau tất cả thì Cristiano Ronaldo vẫn ở đó và anh ấy luôn quan trọng. Ngoài ra họ còn có Vitinha, Joao Neves, những người đang nằm trong số các cầu thủ hay nhất hiện nay. Tôi cũng rất thích Nuno Mendes. Còn Rafael Leao là anh em thân thiết của tôi. Tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với Joao Felix".

Khi được hỏi về khả năng đối đầu Ronaldo ở vòng knock-out World Cup 2026, Vinicius đáp lại đầy hài hước: "Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng khi ấy Ronaldo sẽ phải thua thôi. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải chiến thắng. Nhưng CR7 sẽ hiểu mà. Ronaldo là thần tượng của chúng tôi".

Vinicius không ngại đối đầu Ronaldo

Vinicius không coi ĐT Anh là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup vì đặt niềm tin nhiều hơn vào Argentina: "Tôi cũng đánh giá cao tuyển Anh với Bellingham. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn Argentina bởi họ là nhà đương kim vô địch, đội bóng hiện rất tự tin và họ vẫn còn Messi. Chỉ cần Messi còn ở đó, mọi thứ luôn khác biệt. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết anh ấy chuẩn bị làm gì".

Theo Phong Đức

28/05/2026 11:55 AM (GMT+7)
