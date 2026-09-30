Trong trận derby Manchester, Enzo Fernandez có nhiều hình huống xử lý chính xác mà tất cả đều bắt nguồn từ những chi tiết tưởng chừng là nhỏ nhưng tổng hòa lại là bức tranh lớn đầy hiệu quả.

Đó không nhất thiết là việc Fernandez kiếm được hai quả đá phạt liên tiếp ngay bên phần sân Man United, nhưng những tình huống ấy cho thấy khả năng kiểm soát thế trận khi đội nhà đang dẫn bàn.

Đó cũng không chỉ là pha cắt đường chuyền lỗi của Diogo Dalot, trước khi Fernandez kéo bóng tiến thêm khoảng 25 mét và buộc đối thủ phạm lỗi. Nhưng hành động ấy thể hiện rõ quyết tâm của tiền vệ người Argentina.

Cũng không phải khoảnh khắc anh gây hấn với Harry Maguire trong một tình huống va chạm nhẹ, hay cú sút từ ngoài vòng cấm suýt tạo nên bàn thắng thứ hai.

Mà là tất cả những điều đó cộng lại.

Fernandez trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Man City giành chiến thắng ở derby Manchester. Đến nỗi, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người ta chứng kiến HLV Enzo Maresca chạy dọc đường pitch sân Old Trafford ăn mừng đầy phấn khích, gợi nhớ đến một HLV người Bồ Đào Nha nào đó nhiều năm trước. Đó quả thực là một chiến thắng lớn của “Man xanh” trong giai đoạn chuyển giao.

Khi bảng điện tử của trọng tài thứ tư hiện số 17 – số áo trước đây thuộc về Kevin De Bruyne – Fernandez rời sân với tư cách là cầu thủ di chuyển nhiều nhất trận với quãng đường 10,2 km.

Anh sát cánh cùng Elliot Anderson trong một màn trình diễn mà Man City gần như bắt buộc phải có nếu muốn rời Old Trafford với kết quả tích cực. Không ai ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ nhiều hơn Fernandez. Trước Man United - đội bóng luôn nguy hiểm với những pha chuyển trạng thái nhanh ở trung lộ, sự thiếu vắng của Enzo Fernandez sẽ khiến hàng thủ Man City chịu sức ép lớn hơn đáng kể.