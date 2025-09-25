Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Huyền thoại bóng rổ 53 tuổi bị đồn cặp kè với nữ ngôi sao "phim nóng" mới 21

Sự kiện: NBA - Bóng rổ nhà nghề Mỹ

(Tin thể thao, tin bóng rổ) Shaquille và diễn viên 21 tuổi không quá quan tâm tới những lời bàn tán từ người dùng mạng xã hội.

Huyền thoại bóng rổ Mỹ, Shaquille O’Neal với bốn chức vô địch NBA và là một trong những trung phong vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, mới đây khiến cả mạng xã hội "dậy sóng" khi xuất hiện bên cạnh nữ diễn viên "phim người lớn" Sophie Rain trong tiệc sinh nhật lần thứ 21 của cô tại Las Vegas.

Shaquille và diễn viên 21 tuổi không quá quan tâm tới những lời bàn tán từ người dùng mạng xã hội

Shaquille và diễn viên 21 tuổi không quá quan tâm tới những lời bàn tán từ người dùng mạng xã hội

Trong bức hình lan truyền, Sophie Rain ngồi trên đùi Shaq, tạo dáng đầy khiêu khích và thản nhiên giơ ngón tay giữa trước ống kính. Bên cạnh cô, cựu sao NBA 53 tuổi hướng ánh nhìn thẳng về phía "ngôi sao mới nổi" của ngành công nghiệp "phim nóng", khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán.

🏀🎧 Từ sàn đấu NBA đến sàn DJ

Rời xa sân bóng, Shaquille O’Neal vài năm nay lấn sân sang lĩnh vực DJ (Disc Jockey: là người chọn và phối nhạc) với nghệ danh “DJ Diesel”. Tại Encore Beach Club ở Las Vegas, ông chính là người “cầm nhạc” trong buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của Sophie Rain. Sự xuất hiện tình tứ của cả hai ngay lập tức trở thành đề tài được bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội.

🌪️📱 Sophie Rain hóa “cơn lốc” mạng xã hội

Chỉ vừa tròn 21 tuổi, Sophie đã sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi trên Instagram và là gương mặt đình đám của nền tảng Onl.... Cô từng tiết lộ mức thu nhập khổng lồ, tới 43 triệu USD trong năm 2024, con số đủ để so kè với nhiều siêu sao thể thao hàng đầu nước Mỹ như LeBron James hay Patrick Mahomes.

Không chỉ dừng lại ở những bức ảnh khoe dáng táo bạo, Sophie còn gây chú ý với "Bop House", biệt thự thuê với giá 60.000 USD/tháng tại Florida được mệnh danh là "Nữ hoàng gợi cảm thế hệ Gen Z".

🌊🤯 Làn sóng tranh cãi

Khoảnh khắc Shaq bên Sophie khiến người hâm mộ NBA lẫn cư dân mạng chia phe tranh luận. Một bên cho rằng huyền thoại 53 tuổi chỉ đơn thuần dự sinh nhật và góp vui với vai trò DJ, trong khi phe khác lại đặt dấu hỏi về mối quan hệ thực sự giữa huyền thoại NBA và nữ diễn viên 21 tuổi.

Dù vậy, với tính cách hài hước và phong cách sống phóng khoáng, Shaquille dường như không mấy bận tâm đến những lời bàn tán. Còn Sophie, với độ nổi tiếng ngày càng tăng, rõ ràng biết cách tận dụng sức nóng của sự kiện để củng cố hình ảnh “Nữ hoàng mạng xã hội” của mình.

Theo Nguyễn Hưng

24/09/2025 22:53 PM (GMT+7)
