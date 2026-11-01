Video tennis Zverev - De Minaur: 3 set rượt đuổi mãn nhãn (Vienna Open)

Zverev đã gặp khó khăn trước De Minaur ngay trong set 1. Điều này được thể hiện ở việc tay vợt người Đức để mất 1 break, trong khi De Minaur không lần nào để đối thủ bẻ game cầm giao bóng. Từ đó, De Minaur thắng thuyết phục 6-4.

Sang set 2, Zverev vùng lên và thi đấu áp đảo De Minaur. Zverev giành đến 2 break point, qua đấy khép lại set 2 với chiến thắng 6-1.

Zverev gặp nhiều khó khăn trước De Minaur

Đến set 3 quyết định, 2 tay vợt thi đấu giằng co và phải bước vào loạt tie-break cân não. Ở loạt đấu này, De Minaur thi đấu xuất sắc và bản lĩnh hơn để thắng 7-4.

Chiến thắng kịch tính sau 3 set đấu đưa De Minaur vào chung kết Vienna Open. Đối thủ của anh sắp tới sẽ là Alcaraz (20h, 1/11).