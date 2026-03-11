Tottenham họp khẩn bàn thay HLV, ứng viên số 1 là người vừa bị sa thải tháng trước

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Tottenham họp khẩn bàn thay HLV, ứng viên số 1 là người vừa bị sa thải tháng trước

Sự kiện: Tottenham Premier League 2025-26 Cup C1 - Champions League 2025/26

Tottenham đang mất niềm tin vào HLV Igor Tudor sau 4 trận toàn thua và chuẩn bị họp khẩn bàn thay tướng.

   

Tottenham gần như sẽ bị loại khỏi Champions League sau khi đã thua ê mặt 2-5 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8. Điểm nhấn của trận đấu là việc HLV Igor Tudor tung thủ môn Antonin Kinsky vào bắt chính dù anh này dự bị ở CLB từ lâu, để rồi một loạt sai lầm dẫn tới Atletico ghi 3 bàn chỉ sau 15 phút và Kinsky bị thay ra.

Igor Tudor thua cả 4 trận từ khi dẫn dắt Tottenham và có vẻ không được các cầu thủ phục tùng

Igor Tudor thua cả 4 trận từ khi dẫn dắt Tottenham và có vẻ không được các cầu thủ phục tùng

Igor Tudor đã thua sạch cả 4 trận của Tottenham từ khi lên thay Thomas Frank, khiến Spurs lúc này không những sắp bị loại khỏi cúp châu Âu, họ còn đứng cận kề khu vực xuống hạng. Việc Tudor dùng thủ môn Kinsky cũng được cho là nhằm “dằn mặt” thủ môn bắt chính Guglielmo Vicario, chứ không phải vì lý do chuyên môn hay xoay vòng lực lượng.

Tudor trước đây đã có bản thành tích cực kỳ thiếu ấn tượng ở các vị trí HLV trưởng mình đảm nhiệm, và dường như ban lãnh đạo Tottenham đang hối hận với quyết định bổ nhiệm ông này. Không một dấu hiệu nào cho thấy Tudor khích lệ được tâm lý thi đấu của các cầu thủ, khi sự bất mãn đã hiện rõ qua hành động, cử chỉ trên sân của những Romero, Van de Ven hay Spence.

Trong bối cảnh nguy ngập này, tờ London Evening Standard mới đây cho biết Tottenham sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn phương án. Đáng chú ý là cuộc họp này sẽ là giữa một số thành viên ban giám đốc với các cầu thủ Tottenham, hay nói cách khác chính các cầu thủ sẽ có tiếng nói tới việc Tudor có giữ ghế hay không.

Tottenham đang tính hoặc mời Postecoglou (trái) trở lại, hoặc bổ nhiệm Sean Dyche (phải) để trụ hạng

Tottenham đang tính hoặc mời Postecoglou (trái) trở lại, hoặc bổ nhiệm Sean Dyche (phải) để trụ hạng

Nhưng nếu phải sa thải Tudor thì Tottenham sẽ thay bằng ai? Theo nguồn tin, trước mắt Spurs có rất ít ứng viên để lựa chọn và người nổi bật nhất trong số đó là… HLV Sean Dyche. Dyche tất nhiên không còn xa lạ gì với fan Premier League sau những năm dẫn dắt Burnley và Everton, nhưng đáng nói là HLV này vừa tháng trước bị Nottingham Forest sa thải sau khoảng 4 tháng dẫn dắt CLB này.

Dyche dù vậy vẫn đã từng giúp Everton trụ hạng dù bị trừ điểm, và cái Tottenham cần lúc này là sinh tồn để chờ làm lại mùa sau. Ngoài Sean Dyche, một phương án khác cũng đang được nói đến là mời Ange Postecoglou trở lại, bởi HLV người Australia vẫn rất được lòng nhiều cầu thủ ở Tottenham.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Tottenham thay thủ môn sau 17 phút, thua "vỡ mặt" vì chuỗi sai lầm nghiệp dư
Tottenham thay thủ môn sau 17 phút, thua "vỡ mặt" vì chuỗi sai lầm nghiệp dư

Tottenham nhận thất bại kinh hoàng trước Atletico và có thể xem là màn trình diễn tệ hại nhất của một đội bóng Ngoại hạng Anh ở Champions...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp London Evening Standard) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/03/2026 17:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tottenham Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN