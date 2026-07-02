Dàn chân dài U18 Việt Nam đấu sao trẻ Hàn Quốc cao 1m93 tại giải bóng chuyền châu Á

Chiều ngày 2/7, thầy trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng D giải bóng chuyền nữ U18 châu Á 2026 tổ chức tại Thái Lan. Đối thủ của chúng ta là Hàn Quốc.

Nữ VĐV 17 tuổi Park Seoyoon cao đến 1m93

Dàn VĐV của Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh với chiều cao trung bình lên đến gần 1m80, đặc biệt là chủ công đội trưởng Park Seoyoon cao đến 1m93. Cô được xem là hiện tượng của bóng chuyền Hàn Quốc, từng thi đấu tại giải U21 vô địch thế giới 2025.

Bước vào trận đấu, Hàn Quốc triển khai lối chơi tốc độ, phát bóng hiểm hóc khiến các cô gái Việt Nam lúng túng, mắc nhiều lỗi bước 1. Hàn Quốc có chuỗi lên 9 điểm dể dẫn 15-4.

Lúc này, HLV Ngọc Hoa đã đưa ra nhiều sự thay đổi, thay các VĐV có chiều cao tốt vào sân, trong đó có phụ công Kim Thu cao 1m85. Mặc dù các cô gái trẻ Việt Nam chơi khởi sắc, rút ngắn dần cách biệt nhưng khoảng cách quá xa khiến các học trò của Ngọc Hoa vẫn thua set đầu 18-25.

Các cô gái trẻ Việt Nam sẽ quyết đấu với tuyển Ấn Độ để tranh suất vào tứ kết

Lối chơi đa dạng, tận dụng chiều cao tốt của Hàn Quốc khiến tuyển trẻ Việt Nam gặp rất khó khăn trong khâu chắn bóng. Kim Thu và đồng đội thua tiếp 13-25 trong set 2. Mặc dù chơi tốt ở đầu set 3 khi dẫn trước 6-4, các cô gái trẻ Việt Nam không thể giải được bài toán chiều cao của đối thủ, dần hụt hơi và để thua 20-25, qua đó thua chung cuộc 0-3.

Đoàn quân của HLV Ngọc Hoa sẽ có trận quyết định tranh ngôi nhì bảng D cũng như tấm vé lọt vào tứ kết với tuyển trẻ Ấn Độ vào lúc 13h ngày 3/7.