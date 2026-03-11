Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Man City: Duyên nợ cũ, sức mạnh mới (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City Real Madrid - Man City: 2 "ông trùm" quyết đấu

(3h, 12/3, lượt đi vòng 1/8 Champions League) Mùa thứ 5 liên tiếp hai đội gặp nhau, lần này Man City đã có mối đe dọa mới dành cho Real.

  

C1 - Champions League | 3h, 12/3 | Bernabeu

Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Man City: Duyên nợ cũ, sức mạnh mới (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Man City: Duyên nợ cũ, sức mạnh mới (Cúp C1) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Man City: Duyên nợ cũ, sức mạnh mới (Cúp C1) - 1
Courtois, Carreras, Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Vinicius, Gonzalo Garcia
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Man City: Duyên nợ cũ, sức mạnh mới (Cúp C1) - 1
Donnarumma, Ait-Nouri, Guehi, Dias, Nunes, Rodri, Bernardo Silva, O'Reilly, Cherki, Semenyo, Haaland

Man City "cửa trên"

Real Madrid đã phải đá playoff sau khi chỉ về thứ 9 ở vòng bảng, họ vượt qua Benfica với tổng tỷ số 3-1 nhưng màn trình diễn để lại dấu ấn rằng đội bóng này tỏ ra khá mong manh. Real đã thua 3/7 trận gần nhất ở Champions League và Man City cũng đã thắng được "Los Blancos" tại Bernabeu, một trong số ít đội làm được điều này trong mùa giải hiện tại.

Mặc dù vậy, Real Madrid vẫn rất cứng cựa trên sân nhà với 19 thắng trong 25 trận gần nhất đá ở Cúp C1. Vòng 1/8 được xem là vòng đấu ưa thích của Real khi họ đã thắng ở 13/15 cặp đấu gần nhất thuộc vòng này.

Man City không phải đá vòng playoff sau khi có chuỗi phong độ tốt ở gần cuối vòng bảng và về thứ 8. Họ cũng đang có phong độ tốt ở mặt trận trong nước vào lúc này với 11 trận bất bại liên tiếp, trong đó thắng 5/6 trận gần nhất. Duy nhất phong độ sân khách tại Cúp C1 của Man City là có vấn đề: 2 thắng/8 trận gần nhất khi rời Etihad.

Kỳ phùng địch thủ

5 mùa liên tiếp Real Madrid và Man City gặp nhau ở Cúp C1, khiến cuộc đấu này giờ trở thành một chương quen thuộc trong lịch sử giải đấu. Những cặp đấu lần trước đã đầy rẫy những khoảnh khắc kinh điển, những màn ngược dòng không tưởng và tất nhiên cả những màn tỏa sáng tôn vinh các siêu sao. 

Real Madrid đang có lợi thế nhỏ khi đã loại Man City ở 2 cặp đấu knock-out trước. Tuy nhiên ranh giới giữa hai đội là rất nhỏ, 15 trận gặp trước đây đã chứng kiến thành tích ngang bằng (mỗi đội thắng 5), với số bàn thắng/thua của hai bên gần như bằng nhau.

Real và bài toàn không Mbappe

Kylian Mbappe sẽ không kịp dự trận đấu này do chấn thương, khiến trọng trách tấn công của Real Madrid sẽ rơi vào tay Vinicius và Gonzalo Garcia. Vinicius đang có phong độ rất cao, ghi bàn ở 3/4 trận Cúp C1 gần nhất. Anh đặc biệt nguy hiểm sau giờ giải lao, 12/13 bàn gần nhất ở Champions League của Vinicius là ghi trong hiệp 2, trong đó có 7 bàn gần nhất.

Bên cạnh Mbappe, David Alaba, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos và Rodrygo cũng vắng mặt khiến độ dày lực lượng của Real Madrid bị giảm đi rất nhiều. 

Mối đe dọa mới của Man City

Man City hiện đang vắng Sverre Nypan, Rico Lewis, Mateo Kovačić và Joško Gvardiol, nhưng đây đều là những sự vắng mặt không mới và chỉ ảnh hưởng về mặt chiều sâu của hàng phòng ngự. Man City đã thay tới 10 vị trí cho trận thắng Newcastle ở FA Cup và họ sẽ có lực lượng đầy đủ lẫn sung sức cho chuyến thăm Bernabeu.

Erling Haaland sẽ trở lại đội hình xuất phát và mặc dù bị đánh giá khá mờ nhạt mỗi lần gặp Real Madrid, trung phong người Na Uy vẫn đã ghi được 3 bàn trong 6 trận đối đầu Real, con số không tới nỗi nào. Anh vẫn đang là nguồn bàn thắng chủ đạo của Man City khi đã ghi gần một nửa số bàn thắng của đội ở Cúp C1.

Đáng chú ý là trận này Antoine Semenyo dự kiến sẽ đá cặp Haaland trong một sơ đồ 2 tiền đạo. Mới sang từ tháng 1 nhưng Semenyo đã ghi 7 bàn & 1 kiến tạo ở mọi mặt trận cho Man City, trong đó có những trận anh ghi bàn dù Haaland không đá cùng. Sự kết hợp Haaland - Semenyo sẽ là mối đe dọa mới mà Real chưa từng chạm trán trong những mùa trước.

Real Madrid đại chiến Man City ở Cúp C1: Vô chiêu có thắng nổi hữu chiêu?
Real Madrid đại chiến Man City ở Cúp C1: Vô chiêu có thắng nổi hữu chiêu?

Đằng sau những cuộc chạm trán đầy duyên nợ ở vòng knock-out Champions League, đại chiến Real Madrid - Man City chính là sự va chạm giữa những triết lý...

Bấm xem >>

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

11/03/2026 17:58 PM (GMT+7)
