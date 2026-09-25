Chuyện hiếm có ở ASIAD khi con gái san bằng kỷ lục 2 HCV của cha

Ngày 24/9/2026, nhà thi đấu Thể dục dụng cụ Nagoya đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đầy xúc động. Nữ vận động viên Yeo Seo Jeong (Hàn Quốc), đã xuất sắc giành tấm HCV nội dung nhảy chống nữ tại ASIAD 2026, viết tiếp chương hai cho giai thoại gia đình độc nhất vô nhị của làng thể thao thế giới.

Với bài thi đạt 14.483 điểm, Yeo Seo Jeong đã đánh bại nhà đương kim vô địch An Chang Ok của Triều Tiên (13.666 điểm) để bước lên bục cao nhất. Tấm HCV này giúp cô phục hận thành công sau hai năm dài vật lộn với chấn thương vai và gót Achilles, đồng thời đưa cô trở thành người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử sở hữu 2 tấm HCV Á vận hội ở môn thể dục nghệ thuật.

Mỹ nhân Hàn Quốc giành HCV ASIAD, tái lập kỳ tích của cha sau 28 năm

Cha truyền con nối: Cột mốc lịch sử hiếm có

Điều khiến cả khán đài và truyền thông quốc tế bùng nổ chính là việc Yeo Seo Jeong đã chính thức san bằng kỷ lục của người cha, ông Yeo Hong Chul.

Trong quá khứ, ông Yeo Hong Chul là một huyền thoại nhảy chống thế giới, từng thống trị tuyệt đối nội dung này với 2 tấm HCV liên tiếp tại ASIAD 1994 (Hiroshima) và ASIAD 1998 (Bangkok). Tròn 8 năm sau lần đầu tiên giành vàng tại Jakarta-Palembang 2018 khi mới 16 tuổi, cô con gái Yeo Seo Jeong giờ đây 24 tuổi đã có tấm HCV ASIAD thứ hai cho riêng mình.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô con gái nhà Yeo giành HCV ASIAD 2026

Giờ đây, bộ sưu tập danh hiệu của hai cha con nhà Yeo đã hoàn toàn cân bằng ở sân chơi châu lục với tư cách là những nhà hai lần vô địch ASIAD. Chia sẻ trong những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi nhận huy chương, nữ VĐV chia sẻ: "Bây giờ tôi đã có thể tự tin đứng ngang hàng với cha mình. Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi đang được bước đi trên chính con đường vinh quang mà cha tôi đã từng đi".

Câu chuyện kỳ diệu của gia đình họ Yeo không chỉ là niềm tự hào của thể thao Hàn Quốc, mà còn là một trong những biểu tượng đẹp nhất về sự kế thừa và ý chí vượt khó tại kỳ Á vận hội năm nay.