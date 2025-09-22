Lý do "động trời" khiến Thái Lan bị cấm môn bi sắt, Việt Nam "vạ lây" ở SEA Games

🛑 Quyết định của Liên đoàn Bi sắt Thế giới

Liên đoàn Bi sắt Thế giới (WPBF) vừa ra lệnh cấm Thái Lan tổ chức môn bi sắt tại SEA Games 33, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cử vận động viên tham dự sẽ bị cấm thi đấu quốc tế trong hai năm. Quyết định này được đưa ra sau những bê bối liên quan đến cựu Chủ tịch Hiệp hội Bi sắt Thái Lan, ông Sutthirot Praphanphat, người bị cáo buộc tham ô, gian lận bầu cử và quấy rối tình dục, dẫn đến việc ông bị cấm tham gia mọi hoạt động quản lý bi sắt quốc tế.

Ông Pimol Srivikorn (giữa), cho biết WPBF yêu cầu Thái Lan hủy bỏ toàn bộ nội dung thi đấu môn bi sắt

Ông Pimol Srivikorn, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, cho biết WPBF yêu cầu Thái Lan hủy bỏ toàn bộ nội dung thi đấu môn bi sắt, đồng thời gửi thông báo nghiêm khắc đến tất cả Liên đoàn quốc gia.

"Bất kỳ quốc gia nào cử VĐV tham dự sẽ phải chịu án cấm hai năm, tính đến SEA Games tiếp theo tại Malaysia năm 2027", ông nói.

😡 Người đứng đầu bi sắt Thái Lan "bất tuân lệnh" khiến mọi thứ rối tung

Nguyên nhân lệnh cấm xuất phát từ việc ông Sutthirot, dù đã bị cấm suốt đời, vẫn tiếp tục giữ vai trò quản lý trong Hiệp hội Bi sắt Thái Lan. WPBF đánh giá hành động này là vô trách nhiệm, gây tổn hại đến môn thể thao cũng như hàng ngàn vận động viên trên toàn thế giới.

Các tờ báo Thái Lan như Siam Sport, Matichon và Thairath đồng loạt đưa tin, nhấn mạnh rằng đây là sự việc chưa từng có trong lịch sử SEA Games, đồng thời cảnh báo các quốc gia ASEAN về nguy cơ bị “vạ lây” nếu cố tình cử vận động viên tham dự. Matichon nhận định: “Hậu quả từ hành vi của một cá nhân đứng đầu Hiệp hội đang khiến cả khu vực phải gánh chịu”.

Môn bi sắt là một trong những môn thể thao ưa chuộng ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Lệnh cấm của WPBF không chỉ ảnh hưởng đến Thái Lan mà còn đặt các Liên đoàn khác vào tình thế khó xử. Nếu Việt Nam hay bất kỳ nước nào cố tình cử vận động viên tham dự, các VĐV sẽ mất quyền thi đấu quốc tế trong hai năm, bao gồm World Games, Đại hội Thể thao Châu Á và Asian Master Games.

Điều này khiến các Liên đoàn ASEAN phải xem xét lại kế hoạch cử VĐV, đồng thời cân nhắc phương án thay thế môn thi đấu khác để tránh ảnh hưởng đến thành tích của vận động viên tại SEA Games 33.

🤝 Nỗ lực giải quyết và những bất đồng nội bộ

Theo Thairath, Ủy ban Olympic Thái Lan đã cử một ủy ban tạm quyền nhằm giải quyết khủng hoảng, tuy nhiên các quan chức Thái Lan vẫn bất đồng với WPBF về quyền tổ chức môn bi sắt.

Ông Chaiyapong Siriwat, Chủ tịch ban tổ chức SEA Games, khẳng định: “Các vận động viên Thái Lan sẽ không bị mất cơ hội thi đấu quốc tế, nhưng việc tranh tài ở SEA Games lần này coi như không thể thực hiện được”.

Bất chấp những nỗ lực của ban tổ chức, WPBF vẫn giữ nguyên án cấm, nhấn mạnh rằng môn bi sắt không thể bị lợi dụng vì lợi ích cá nhân của một số quan chức.

SEA Games 33 dự kiến tổ chức bi sắt từ 10-15/12, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức về phương án thay thế hoặc xử lý án cấm.