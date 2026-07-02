Nàng thơ bóng chuyền 17 tuổi phát bóng ghi “mưa điểm”, Việt Nam thắng đậm giải châu Á

🌟 Châm Anh phát bóng đáng nể, tuyển trẻ Việt Nam thắng ấn tượng

Tối ngày 1/7, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam có trận đấu ra quân trong khuôn khổ bảng D giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 tổ chức tại Thái Lan. Đối thủ của Ánh Thảo và đồng đội là Đài Loan (Trung Quốc).

Châm Anh phát bóng ấn tượng giúp U18 Việt Nam thắng đậm

Các cô gái trẻ Việt Nam nhập cuộc ấn tượng để sớm dẫn 12-4. Đài Loan đáp trả mạnh mẽ để rút ngắn tỉ số còn 8-13. Đúng lúc này, Nguyễn Châm Anh tỏa sáng rực rỡ. Chủ công cao 1m73 trong lượt phát bóng của mình đã giúp đội nhà ghi chuỗi 11 điểm, trong đó có những pha phát bóng ăn điểm trực tiếp mãn nhãn, giúp U18 VN thắng 25-11 trong set đầu.

Đài Loan chơi khởi sắc trong set 2 để bám đuổi U18 VN. Dù vậy, trong một ngày mà hàng chắn của Việt Nam chơi cực kỳ hiệu quả, đoàn quân của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa vẫn tiếp tục thắng cách biệt 25-20. Mở đầu set 3, tiếp tục là Châm Anh với màn phát bóng ghi chuỗi 7 điểm. Các cô gái Việt Nam thi đấu hưng phấn, thắng 25-15.

Thắng chung cuộc 3-0, U18 VN ra quân ấn tượng. Một trận đấu mà hàng công đã chơi nổi bật với những cái tên như Ánh Thảo, Bảo Ngọc, Khánh Linh, Huyền Trang và đặc biệt là Châm Anh. Ở 2 trận còn lại của bảng D, U18 Việt Nam lần lượt gặp Hàn Quốc (13h ngày 2/7) và Ấn Độ (13h ngày 3/7).

🌸 “Nàng thơ” mới của bóng chuyền Việt Nam

Nguyễn Châm Anh được đánh giá là một trong những trụ cột của tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam hiện nay. Nữ chủ công sinh năm 2009 sở hữu chiều cao 1m73, hiện đang khoác áo CLB Hóa chất Đức Giang Lào Cai và từng cùng đội trẻ của CLB này giành ngôi Á quân giải CLB trẻ quốc gia.

Nhan sắc đời thường của chủ công Châm Anh

Châm Anh có khả năng tấn công rất tốt, đặc biệt là những pha phát bóng có độ khó cao và được xem là VĐV có khả năng phát bóng tốt bậc nhất của tuyển trẻ. Không chỉ tài năng, tay đập 17 tuổi còn gây chú ý với nhan sắc nổi bật và được ví von là “nàng thơ” mới của bóng chuyền nước nhà.

🌍 Tranh vé tham dự giải thế giới

Giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1-7/7 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Giải có sự góp mặt của 16 đội tuyển chia thành 4 bảng đấu. Hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ vào tứ kết. 4 đội tuyển có thành tích cao nhất giải sẽ giành quyền dự giải vô địch bóng chuyền nữ U19 thế giới 2027.

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều đội mạnh như đương kim vô địch Trung Quốc, á quân Nhật Bản, Hàn Quốc và chủ nhà Thái Lan. Đội tuyển U18 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ.