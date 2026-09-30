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Gây hấn với đối thủ, cày ải đến tận cùng và biến sự ghét bỏ từ các CĐV đối thủ thành động lực thi đấu, Enzo Fernandez đã có màn trình diễn cho thấy vì sao Man City chấp nhận chi 125 triệu bảng để đưa anh về Etihad. Quan trọng hơn cả, tiền vệ người Argentina sở hữu thứ “vũ khí” mà Pep Guardiola từng rất cần: khát khao chiến thắng bằng mọi giá.
Khi đội nhà đang dẫn bàn nhưng chỉ còn 10 người trên sân, một trận derby cần những cá tính đặc biệt để chịu đựng sức ép. Chắc chắn đó không thể là mẫu cầu thủ dễ dàng chùn bước.
Đó phải là kiểu người sẵn sàng chọc tức CĐV đối phương bằng cách chụm tay lên tai và làm một biểu cảm ngớ ngẩn đến khó tin ở một trận bán kết World Cup. Một kẻ thích thú với sự căm ghét từ đối thủ và thậm chí biết cách biến nó thành động lực.
Đó cũng là kiểu cầu thủ có thể nở nụ cười khi rời sân Old Trafford. Một cầu thủ sẵn sàng tận hưởng vai trò “kẻ phản diện” tại các sân đấu Ngoại hạng Anh trong suốt mùa giải. Đó chính xác là những gì Enzo Fernandez đã, đang và sẽ tiếp tục làm cùng Man City, sau khi hoàn tất thương vụ “bom tấn” 125 triệu bảng hồi mùa hè.
Fernandez gia nhập Man City vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng với mức phí kỷ lục tại Anh. Đây chính xác là mẫu cá tính mà HLV Enzo Maresca cần để tạo nên một chiến thắng sân khách có thể trở thành bước đà cho dự án mới, trong hoàn cảnh đầy thử thách.
Tiếp đà hưng phấn sau derby Manchester, ngôi sao người Argentina lại tỏa sáng trước Sunderland. Cú đá phạt thành bàn phút thứ 9 của Fernandez vào lưới “Mèo đen” cho thấy phẩm chất, sự tinh quái cũng như đẳng cấp rất cao. Đó thực sự là một siêu phẩm được kết hợp từ nhiều yếu tố, là những phẩm chất mà Man City đang thiếu trong những mùa giải gần đây.
Trong trận derby Manchester, Enzo Fernandez có nhiều hình huống xử lý chính xác mà tất cả đều bắt nguồn từ những chi tiết tưởng chừng là nhỏ nhưng tổng hòa lại là bức tranh lớn đầy hiệu quả.
Đó không nhất thiết là việc Fernandez kiếm được hai quả đá phạt liên tiếp ngay bên phần sân Man United, nhưng những tình huống ấy cho thấy khả năng kiểm soát thế trận khi đội nhà đang dẫn bàn.
Đó cũng không chỉ là pha cắt đường chuyền lỗi của Diogo Dalot, trước khi Fernandez kéo bóng tiến thêm khoảng 25 mét và buộc đối thủ phạm lỗi. Nhưng hành động ấy thể hiện rõ quyết tâm của tiền vệ người Argentina.
Cũng không phải khoảnh khắc anh gây hấn với Harry Maguire trong một tình huống va chạm nhẹ, hay cú sút từ ngoài vòng cấm suýt tạo nên bàn thắng thứ hai.
Mà là tất cả những điều đó cộng lại.
Fernandez trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Man City giành chiến thắng ở derby Manchester. Đến nỗi, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người ta chứng kiến HLV Enzo Maresca chạy dọc đường pitch sân Old Trafford ăn mừng đầy phấn khích, gợi nhớ đến một HLV người Bồ Đào Nha nào đó nhiều năm trước. Đó quả thực là một chiến thắng lớn của “Man xanh” trong giai đoạn chuyển giao.
Khi bảng điện tử của trọng tài thứ tư hiện số 17 – số áo trước đây thuộc về Kevin De Bruyne – Fernandez rời sân với tư cách là cầu thủ di chuyển nhiều nhất trận với quãng đường 10,2 km.
Anh sát cánh cùng Elliot Anderson trong một màn trình diễn mà Man City gần như bắt buộc phải có nếu muốn rời Old Trafford với kết quả tích cực. Không ai ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ nhiều hơn Fernandez. Trước Man United - đội bóng luôn nguy hiểm với những pha chuyển trạng thái nhanh ở trung lộ, sự thiếu vắng của Enzo Fernandez sẽ khiến hàng thủ Man City chịu sức ép lớn hơn đáng kể.
Đó chính là những chi tiết nhỏ góp phần tạo nên giá trị của 125 triệu bảng. Với khoản tiền ấy, Man City không chỉ mua một tiền vệ mà có được một cầu thủ có thể làm gần như mọi nhiệm vụ.
Trước khi Phil Foden nhận thẻ đỏ trong trận đại chiến tại Old Trafford, Fernandez hoạt động thiên về tấn công và di chuyển ngang nhiều hơn. Pha kiến tạo cho Haaland trong trận gặp Porto ở Champions League trước đó cho thấy anh đặc biệt thích vai trò box-to-box.
“Nhìn vào hàng tiền vệ của chúng tôi đi. Nếu có một điều họ thích làm, thì đó là chiến đấu”, Haaland nói với nụ cười đầy ẩn ý khi đi qua đường hầm Old Trafford.
Tiền đạo người Na Uy nói về tập thể, nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh dường như hướng sự chú ý đặc biệt vào một người. Chúng ta đều biết đó là ai.
Với Enzo Fernandez, ba tuần đầu tiên khoác áo xanh da trời mang đến rất nhiều tín hiệu tích cực. Trong khi đó, sự đối đầu giữa anh và những người yêu mến Chelsea dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trong nội bộ Man City, những ngày qua xuất hiện không ít sự thích thú trước các thông tin từ Chelsea về việc Fernandez từng gửi hai yêu cầu chuyển nhượng bằng văn bản để thúc đẩy thương vụ ra đi, cũng như cáo buộc rằng anh nói với ban lãnh đạo Chelsea rằng mối quan hệ với các đồng đội đã xấu đi đến mức gần như không thể cứu vãn.
Có lẽ cũng cần đặt câu hỏi vì sao, khi kỳ chuyển nhượng đã khép lại một thời gian, Fernandez vẫn là chủ đề nóng tại Chelsea. Đặc biệt khi Xabi Alonso từng dành lời khen cho thái độ và sự chuyên nghiệp của anh sau khi thời hạn hoàn tất thương vụ trị giá 120 triệu bảng hồi giữa tháng 8 trôi qua mà không có biến cố.
Mùa hè vừa qua, thậm chí có thể nói là cả một năm, chứng kiến hàng loạt màn đối đầu nội bộ giữa những đội bóng cùng màu áo xanh.
Trước tiên là căng thẳng giữa Chelsea và Man City liên quan đến HLV Enzo Maresca.
Sau đó là câu chuyện Chelsea thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Bunny Shaw từ Man City, dù được cho là đã đặt lên bàn một hợp đồng trị giá 1 triệu bảng. Và cuối cùng, Chelsea mất luôn cầu thủ hay nhất của mình vào tay Man City.
Trước đó, Chelsea được cho là từng yêu cầu Hugo Viana rút khỏi thương vụ Ayyoub Bouaddi của Lille trong quá trình đàm phán Fernandez, đồng thời đề xuất đổi Nico O'Reilly lấy Malo Gusto. Chelsea phủ nhận những đề xuất này.
Đội bóng thành London, vốn công bố khoản lỗ trước thuế lên tới 262,4 triệu bảng vào tháng 4 – mức cao nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh – cũng cho biết họ từng có thể chấm dứt thương vụ Fernandez sau khi kế hoạch chiêu mộ Lamine Camara từ Monaco đổ vỡ.
Nhưng điều đó đã không xảy ra, và người hưởng lợi lớn nhất chính là Maresca.
“Enzo Fernandez thật không thể tin nổi”, Maresca nói tại Old Trafford. Trận ấy, nhà vô địch World Cup 2022 trở thành tâm điểm dù Haaland tác giả của bàn thắng quyết định phút 60, bởi một tình huống gây tranh cãi khi anh đứng ở vị trí việt vị.
Man City hoàn toàn có thể tránh được những tranh cãi kéo dài với Chelsea, cũng như tiết kiệm được khoản tiền khổng lồ. Họ đã theo dõi Fernandez rất kỹ từ thời cầu thủ này còn khoác áo River Plate, trước khi anh chuyển sang Benfica năm 2022. Vì vậy, việc đưa Enzo Fernandez về Etihad không đơn thuần xuất phát từ mong muốn của HLV Maresca.
Điều Man City nhìn thấy ở Enzo Fernandez là khát khao chiến thắng gần như bản năng, bất chấp mọi giá.
Đã xuất hiện những nhận định rằng kể từ chiến dịch giành cú ăn ba, Man City đôi lúc thiếu đi thứ tinh thần cạnh tranh quyết liệt, thậm chí có phần gai góc cần thiết trong những trận đấu căng thẳng.
Fernandez có thể chính là mảnh ghép còn thiếu: một cầu thủ sẵn sàng lăn xả, chọc tức đối thủ và trở thành cái gai trong mắt kẻ thù. Và với Man City, đó có thể là thứ giá trị nhất mà khoản phí kỷ lục 125 triệu bảng mang lại.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/09/2026 08:50 AM (GMT+7)