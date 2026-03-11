Tottenham họp khẩn bàn thay HLV, ứng viên số 1 là người vừa bị sa thải tháng trước

Tottenham gần như sẽ bị loại khỏi Champions League sau khi đã thua ê mặt 2-5 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8. Điểm nhấn của trận đấu là việc HLV Igor Tudor tung thủ môn Antonin Kinsky vào bắt chính dù anh này dự bị ở CLB từ lâu, để rồi một loạt sai lầm dẫn tới Atletico ghi 3 bàn chỉ sau 15 phút và Kinsky bị thay ra.

Igor Tudor thua cả 4 trận từ khi dẫn dắt Tottenham và có vẻ không được các cầu thủ phục tùng

Igor Tudor đã thua sạch cả 4 trận của Tottenham từ khi lên thay Thomas Frank, khiến Spurs lúc này không những sắp bị loại khỏi cúp châu Âu, họ còn đứng cận kề khu vực xuống hạng. Việc Tudor dùng thủ môn Kinsky cũng được cho là nhằm “dằn mặt” thủ môn bắt chính Guglielmo Vicario, chứ không phải vì lý do chuyên môn hay xoay vòng lực lượng.

Tudor trước đây đã có bản thành tích cực kỳ thiếu ấn tượng ở các vị trí HLV trưởng mình đảm nhiệm, và dường như ban lãnh đạo Tottenham đang hối hận với quyết định bổ nhiệm ông này. Không một dấu hiệu nào cho thấy Tudor khích lệ được tâm lý thi đấu của các cầu thủ, khi sự bất mãn đã hiện rõ qua hành động, cử chỉ trên sân của những Romero, Van de Ven hay Spence.

Trong bối cảnh nguy ngập này, tờ London Evening Standard mới đây cho biết Tottenham sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn phương án. Đáng chú ý là cuộc họp này sẽ là giữa một số thành viên ban giám đốc với các cầu thủ Tottenham, hay nói cách khác chính các cầu thủ sẽ có tiếng nói tới việc Tudor có giữ ghế hay không.

Tottenham đang tính hoặc mời Postecoglou (trái) trở lại, hoặc bổ nhiệm Sean Dyche (phải) để trụ hạng

Nhưng nếu phải sa thải Tudor thì Tottenham sẽ thay bằng ai? Theo nguồn tin, trước mắt Spurs có rất ít ứng viên để lựa chọn và người nổi bật nhất trong số đó là… HLV Sean Dyche. Dyche tất nhiên không còn xa lạ gì với fan Premier League sau những năm dẫn dắt Burnley và Everton, nhưng đáng nói là HLV này vừa tháng trước bị Nottingham Forest sa thải sau khoảng 4 tháng dẫn dắt CLB này.

Dyche dù vậy vẫn đã từng giúp Everton trụ hạng dù bị trừ điểm, và cái Tottenham cần lúc này là sinh tồn để chờ làm lại mùa sau. Ngoài Sean Dyche, một phương án khác cũng đang được nói đến là mời Ange Postecoglou trở lại, bởi HLV người Australia vẫn rất được lòng nhiều cầu thủ ở Tottenham.