Đỉnh cao chung kết tennis ATP 500: Alcaraz đối đầu De Minaur, Lehecka quyết đấu Vacherot

Trận đấu giữa De Minaur và Alcaraz sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alex De Minaur - Carlos Alcaraz: Khoảng 20h, 1/11 (Chung kết đơn nam Vienna Open)

Với thành tích đối đầu vượt trội cùng phong độ ấn tượng trên mặt sân cứng trong nhà, tay vợt người Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, dù đối thủ đang có chuỗi trận bất bại đáng chú ý.

Alcaraz (bên trái) hướng đến chức vô địch Vienna Open 2026 sau khi vượt qua Daniil Medvedev ở bán kết

Alex De Minaur giành quyền vào chung kết sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước Alexander Zverev, tay vợt vừa vươn lên vị trí số 1 thế giới. Bị đối thủ kéo vào set quyết định sau khi mỗi người thắng một set, tay vợt Australia vẫn giữ được sự bình tĩnh ở loạt tie-break, qua đó thắng chung cuộc 6-4, 1-6, 7-6(4).

Đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của De Minaur tại mùa giải 2026. Kết quả này cũng giúp anh duy trì thành tích bất bại trên mặt sân cứng trong nhà từ đầu năm, nâng chuỗi thắng lên 10 trận và vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng PIF ATP Race to Turin. Đây là trận chung kết Vienna Open đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt 27 tuổi.

Ở phía đối diện, Carlos Alcaraz cũng thể hiện phong độ thuyết phục khi đánh bại Daniil Medvedev 6-4, 7-6(2) ở bán kết. Tay vợt người Tây Ban Nha kiểm soát tốt những thời điểm quyết định, đặc biệt trong loạt tie-break set hai, để khép lại trận đấu sau 96 phút.

Chiến thắng này đưa Alcaraz vào trận chung kết thứ năm trong mùa giải 2026 và là lần đầu tiên anh góp mặt ở trận tranh chức vô địch tại Vienna. Đáng chú ý, tay vợt 23 tuổi đang sở hữu chuỗi 25 trận thắng liên tiếp tại các giải ATP 500, cho thấy sự ổn định đáng nể ở cấp độ này.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha toàn thắng cả 6 lần gặp de Minaur trước đây. Ở lần chạm trán gần nhất tại tứ kết Australian Open 2026, Alcaraz giành chiến thắng sau ba set với tỷ số 7-5, 6-2, 6-1. Hai người cũng từng gặp nhau trong trận chung kết Rotterdam Open 2025, nơi Alcaraz tiếp tục là người chiến thắng.

De Minaur có lợi thế về khả năng di chuyển, phòng ngự và duy trì sự bền bỉ trong những loạt bóng bền từ cuối sân. Thành tích bất bại trên mặt sân trong nhà mùa này cũng giúp tay vợt Australia có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, trước một đối thủ sở hữu khả năng tấn công đa dạng, tốc độ và những cú đánh có sức nặng như Alcaraz, việc duy trì thế trận phòng ngự trong thời gian dài sẽ là thử thách lớn.

Alcaraz không chỉ nhỉnh hơn về thành tích đối đầu mà còn có khả năng chủ động thay đổi nhịp độ, tạo đột biến bằng những pha lên lưới và những cú đánh dọc dây. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như trận bán kết, tay vợt Tây Ban Nha có nhiều cơ hội kiểm soát trận đấu.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Jiri Lehecka vs Valentin Vacherot: Khoảng 21h30, 1/11 (Chung kết đơn nam Basel Open 2026)

Cả hai đều có hành trình đáng chú ý để góp mặt ở trận tranh chức vô địch, trong đó Vacherot hướng đến danh hiệu ATP thứ hai trong sự nghiệp, còn Lehecka đứng trước cơ hội bổ sung thêm một danh hiệu quan trọng.

Lehecka (bên trái) và Vacherot (bên phải) đối đầu trong trận chung kết Basel Open 2026

Lehecka giành vé vào chung kết sau chiến thắng ngược dòng 3-6, 7-5, 6-4 trước Jan-Lennard Struff ở bán kết. Tay vợt người CH Czech bị dẫn trước sau set đầu nhưng kịp điều chỉnh lối chơi, cải thiện khả năng trả giao bóng và tận dụng cơ hội để xoay chuyển cục diện. Trước đó, Struff từng gây chú ý khi đánh bại Novak Djokovic ở vòng đấu trước.

Trong khi đó, Vacherot tiếp tục hành trình ấn tượng tại Basel bằng chiến thắng 7-6(5), 6-3 trước hạt giống số 6 Taylor Fritz. Tay vợt đại diện Monaco thể hiện bản lĩnh ở set đầu, trước khi chơi chủ động hơn và khép lại trận đấu trong hai set.

Đây là trận chung kết đầu tiên của Vacherot trong mùa giải 2026 và là lần thứ hai anh góp mặt ở một trận tranh danh hiệu ATP. Lần trước, tay vợt Monaco đã gây tiếng vang khi vô địch Shanghai Masters 2025.

Trước trận chung kết, Lehecka và Vacherot có thành tích đối đầu cân bằng 1-1. Ở lần gặp gần nhất tại Tokyo ngày 5/10/2026, Lehecka giành chiến thắng 6-4, 6-2. Trước đó, Vacherot từng đánh bại đối thủ người CH Czech 6-1, 6-3 tại Paris Masters 2025.

Xét về thứ hạng, Lehecka đang đứng thứ 21 thế giới, cao hơn Vacherot (hạng 31). Tay vợt CH Czech sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ, giao bóng tốt và khả năng kết thúc điểm nhanh. Đây là những lợi thế đáng kể trên mặt sân cứng trong nhà tại Basel.

Tuy nhiên, Vacherot đang cho thấy sự tự tin và bản lĩnh đáng nể. Việc lần lượt vượt qua Holger Rune và Taylor Fritz cho thấy tay vợt Monaco đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ có thứ hạng cao hơn. Khả năng duy trì sự ổn định trong các loạt bóng bền cũng là điểm mạnh giúp anh tiến sâu tại giải.

Lehecka được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng, kinh nghiệm và khả năng tấn công trên mặt sân cứng. Dù vậy, phong độ của Vacherot khiến trận chung kết khó có thể kết thúc dễ dàng.

Dự đoán kết quả: Jiri Lehecka thắng 2-1.