Dự đoán kịch bản trận MU - Roma: Chủ nhà lại thủng lưới 2 bàn?

Kịch bản dễ xảy ra nhất: "Cơn mưa" phạt góc từ cả hai đội

Man United và AS Roma đều đang tạo phạt góc tốt trong thời gian gần đây. Đội chủ sân Old Trafford chơi tấn công biên khá nhiều với sự trở lại của Amad Diallo bên hành lang cánh phải. Cầu thủ này có xu hướng rê dắt và tìm cách đưa bóng vào trong nên khả năng tạo ra phạt góc khá tốt.

Cả Man United và AS Roma đều có khả năng tạo phạt góc tốt

Ngoài ra, các cầu thủ Man United dứt điểm không quá tốt nên thủ môn đối phương có khả năng đẩy bóng tạo ra phạt góc cũng cao hơn so với bình thường. Về phía AS Roma, đoàn quân của HLV Gasperini có lối tấn công khá vũ bão. Họ thường xuyên đẩy 5-7 cầu thủ áp sát vòng cấm đối thủ nên những quả tạt bóng thường xuyên xuất hiện.

Họ không có tiền đạo nào cao to để tranh chấp trong vòng cấm nên những quả tạt bóng thường hướng về cột xa và đó là cơ hội để các hậu vệ phá bóng. Theo thống kê, MU và AS Roma kiếm được số phạt góc khá cân bằng (75 và 74 quả phạt góc) sau 13 trận đã qua, tương đương hơn 5,5 quả phạt góc. Bởi vậy, khả năng trận đấu có từ 10 phạt góc trở lên xảy ra là khá cao.

Kịch bản thứ hai: AS Roma có 2 bàn thắng

Khả năng ghi bàn của Man United đang bị đặt dấu hỏi lớn khi họ chỉ có 2 bàn trong 5 trận gần nhất. Tín hiệu tích cực tới trong hiệp một trận đấu với Chelsea khi họ tổ chức tấn công tốt hơn hẳn, áp sát quây bắt tầm cao, khả năng phối hợp cũng được cải thiện nhưng khả năng dứt điểm vẫn là cơn đau đầu của HLV Carrick.

AS Roma đang có phong độ ghi bàn đáng nể

Trong 45 phút đầu tiên trước Chelsea, họ tạo ra tới 4 cơ hội nguy hiểm (đó là con số rất đáng nể) nhưng không ghi nổi một bàn thắng nào. Nếu cải thiện được vấn đề này hoặc may mắn hơn một chút, Man United có bàn thắng trước AS Roma không phải là điều không tưởng.

Ở chiều hướng ngược lại, AS Roma đang cho thấy khả năng ghi bàn đáng chú ý. 5 trận gần nhất, họ luôn ghi ít nhất 2 bàn/trận. Tổng số bàn thắng của thầy trò HLV Gasperini trong khoảng thời gian này lên tới con số 18, tương đương hơn 3 bàn/trận.

Con số ấn tượng này tới từ lối chơi áp sát tầm cao với sơ đồ 3-4-2-1 của Gasperini. AS Roma dâng cao toàn đội, dồn ép ngay trên phần sân của đối thủ. Họ di chuyển nhiều, áp sát liên tục nên đối thủ dễ mắc sai lầm. Với hàng phòng ngự thường xuyên mắc sai lầm của MU hiện tại, khả năng họ để thủng lưới ít nhất 2 bàn là rất cao.

Khả năng thắng hòa thua

Chuyên trang thống kê Opta đã cho chạy giả lập 10.000 lần dựa trên kết quả đối đầu của hai đội trong quá khứ và thành tích trong mùa giải này. Kết quả là Man United được đánh giá cao hơn với 40,9% khả năng chiến thắng trong khi AS Roma chỉ là 34,8%. Khả năng hai đội hòa nhau là 24,3%.

MU vẫn được đánh giá cao hơn AS Roma theo tính toán của Opta

Các chuyên gia dự đoán cũng đánh giá Man United nhỉnh hơn một chút nhưng không nhiều. Tỉ lệ Man United thắng là 1 ăn 1,3 trong khi khả năng AS Roma giành chiến thắng có tỉ lệ là 1 ăn 1,68.