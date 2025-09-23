Lãnh đạo môn bi sắt Việt Nam lên tiếng trước nguy cơ không được dự SEA Games 33

💥 Không thay đổi kế hoạch, hồi hộp chờ tin chính thức

Mới đây, thể thao Đông Nam Á đã một phen xôn xao khi Liên đoàn Bi sắt thế giới (WPBF) đưa ra tuyên bố cấm tổ chức bộ môn này tại SEA Games 33. Thậm chí WPBF còn nhấn mạnh nếu quốc gia nào cử VĐV tham dự sẽ chịu án cấm tất cả các hoạt động trong vòng 2 năm, trong đó có việc không được tham dự nhiều giải đấu quốc tế quan trọng cấp châu lục và thế giới.

Bi sắt Việt Nam giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị trong khi chờ đợi thông báo chính thức của ban tổ chức SEA Games 33

Trước tình hình đó, ông Đoàn Tuấn Anh – Phụ trách bộ môn bi sắt của Cục Thể dục Thể thao lên tiếng: “Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Olympic Thái Lan cũng như ban tổ chức SEA Games 33 chưa có thông báo chính thức. Sự việc này là mâu thuẫn giữa Liên đoàn bi sắt Thái Lan và Liên đoàn bi sắt thế giới, trong khi việc tổ chức SEA Games là trực thuộc Ủy ban Olympic Thái Lan và ban tổ chức độc lập khác”.

“Hiện tại, bộ môn vẫn giữ nguyên những kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games của mình và chờ đợi thông báo chính thức từ ban tổ chức SEA Games. Cá nhân tôi kỳ vọng rằng sự việc sẽ được giải quyết tốt đẹp, nhất là khi bi sắt là bộ môn thế mạnh và rất được Thái Lan coi trọng”, ông Tuấn Anh nhận xét.

🔥 Chỉ tiêu của bi sắt Việt Nam tại SEA Games 33 ra sao?

Tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-20/12 ở Thái Lan, bộ môn bi sắt tranh tài khoảng 11 bộ huy chương. Đội tuyển bi sắt Việt dự kiến tham dự với 24 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 1-2 HCV. Đây là mục tiêu không hề đơn giản bởi Thái Lan vốn là cường quốc bậc nhất thế giới ở bộ môn bi sắt. Trước đó ở SEA Games 32 tại Campuchia, tuyển bi sắt Thái Lan đã giành được đến 6 HCV. Trong khi thành tích của tuyển Việt Nam là 2 HCB và 5 HCĐ.

Thái Lan là cường quốc bậc nhất thế giới về môn bi sắt

Theo kế hoạch, trước SEA Games 33, tuyển bi sắt Việt Nam sẽ tham dự 2 giải đấu quan trọng là giải vô địch thế giới vào tháng 10 và giải châu Á vào tháng 11.

🎯 Chờ hướng giải quyết của ban tổ chức SEA Games 33

Lênh cấm của Liên đoàn Bi sắt thế giới xuất phát từ việc trước đó, tổ chức này đã ra lệnh cấm vĩnh viễn cựu Chủ tịch Hiệp hội Bi sắt Thái Lan - ông Sutthirot Praphanphat, không cho phép ông tham gia bất kỳ hoạt động quản lý nội bộ nào của môn bi sắt.

Sẽ cần hướng giải quyết của WPBF và Ủy ban Olympic Thái Lan để môn bi sắt được thi đấu ở kỳ SEA Games tới

Nguyên nhân là do ông Sutthirot Praphanphat bị cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục, điều này dẫn đến việc ông bị trục xuất khỏi tư cách thành viên của WPBF.

Được biết trước đó, ban tổ chức SEA Games 33 đã thành lập một Ủy ban độc lập để quản lý bộ môn này tại SEA Games, không liên quan đến Liên đoàn bi sắt Thái Lan cũ do ông Sutthirot Praphanphat điều hành. Tuy nhiên, Ủy ban độc lập mới tiếp tục đưa ông này vào vị trí quan trọng dẫn đến động thái quyết liệt của WPBF. Hiện tại, các quốc gia Đông Nam Á tham dự SEA Games 33 đang chờ đợi hướng giải quyết của Ủy ban Olympic Thái Lan với WPBF.