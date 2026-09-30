MU thê thảm nhất đợt FIFA Days, Mazraoui nối gót Fernandes - Dorgu chấn thương

Mazraoui tập tễnh rời sân

Hậu vệ Noussair Mazraoui buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận Morocco gặp Lesotho tại vòng loại giải vô địch các quốc gia châu Phi AFCON.

Mazraoui chấn thương

Phút 69, sau một pha tranh chấp, cầu thủ 28 tuổi lập tức ôm vùng lưng dưới và có dấu hiệu đau đớn. Thời điểm đó, Morocco đang dẫn trước 1-0 tại sân Toyota ở Bloemfontein, Nam Phi.

Trong lúc Mazraoui được đội ngũ y tế chăm sóc, các đồng đội liên tục hướng về khu vực kỹ thuật để báo hiệu rằng hậu vệ này không thể tiếp tục thi đấu. Mazraoui sau đó được thay ra.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về mức độ chấn thương cũng như thời gian anh phải nghỉ thi đấu.

CĐV MU thấp thỏm

Việc Mazraoui gặp vấn đề khiến người hâm mộ MU không khỏi lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng liên tục phải đối mặt với những ca chấn thương trong thời gian FIFA Days.

Dorgu cũng dính chấn thương trong đợt FIFA Days tháng 9

Một CĐV viết: “Mùa giải này sẽ là một mùa giải rất dài với chúng ta”.

Người khác bình luận: “Vừa có một cầu thủ trở lại, đã phải chứng kiến thêm hai người khác dính chấn thương”.

Một CĐV khác đặt câu hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy!”.

Trong khi đó, một người thậm chí than thở: “Chúng ta xong rồi, các cầu thủ cứ lần lượt ngã xuống như ruồi”.

Hàng loạt cầu thủ MU gặp vấn đề

Mazraoui không phải cầu thủ MU duy nhất khiến đội bóng lo lắng trong đợt tập trung đội tuyển lần này.

Marcus Rashford đã rút khỏi đội tuyển Anh sau khi gặp một chấn thương nhẹ ở trận Fulham hồi đầu tháng. Kobbie Mainoo cũng rút khỏi danh sách triệu tập, dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được làm rõ.

Các fan MU lo lắng cho đội trưởng Fernandes

Patrick Dorgu gặp vấn đề khi đang thi đấu cho Đan Mạch trong trận gặp Xứ Wales tuần trước. Hậu vệ này phải nằm sân dù không có va chạm rõ ràng và không thể tiếp tục thi đấu.

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng từng khiến MU thấp thỏm sau khi vắng mặt trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy hôm Chủ nhật. Rất may là HLV Jorge Jesus cho biết tiền vệ này có thể trở lại trong tuần này.

Với Mazraoui, MU sẽ phải chờ thêm các đánh giá y tế để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương trước khi đưa ra kế hoạch sử dụng hậu vệ người Morocco.