Kinh điển chung kết bóng chuyền thế giới: Thổ Nhĩ Kỳ - Ý, chờ lịch sử sang trang

⚔️ Ý - Thổ Nhĩ Kỳ: Khoảng 19h30, 7/9 (chung kết)

Tối 7/9/2025, giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết đỉnh cao giữa hai đội bóng nữ hàng đầu châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Italy, tại nhà thi đấu Huamark, Bangkok, Thái Lan. Trận cầu được dự đoán sẽ làm bùng nổ sức nóng với màn so tài đầy kịch tính giữa hai tập thể đang hướng tới đỉnh cao lịch sử của mình.

Thổ Nhĩ Kỳ, tập thể giàu sức chiến đấu rất có thể tạo bất ngờ cho đội số 1 thế giới Ý ở trận chung kết

Thổ Nhĩ Kỳ đang tạo nên kỷ lục khi lần đầu tiên trong lịch sử dự chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, sau trận bán kết xuất sắc thắng Nhật Bản 3-1 đầy thuyết phục (16-25, 25-17, 25-18, 27-25). Ngôi sao sáng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ phải kể đến Melissa Vargas, người ghi tới 28 điểm trong trận đấu, góp phần giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên có mặt trên bục vinh quang tại giải đấu này.

Phía bên kia chiến tuyến, Italy tiếp tục chứng minh vì sao họ là nhà đương kim vô địch Olympic và vô địch Volleyball Nations League. Đội bóng đến từ châu Âu đã có chiến thắng nghẹt thở trước Brazil với tỷ số 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) trong trận bán kết kéo dài căng thẳng và hấp dẫn, với sự tỏa sáng của những ngôi sao như Ekaterina Antropova và Myriam Sylla. Ý đang giữ chuỗi thắng 35 trận liên tiếp kể từ tháng 5/2024, mang lại sự tự tin rất lớn trước trận đấu quyết định.

🔮 Nhận định và dự đoán kết quả

Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống phòng thủ tốt, khả năng bám chắn xuất sắc và sự tỏa sáng cá nhân của các ngôi sao như Melissa Vargas, Eda Erdem. Dù gặp khó khăn trong set đầu tiên bán kết, họ đã thi đấu kiên cường và giành chiến thắng với lối chơi đầy tốc độ và kỹ thuật.

Ý nổi bật với kinh nghiệm trận mạc, kỹ thuật sắc bén và sức mạnh tổng lực của từng vị trí. Họ có khả năng duy trì áp lực rất cao trong những tình huống quan trọng, đặc biệt là trong loạt set quyết định như trận gặp Brazil.

Hai đội đều có những điểm mạnh rất cân bằng ở các mặt kỹ thuật, chiến thuật và tinh thần thi đấu. Sự khác biệt nhiều khả năng sẽ đến từ yếu tố bản lĩnh, khả năng đọc trận đấu và sự ổn định của các tay đập chủ lực trong những thời khắc quyết định.

Trận đấu được dự báo sẽ kéo dài đến 4 hoặc 5 set vì sự cân bằng đẳng cấp của hai đội. Ý có chút ưu thế nhờ kinh nghiệm quốc tế và thành tích gần đây, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ là đương kim vô địch châu Âu với tinh thần chiến đấu phi thường và sự tiến bộ vượt bậc sẽ có thể ngăn cản Ý lên ngôi vô địch thế giới lần 2 trước đó đội bóng thiên thanh vô địch vào năm 2002.

Với sức mạnh hàng công và quyết tâm chinh phục lần đầu vô địch thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ để trở thành nhà tân vô địch thế giới 2025.

⚔️ Nhật Bản - Brazil: Khoảng 15h30, 7/9 (tranh hạng ba)

Trước đó, vào 15h30, trận tranh hạng 3 giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới mùa giải 2025 hứa hẹn mang tới trận đấu cảm xúc giữa đại diện châu Á Nhật Bản và “chuyên gia về nhì” Brazil, đội bóng từng 4 lần giành huy chương bạc thế giới nhưng chưa một lần chạm tay vào ngôi vô địch.

Brazil và Nhật Bản sẽ chiến đấu vì danh dự cho tấm huy chương đồng sau khi không thể vào chung kết

Dù để thua Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết với tỷ số 1-3 đầy tiếc nuối, Nhật Bản vẫn thể hiện phong độ cực kỳ ổn định trong giải đấu này với nhiều trận thắng gay cấn như trước Hà Lan 3-2 tại tứ kết. Đội trưởng Mayu Ishikawa là người ghi điểm số 1 với 99 điểm, dẫn đầu toàn đội về mọi thống kê cá nhân quan trọng.

Đương kim á quân thế giới tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng nể, dù để thua Italy trong trận bán kết kịch tính 2-3, nhưng họ có đầy đủ lực lượng và sự dẫn dắt kinh nghiệm của HLV Julio Velasco cùng cái tên xuất sắc Gabriela "Gabi" Guimaraes, người ghi điểm hàng đầu giải đấu.

Trong lịch sử đối đầu, Brazil chiếm ưu thế với 85% số trận thắng so với 15% của Nhật Bản tại các giải đấu lớn trong vài năm qua, khiến trận đấu trở nên hấp dẫn bởi sự quyết tâm của Nhật Bản trong việc đòi lại vị thế.

🔮 Nhận định và dự đoán kết quả

Nhật Bản có lợi thế về kỹ thuật và tinh thần thi đấu kiên cường, họ không chỉ chơi máu lửa mà còn sở hữu khả năng phòng thủ và phản công sắc nét, đặc biệt trong các tình quyết định.

Brazil là đội bóng đầy kinh nghiệm, sở hữu đội hình cân bằng với sức mạnh toàn diện, đặc biệt ở vị trí chắn bóng và tấn công đa dạng.

Theo đánh giá từ các chuyên gia bóng chuyền, Brazil có phần nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm và khả năng thích ứng trận đấu, tuy nhiên Nhật Bản với tinh thần và sức trẻ hoàn toàn đủ sức gây ra nhiều khó khăn và đẩy đối thủ vào thế trận chặt chẽ.

Trận tranh hạng 3 sẽ là cuộc so tài nảy lửa, dự kiến Brazil sẽ thắng nhờ thể lực và sự lì lợm trong các set quyết định, nhưng Nhật Bản chắc chắn sẽ khiến trận đấu trở nên khó đoán và đầy kịch tính. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra quyết liệt, kéo dài 4 hoặc 5 set, tấm huy chương đồng dễ thuộc về đội bóng Nam Mỹ.