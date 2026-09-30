Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc: Trận đấu giải quyết bằng luân lưu? (ASIAD)

13h, 30/9 | Yanmar Nagai U23 Hàn Quốc 0 - 0 U23 Trung Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Hàn Quốc vs U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc Điểm Joon Hong Ji Soo Gi Hyuk Young Jun Jun Ho Sang Yoon Hyun Ju Seok Hyun Min Hyeok Hyun Seo Min Ha Điểm Li Hao Zexiang Haofan Chenjie Liu Yang Haoyang Shangyuan Qianglong Wenneng Abdurasul Chengyu Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc U23 Trung Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Joon Hong, Ji Soo, Gi Hyuk, Young Jun, Jun Ho, Sang Yoon, Hyun Ju, Seok Hyun, Min Hyeok, Hyun Seo, Min Ha Li Hao, Zexiang, Haofan, Chenjie, Liu Yang, Haoyang, Shangyuan, Qianglong, Wenneng, Abdurasul, Chengyu

U23 Hàn Quốc vượt trội đối đầu

Đây là cuộc tái đấu đặc biệt bởi ba năm trước, chính U23 Hàn Quốc đã loại chủ nhà Trung Quốc ở tứ kết Asian Games 2023 trước khi tiến tới chức vô địch.

Theo thống kê trong 5 trận gần nhất, U23 Hàn Quốc thắng 4 và chỉ thua 1 trước U23 Trung Quốc.

Chờ đợi ở Eom Ji Sung

Eom Ji Sung là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của U23 Hàn Quốc. Tiền đạo này lập hat-trick ở trận mở màn gặp Qatar và tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng trước Việt Nam. Bên cạnh đó, Lee Young-jun, Kim Ji-soo và Kim Myung-jun cũng để lại dấu ấn, giúp Hàn Quốc sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Hàng công bùng nổ của U23 Hàn Quốc

U23 Hàn Quốc đang có hành trình đầy thuyết phục tại ASIAD 2026 và cho thấy họ là một trong những ứng viên đáng chú ý cho tấm HCV. Đội bóng xứ kim chi lần lượt đánh bại U23 Qatar 4-1, U23 Saudi Arabia 2-0 trước khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Việt Nam ở tứ kết.

Sau 3 trận, Hàn Quốc đã ghi tới 10 bàn và chỉ một lần phải vào lưới nhặt bóng. Những con số ấy phản ánh khá rõ hiệu quả trong lối chơi tấn công, đồng thời cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt của đội bóng áo đỏ. Đặc biệt, hàng công Hàn Quốc đang tạo ra sức ép liên tục nhờ những cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng hoạt động rộng.

Lực lượng của Hàn Quốc tại ASIAD 2026 cũng là một phiên bản khác khi được tăng cường 9 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Lối chơi thực dụng của U23 Trung Quốc

Ở phía bên kia, U23 Trung Quốc lựa chọn cách tiếp cận thực dụng hơn. Họ khởi đầu vòng bảng bằng chiến thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên, sau đó lần lượt hòa U23 Iran và U23 UAE cùng tỷ số 0-0. Khả năng phòng ngự chính là điểm đáng chú ý nhất của Trung Quốc.

Đội bóng này chỉ nhận một bàn thua tại vòng bảng và giữ sạch lưới trước hai đối thủ được đánh giá cao là Iran và UAE. Đến tứ kết, Trung Quốc tiếp tục có màn trình diễn hiệu quả khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0, cho thấy đội bóng của HLV Antonio Puche không chỉ biết phòng ngự mà còn có khả năng tận dụng tốt những khoảng trống mà đối phương để lộ.

U23 Trung Quốc muốn giải quyết trận đấu bằng luân lưu

Thực tế, lối chơi của Trung Quốc không phải điều mới mẻ. Tại VCK U23 châu Á 2026, họ từng sẵn sàng chơi với số đông ở hàng phòng ngự, dựng lên một khối phòng thủ thấp khiến đối phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Trung Quốc từng loại U23 Uzbekistan ở tứ kết trên chấm 11m sau khi hòa 0-0 trong 120 phút. Sau đó, họ gây bất ngờ khi đánh bại U23 Việt Nam 3-0 ở bán kết, nhưng cuối cùng để thua Nhật Bản 0-4 trong trận chung kết và phải chịu về nhì.

Rõ ràng, U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc đang thể hiện hai phong cách bóng đá khác nhau. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục dựng "xe bus" trước khung thành, bởi hàng phòng ngự của họ sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ những cầu thủ Hàn Quốc đang chơi bóng tại châu Âu. Một trận đấu đầy khó khăn đang chờ đợi Trung Quốc, bởi họ phải đối diện với một đối thủ đồng đều, giàu sức mạnh và khát vọng chinh phục tấm HCV ASIAD.