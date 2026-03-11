Barca như "rùa rụt cổ" khi gặp các đối thủ Ngoại hạng Anh, hình ảnh xuống cấp sau 3 trận

Buổi tối khổ sở

Barcelona đang khiến các fan lo lắng sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Được đánh giá cao hơn Newcastle và đã thắng ở vòng bảng tại St. James Park, nhưng Barca đã phải nhờ một quả penalty cuối trận để thoát khỏi Tyneside mà không thua.

Barca rất may mắn khi không bị đánh bại trên sân của Newcastle

Họ còn cơ hội đi tiếp khi trở về Nou Camp, nhưng con số của Barca tại cúp châu Âu mùa này đã chứng kiến sự đi xuống rõ rệt. Barca với hàng thủ bất ổn vẫn chưa giữ sạch lưới trận nào tại Cúp C1 mùa này, nhưng đáng nói là trên mặt trận tấn công, hay thậm chí cả khâu phát triển bóng, cũng có sự tụt dốc.

Trước Newcastle, Barca chuyền được chỉ 403 đường chuyền, trong khi trung bình mỗi trận mùa này họ thực hiện trong khoảng 700 đường chuyền. Thậm chí số đường chuyền ít ỏi đã đành, Barca còn thực hiện chính xác chỉ 81,14%, trong lúc bị các cầu thủ Newcastle vây bắt cực kỳ quyết liệt.

Newcastle cực kỳ vượt trội về mặt sức mạnh thể chất và họ dùng điều đó để phong tỏa Pedri ở mọi khu vực tiền vệ này xuất hiện. Pedri chuyền ít tới mức thủ môn Joan Garcia chuyền chỉ ít hơn Pedri 2 lần, và Garcia còn chuyền nhiều lần hơn cả tiền vệ trung tâm Marc Bernal.

Pedri bị Tonali bám sát suốt trận và chuyền bóng chỉ nhiều hơn thủ môn Joan Garcia chút xíu

Cơn ác mộng từ Premier League

Đá với Real Madrid còn có phần dễ hơn cho Barcelona so với đá trước các đội Premier League. Barca lên bóng sang phần sân của Newcastle hay Chelsea khó tới mức số lần họ chuyền sang phần sân Real Madrid luôn nhiều hơn gấp đôi, thậm chí gần gấp 3, so với khi gặp hai đối thủ đến từ nước Anh.

Họ chuyền chỉ được 79 lần sang phần sân Newcastle ở trận gần nhất, 56 lần trước Chelsea ở vòng bảng, nhưng 176 lần ở trận gần nhất gặp Real Madrid. Barca lần lượt kiểm soát chỉ 44% và 54,26% trước Chelsea và Newcastle, trong khi kiểm soát 68% trước Real Madrid. Cả khâu pressing lấy bóng bên phần sân đối phương cũng vậy, Barca chỉ đạt được 37 rồi 41 lần trước Chelsea & Newcastle.

Các trận bóng tất nhiên không được định đoạt bởi con số (trừ số bàn thắng) mà bởi tình huống, và nhờ thế mà Barca thoát thua ở lượt đi. Nhưng ngay cả khi điểm qua tổng thể các tình huống, Newcastle vẫn chơi trên cơ và đáng lẽ phải thắng nếu không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Cả đối đầu cá nhân cũng vậy, Lewis Hall bám Lamine Yamal như hình với bóng trong khi Pedri không cựa quậy nổi trước Sandro Tonali.

Yamal cực kỳ vất vả trước sự đeo bám liên tục của Hall

Barca cũng không thể đổ cho việc họ đuối về thể lực, khi Newcastle đã phải đá FA Cup, đội hình của họ trước Barca chỉ có 3 sự thay đổi so với trận thua Man City. Newcastle mùa này có phong độ của một đội ở giữa BXH và họ còn bắt nạt Barca như vậy, Barca sẽ đương sao nổi khi gặp những đối thủ Premier League khác mạnh hơn?

Đây là mùa giải đầu tiên Barca gặp các đối thủ Premier League nhiều hơn 1 trận kể từ mùa 2018/19, thực tế kể từ mùa giải đó đến hết mùa trước Barca không phải đấu bất cứ đối thủ Anh nào ở đấu trường Cúp C1. Thời gian có vẻ đã khiến thực lực của các đội Premier League trở nên quá mạnh so với các đại gia La Liga, và Barca sẽ còn vất vả nhiều nếu họ còn đụng một đối thủ Anh khác nếu đi tiếp.