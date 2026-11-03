Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kyoto Sanga: Quyết tâm vượt khó (Cúp C1 châu Á)
(19h15, 3/1, lượt 4) Thầy trò HLV Polking sẽ phải vượt khó dù được thi đấu trên sân nhà.
19h15, 3/11 | Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Putros
Adou Minh
Văn Hậu
Quang Vinh
Văn Đô
Sabater
Mauk
Perea
Alan
Leo Artur
Điểm
Halls
Weverton
Tawiah
Shichi
Yoon Sung Jun
Fukuoka
Pedro
Sato
Everton Maceio
Tulio
Elias
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà gặp khó
Công an Hà Nội vừa có chiến thắng ở vòng đấu trước AFC Champions League Elite. Đó là động lực rất lớn cho thầy trò HLV Polking trong hành trình tìm vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là Kyoto Sanga ở lượt đấu này.
Đại diện của Nhật Bản đang có được 6 điểm sau 3 vòng đầu tiên với 2 trận thắng và 1 trận thua. Họ có bộ ba tấn công người Brazil rất mạnh là Marco Tulio, Rafael Elias và Alex Souza. Đây sẽ là bài toán khó cho hàng thủ của Công an Hà Nội.
Xem trọn vẹn AFC Champions League 2026/2027 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
ANTD.VN - Đối mặt lịch thi đấu dày đặc và trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, song thầy trò HLV Polking đặt mục tiêu 3 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy để...