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Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kyoto Sanga: Quyết tâm vượt khó (Cúp C1 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội

(19h15, 3/1, lượt 4) Thầy trò HLV Polking sẽ phải vượt khó dù được thi đấu trên sân nhà.

19h15, 3/11 | Hàng Đẫy

Công an Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kyoto Sanga: Quyết tâm vượt khó (Cúp C1 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kyoto Sanga: Quyết tâm vượt khó (Cúp C1 châu Á) - 1
Kyoto Sanga
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kyoto Sanga: Quyết tâm vượt khó (Cúp C1 châu Á) - 1
Nguyễn Filip, Putros, Adou Minh, Văn Hậu, Quang Vinh, Văn Đô, Sabater, Mauk, Perea, Alan, Leo Artur
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kyoto Sanga: Quyết tâm vượt khó (Cúp C1 châu Á) - 1
Halls, Weverton, Tawiah, Shichi, Yoon Sung Jun, Fukuoka, Pedro, Sato, Everton Maceio, Tulio, Elias

Chủ nhà gặp khó

Công an Hà Nội vừa có chiến thắng ở vòng đấu trước AFC Champions League Elite. Đó là động lực rất lớn cho thầy trò HLV Polking trong hành trình tìm vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối đầu với đối thủ rất mạnh là Kyoto Sanga ở lượt đấu này.

Đại diện của Nhật Bản đang có được 6 điểm sau 3 vòng đầu tiên với 2 trận thắng và 1 trận thua. Họ có bộ ba tấn công người Brazil rất mạnh là Marco Tulio, Rafael Elias và Alex Souza. Đây sẽ là bài toán khó cho hàng thủ của Công an Hà Nội. 

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CLB Công an Hà Nội muốn tiếp đà thắng lợi tại C1 châu Á
CLB Công an Hà Nội muốn tiếp đà thắng lợi tại C1 châu Á

ANTD.VN - Đối mặt lịch thi đấu dày đặc và trước đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, song thầy trò HLV Polking đặt mục tiêu 3 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy để...

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-cong-an-ha-noi-kyoto-sang...

-03/11/2026 12:33 PM (GMT+7)
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