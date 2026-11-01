Video tennis Zverev - De Minaur: 3 set rượt đuổi mãn nhãn (Vienna Open)
(Bán kết Vienna Open 2026) Zverev và De Minaur đã cống hiến cho khán giả trận đấu vô cùng mãn nhãn.
Zverev đã gặp khó khăn trước De Minaur ngay trong set 1. Điều này được thể hiện ở việc tay vợt người Đức để mất 1 break, trong khi De Minaur không lần nào để đối thủ bẻ game cầm giao bóng. Từ đó, De Minaur thắng thuyết phục 6-4.
Sang set 2, Zverev vùng lên và thi đấu áp đảo De Minaur. Zverev giành đến 2 break point, qua đấy khép lại set 2 với chiến thắng 6-1.
Zverev gặp nhiều khó khăn trước De Minaur
Đến set 3 quyết định, 2 tay vợt thi đấu giằng co và phải bước vào loạt tie-break cân não. Ở loạt đấu này, De Minaur thi đấu xuất sắc và bản lĩnh hơn để thắng 7-4.
Chiến thắng kịch tính sau 3 set đấu đưa De Minaur vào chung kết Vienna Open. Đối thủ của anh sắp tới sẽ là Alcaraz (20h, 1/11).
|
Zverev
|
4-6, 6-1, 7-6 (4-7)
|
De Minaur
|
6
|
Aces
|
5
|
4
|
Lỗi kép
|
3
|
72%
|
Tỷ lệ giao bóng 1
|
60%
|
68%
|
Giao bóng 1 ăn điểm
|
81%
|
52%
|
Giao bóng 2 ăn điểm
|
50%
|
2/3
|
Điểm Break
|
1/14
|
94/189
|
Tổng điểm
|
95/189
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