Dự đoán tennis ngày 12/8: Alcaraz đụng độ "hậu duệ" Djokovic, Zverev gặp "mồi ngon"

🎾 Carlos Alcaraz - Hamad Medjedovic: Khoảng 23h30, 12/8 (vòng 3 đơn nam)

Carlos Alcaraz bước vào trận với tư thế ứng viên sáng giá. Dù trong trận mở màn, anh có phần chưa thật sự ăn ý ở set hai, nhưng nhờ khả năng thích nghi và phong thái thi đấu bản lĩnh, Alcaraz nhanh chóng làm chủ thế trận và kết thúc trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục ở set 3 trước Dzumhur (1-6, 6-2, 3-6).

Với kinh nghiệm dày dạn, sự phòng ngự kiên nhẫn và khả năng di chuyển trên sân tuyệt vời, Alcaraz được kỳ vọng sẽ hóa giải được lối chơi tấn công mạnh mẽ và đầy lực của Medjedovic.

Alcaraz dĩ nhiên được đánh giá cao hơn Medjedovic, người được ví là "hậu duệ" Djokovic

Ngược lại, Hamad Medjedovic là tay vợt trẻ 22 tuổi đến từ Serbia được đánh giá là "viên kim cương thô", đang trên đà phát triển thần tốc dưới sự dẫn dắt và hỗ trợ của Novak Djokovic. Medjedovic nổi bật với lối chơi thiên về sức mạnh, áp đặt và phản công quyết liệt, đặc biệt là các cú giao bóng uy lực và cú đánh thuận tay sắc bén. Mùa giải 2023, anh ghi dấu ấn khi đăng quang danh hiệu Next Gen ATP Finals, giải đấu dành cho các tay vợt dưới 21 tuổi hàng đầu thế giới.

Những điểm mạnh của Medjedovic bao gồm thể lực tốt, sự dẻo dai, cùng khả năng duy trì trình độ cao suốt trận đấu. Dù còn những hạn chế về sự ổn định và trải nghiệm trên các sân đấu đẳng cấp lớn, anh đang từng bước hoàn thiện mình.

Trước trận, các chuyên gia nhận định rằng phong cách phòng ngự và nhạy bén của Alcaraz sẽ là thử thách lớn cho Medjedovic. Nếu Alcaraz sớm tìm lại được nhịp điệu và sự tập trung ngay từ đầu, khả năng cao anh sẽ chiếm ưu thế và điều khiển trận đấu, tạo ra sự áp đảo về điểm số. Trong khi đó, Medjedovic cần phát huy tối đa khả năng giao bóng mạnh mẽ và tấn công quyết liệt, đồng thời giảm thiểu sai sót để gây khó khăn cho siêu sao Tây Ban Nha.

📈 Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng sau 2 set.

🎾 Alexander Zverev - Brandon Nakashima: Khoảng 6h, 13/8 (vòng 3 đơn nam)

Trận đấu giữa Brandon Nakashima và Alexander Zverev tại vòng 3 Cincinnati Open 2025 được đánh giá là cuộc so tài giữa lối chơi chắc chắn đối đầu với kỹ thuật điều bóng đầy biến hóa. Zverev đang chiếm ưu thế với thành tích đối đầu áp đảo 4-0, trong đó có chiến thắng 7-5, 6-4 gần nhất ở Stuttgart 2025.

Zverev đang có thành tích thi đấu toàn thắng trước đối thủ người Mỹ

Zverev, hạt giống số 3 và cựu vô địch Cincinnati, đã chơi rất ổn định trong năm 2025 với tỉ lệ thắng 40/55 trận và phong độ tốt trên mặt sân cứng đạt 16 thắng, 5 thua. Anh có điểm mạnh ở cú giao bóng uy lực và cú thuận tay sắc nét, kiểm soát trận đấu bằng lối chơi tấn công kết hợp phòng thủ linh hoạt. Ở Cincinnati, anh vừa có chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-3 trước Nishesh Basavareddy.

Phía Nakashima, hạt giống số 27 đồng thời là tay vợt Mỹ, có lợi thế sân nhà và lối chơi dựa trên sự kiên định từ cuối sân, giữ nhịp độ trận đấu ổn định. Anh đã vượt qua Alexander Blockx trong trận trước với tỉ số 4-6, 6-3, 7-6(5). Tuy nhiên, Nakashima chưa thể thắng Zverev trong các cuộc đối đầu trước.

Chuyên gia nhận định nếu Nakashima giữ được sự bình tĩnh, giữ thế trận chủ động khi trả giao bóng và duy trì sự chủ động trong các pha bóng đòi hỏi tốc độ, anh hoàn toàn có thể làm trận đấu kịch tính hơn dự kiến. Song Zverev với sự vượt trội về kinh nghiệm, kỹ thuật đa dạng cùng lối chơi biến hóa sẽ là người giành chiến thắng dễ dàng, dự báo sẽ thắng trong 2 set nhanh gọn.

📈 Dự đoán kết quả: Zverev thắng sau 2 set.

Lịch thi đấu tennis ngày 12/8