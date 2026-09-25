Nữ thần bóng chuyền có làn da "phát sáng", gây sốt với kỷ lục ở ASIAD 2026

Vượt qua định kiến về bộ môn thể thao hay nhận những lời bình luận không tích cực về trang phục, "nữ thần bãi biển" Shin Ji Eun vừa cùng đồng đội lập nên cột mốc lịch sử cho bóng chuyền bãi biển Hàn Quốc tại kỳ Á vận hội năm nay.

Shin Ji Eun đang gây sốt ở giải ASIAD 2026

Nhan sắc "vô thực" và làn da phát sáng dưới nắng hè

Tại các sân đấu của Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, môn bóng chuyền bãi biển nữ đang trở thành tâm điểm thu hút truyền thông. Cái tên chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ chính là nữ vận động viên sinh năm 2001, Shin Ji Eun.

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m73, vóc dáng săn chắc cùng gương mặt thanh tú chuẩn tỷ lệ của các nữ thần tượng K-pop, Shin được người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh hiệu "nữ thần bóng chuyền". Điều khiến cộng đồng mạng trầm trồ và tò mò nhất chính là làn da trắng mịn như "phát sáng" của cô ngay cả khi phải thi đấu nhiều giờ liền dưới cái nắng gay gắt của bãi biển.

Để duy trì được sắc vóc này, Shin chia sẻ cô chú trọng việc thoa kem chống nắng từ 3-4 lần mỗi ngày, kết hợp uống viên uống dưỡng trắng và bổ sung thật nhiều nước lọc, nước ép hoa quả. Khác với các người mẫu, cô không ăn kiêng kham khổ mà ăn đủ 3 bữa với lượng protein dồi dào để đảm bảo thể lực di chuyển, bật nhảy liên tục trên cát. Khi có thời gian rảnh, người đẹp còn tham gia lướt sóng, lặn biển và bơi lội để cơ thể luôn dẻo dai.

Tấm vé lịch sử sau 8 năm cắn răng làm thêm ở tiệm hamburger

Đằng sau hào nhoáng của danh xưng "nữ thần" lại là một hành trình đầy nước mắt và nghị lực phi thường kéo dài suốt 8 năm. Tại Hàn Quốc, bóng chuyền bãi biển là một môn thể thao không được ưa chuộng, đồng nghĩa với việc các vận động viên không có sự tài trợ ổn định.

Để có đủ số tiền 6-7 triệu won cho mỗi chuyến du đấu nước ngoài, Shin phải trải qua những ngày tháng bươn chải làm giáo viên thể dục, làm thêm tại các cửa hàng hamburger và quán cà phê. Điều kiện tập luyện của cô cũng vô cùng thiếu thốn khi không có sân chuyên dụng, nhiều lúc cô phải tập tạm bợ ngay tại công viên Sông Hàn. Khó khăn chồng chất khó khăn khi trong 8 năm, người bạn cặp thi đấu của cô đã phải thay đổi tới 9 lần.

Không dừng lại ở đó, Shin còn phải chịu đựng áp lực tinh thần khủng khiếp từ những bình luận ác ý, miệt thị trên mạng xã hội chỉ vì bộ bikini thi đấu đặc thù của bộ môn này. Nhiều người cay nghiệt chất vấn: "Cô ấy có bị ám ảnh bởi việc "lộ hàng" không?".

Kết quả ngọt ngào tại ASIAD 2026

Bỏ ngoài tai những lời phán xét và khó khăn, Shin cùng người đồng đội Kim Jung A đã chứng minh năng lực bằng "kết quả quý giá" trên sân đấu bảng D tại ASIAD 2026.

Dù để thua đáng tiếc 0-2 trước Thái Lan ở trận ra quân ngày 20/09, hai cô gái Hàn Quốc đã kiên cường lội ngược dòng ngoạn mục trước Malaysia vào ngày 22/09 với tỷ số 2-1 (thắng nghẹt thở 18-16 ở set quyết định). Đến ngày 25/09, sau khi cục diện bảng đấu ngã ngũ, tuyển nữ Hàn Quốc chính thức đứng nhì bảng D và giành tấm vé lịch sử tiến thẳng vào vòng 16 đội sẽ diễn ra vào 28/9 (hiện vòng bảng vẫn đang thi đấu nên ban tổ chức chưa sắp lịch cụ thể).

Đây là chiến thắng đầu tiên tại một kỳ Á vận hội của cá nhân Shin, phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự kiên trì bám trụ sân cát suốt gần một thập kỷ của cô gái 25 tuổi. Từ một cái tên gây sốt chỉ vì ngoại hình, Shin đã hiên ngang khẳng định giá trị của mình bằng tài năng và tinh thần thể thao bất diệt.

Những hình ảnh đẹp về Shin