Dàn chân dài U18 bóng chuyền nữ Việt Nam hạ Philippines 3-0, tiến thẳng bán kết

Khởi đầu thuận lợi nhờ "bức tường" hàng chắn

Bước vào trận đấu với mục tiêu định đoạt ngôi đầu bảng B, U18 Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận lên U18 Philippines vào chiều 24/6 tại Thái Lan. Hàng chắn của chúng ta có một ngày thi đấu vô cùng hiệu quả khi liên tục bẻ gãy các đợt lên bóng của đối phương. Do không sở hữu chiều cao quá ấn tượng, các cầu thủ Philippines nhập cuộc khá chệch choạc, phối hợp thiếu ăn ý và dính rất nhiều điểm block từ phía Việt Nam.

Ánh Thảo (số 5) và đồng đội đã chắc suất vào bán kết giải bóng chuyền giao hữu đang diễn ra ở Thái Lan

Trên hàng công, đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo tiếp tục chơi đầy ấn tượng với những pha đập bóng uy lực, giúp nới rộng khoảng cách điểm số lên đến hai chữ số. Dù U18 Philippines chơi đầy nỗ lực ở những điểm số cuối để thu hẹp cách biệt, chủ công Nguyễn Mai Quỳnh đã kịp thời tỏa sáng, mang về điểm số quyết định giúp U18 Việt Nam mở điểm trận đấu bằng chiến thắng cách biệt 25-17.

Thót tim màn rượt đuổi và bản lĩnh ở loạt điểm kịch tính

Thế trận bất ngờ trở nên khó khăn hơn từ set đấu thứ 2 khi U18 Việt Nam để đối thủ vùng lên mạnh mẽ. Dù dẫn trước 5 điểm ở loạt tăng tốc, các học trò của HLV Ngọc Hoa lại để Philippines khóa chặt Ánh Thảo và gỡ hòa ở những điểm cuối. Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm khi đối thủ có cơ hội giành set-point trước, nhưng Nguyễn Khánh Linh đã bản lĩnh đánh bạt chắn cứu nguy, tạo tiền đề cho Lê Thùy Linh ghi điểm ở vị trí số 3 và ấn định chiến thắng kịch tính 26-24.

Sang set 3, kịch bản "tự tăng độ khó" lại lặp lại khi sự mất tập trung của U18 Việt Nam kéo hai đội vào một cuộc marathon điểm số advantage (điểm lợi thế) nghẹt thở. Hai bên giằng co nhau từng điểm số một trong bầu không khí căng thẳng.

Bằng sự kiên cường và điều chỉnh hợp lý, U18 Việt Nam đã khép lại set đấu với tỷ số không tưởng 31-29, qua đó ấn định thắng lợi chung cuộc 3-0. Kết quả này giúp đội tuyển xây chắc ngôi đầu bảng B để tiến thẳng vào bán kết, đồng thời rút ra nhiều bài học quý giá cho những trận đấu tiếp theo.

Sau 2 trận toàn thắng, U18 Việt Nam đã nghiễm nhiên có vé bán kết sớm giải vô địch bóng chuyền nữ U18 Đông Nam Á 2026. Dù vậy, trận đấu cuối gặp U18 Malaysia vẫn mang ý nghĩa quan trọng.

Việt Nam cần một kết quả tốt để giữ vững ngôi nhất bảng B, qua đó tránh đối thủ mạnh nhất bảng A (nhiều khả năng là Thái Lan) ở bán kết. Khi có cơ hội thuận lợi, HLV Ngọc Hoa có thể trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị, đồng thời dưỡng sức cho các trụ cột như Ánh Thảo, Thùy Linh cho các trận quan trọng phía trước.