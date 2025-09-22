Sự thật vụ ngôi sao Chelsea bỏ bóng đá sang thi đấu điền kinh

Mykhailo Mudryk, người từng được Chelsea mua về với giá khủng 100 triệu euro, giờ đứng giữa hai ngã rẽ: một bên là tương lai bóng đá bị nghi ngờ kể từ khi Liên đoàn bóng đá Anh công bố cáo buộc vi phạm quy định chống doping, còn bên kia là những thông tin ầm ĩ cho thấy anh tìm đường sang môn điền kinh để tranh vé dự Olympic Los Angeles 2028.

Mudryk khi còn thi đấu cho Chelsea (Ảnh: AP)

Từ vai trò “cầu thủ chạy cánh tốc độ nhất” được ca tụng khi từng đạt tốc độ 36,67 km/h ở trận ra mắt Premier League, Mudryk bị cho là đang cố tận dụng tố chất bứt phá thành lợi thế trên đường đua. Tuy nhiên, giữa lời đồn và thực tế còn là một khoảng cách khó vượt.

Nguồn tin từ Marca cho biết Mudryk đã bắt tay vào tập luyện điền kinh, làm việc với một số cựu VĐV Olympic để nâng trình, hướng tới cự ly ngắn. Theo kịch bản được nhắc tới, anh phải đạt chuẩn do Liên đoàn điền kinh thế giới quy định, đồng thời vượt qua vòng tuyển chọn quốc gia của Ukraine năm 2027, mới có cơ hội góp mặt ở Los Angeles 2028. Lộ trình nghe có vẻ khả dĩ, nhưng không hề đơn giản: chuyển môn đồng nghĩa với phải thích nghi phương pháp huấn luyện hoàn toàn khác.

Phía Liên đoàn điền kinh Ukraine, dưới hai tiếng nói đại diện, đã bác bỏ nhanh chóng mọi thông tin cho rằng Mudryk đã gia nhập đội tuyển điền kinh. Olha Nikolaiyenko, người phát ngôn của Liên đoàn, nói rằng họ chưa nhận bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ cầu thủ hay người đại diện của anh, đồng thời nhấn mạnh rằng khi cuộc điều tra chống doping còn diễn ra, chuyện tuyển chọn hay tiếp nhận Mudryk là điều “chưa thể bàn tới”.

Chủ tịch Liên đoàn, Olga Saladukha, cũng khẳng định với báo chí rằng liên đoàn không có cuộc trao đổi nào về việc Mudryk chuyển sang điền kinh, và anh không hề tham gia tập luyện cùng đội tuyển quốc gia.

Những lời phản bác này đặt dấu hỏi lớn cho tính khả thi của kế hoạch chuyển môn. Ngay cả khi Mudryk có được đà phát triển về mặt kỹ thuật, anh vẫn phải đối mặt rắc rối pháp lý và thủ tục liên quan tới án cáo buộc doping. Các quy định của World Athletics và Ủy ban Olympic quốc tế đều rất nghiêm ngặt về tư cách VĐV trong những vụ có yếu tố chống doping, điều có thể khiến một hồ sơ như của Mudryk bị xử lý khắt khe hơn. Chưa kể, tư cách thi đấu quốc tế đòi hỏi thời gian tích luỹ chuyên môn, tham dự các giải xác nhận phong độ và đạt chuẩn trong các kỳ tuyển chọn nội bộ.

Về phía Chelsea và cộng đồng bóng đá, câu chuyện này càng làm phức tạp thêm một hồ sơ vốn đã đầy sóng gió. Từ lúc được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn đột phá ở Ngoại hạng Anh, Mudryk giờ phải dọn dẹp những hệ lụy pháp lý trước khi nghĩ tới bất kỳ thay đổi sự nghiệp nào. Với tất cả yếu tố ấy, kịch bản Mudryk xuất hiện trên đường chạy ở Los Angeles 2028 còn chịu quá nhiều điều kiện khắt khe để trở thành hiện thực.