Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kyoto Sanga: Quyết tâm vượt khó (Cúp C1 châu Á)

19h15, 3/11 | Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Kyoto Sanga (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Kyoto Sanga Kyoto Sanga Điểm Nguyễn Filip Putros Adou Minh Văn Hậu Quang Vinh Văn Đô Sabater Mauk Perea Alan Leo Artur Điểm Halls Weverton Tawiah Shichi Yoon Sung Jun Fukuoka Pedro Sato Everton Maceio Tulio Elias Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Kyoto Sanga Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Putros, Adou Minh, Văn Hậu, Quang Vinh, Văn Đô, Sabater, Mauk, Perea, Alan, Leo Artur Halls, Weverton, Tawiah, Shichi, Yoon Sung Jun, Fukuoka, Pedro, Sato, Everton Maceio, Tulio, Elias

Chủ nhà gặp khó

Công an Hà Nội vừa có chiến thắng ở vòng đấu trước AFC Champions League Elite. Đó là động lực rất lớn cho thầy trò HLV Polking trong hành trình tìm vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là Kyoto Sanga ở lượt đấu này.

Đại diện của Nhật Bản đang có được 6 điểm sau 3 vòng đầu tiên với 2 trận thắng và 1 trận thua. Họ có bộ ba tấn công người Brazil rất mạnh là Marco Tulio, Rafael Elias và Alex Souza. Đây sẽ là bài toán khó cho hàng thủ của Công an Hà Nội.

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