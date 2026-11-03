Sao trẻ MU Gabriel "yêu sách" quá đáng, ông lớn Barca - PSG "chạy mất dép"

JJ Gabriel gặp khó khi tìm bến đỗ mới

JJ Gabriel được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng nhất của lò đào tạo Man United thời điểm hiện tại. Cầu thủ này được đôn lên đội U18 của Man United khi mới 15 tuổi nhưng vẫn ghi tới 26 bàn sau 29 trận. JJ Gabriel cũng được HLV Carrick ưu ái cho ra mắt đội một khi mới 15 tuổi 8 tháng 23 ngày trong trận giao hữu hồi đầu mùa với Atletico Madrid.

JJ Gabriel chưa tìm được bến đỗ mới

Thế nhưng, chính sự ưu ái ấy lại đem tới rắc rối. JJ Gabriel trở nên nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của rất nhiều ông lớn của bóng đá thế giới. Trong khi đó, MU sa sút phong độ thảm hại nên JJ Gabriel và người đại diện đã nghĩ tới chuyện nhảy sang "con thuyền mới".

Tuy nhiên, những yêu cầu có phần thái quá của tài năng trẻ này khiến cho tương lai của bản thân bất định. Ban đầu, JJ Gabriel muốn gia nhập Barcelona. Cầu thủ này quyết tâm ở lại xứ Catalunya và thuê HLV riêng về tập để chờ tin đội chủ sân Nou Camp.

Đáng buồn là cho đến bây giờ Barcelona vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi lò đào tạo La Masia đâu thiếu tài năng đến mức chủ tịch Joan Laporta và giám đốc bóng đá Deco phải quan tâm tới 1 cầu thủ mới 16 tuổi. Chưa kể đến việc có thể gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ với Man United.

Gần nhất, PSG được cho là có liên hệ với JJ Gabriel. Đội bóng thành Paris đã gửi tới 2 lời đề nghị nhưng cuối cùng rút lui khỏi cuộc đua. Lý do là gì chưa được công bố nhưng có vẻ như quá trình đàm phán không được thuận lợi.

Yêu cầu quá đà từ cầu thủ mới 16 tuổi

Nhìn từ những yêu cầu của JJ Gabriel gửi tới Man United, người ta có thể hiểu được phần nào. Theo một số nguồn tin, cầu thủ này đưa ra 5 yêu sách khi đàm phán với đội chủ sân Old Trafford. Hai yêu cầu đầu tiên khá dễ chịu là sở hữu số áo 77 và tên Gabriel JR. Thế nhưng 3 yêu cầu tiếp theo khó có thể chấp nhận được.

JJ Gabriel có một số thành tích nổi bật nhưng mức lương lên tới 7 con số quả thật là khó chấp nhận

Đầu tiên là chỉ tập luyện cùng đội một thay vì đội trẻ (U18 và U21). Sau đó là đảm bảo được ra sân thi đấu ít nhất 20 phút và quan trọng nhất là mức lương lên tới 7 con số! Để so sánh hãy nhìn sang Kobbie Mainoo, cầu thủ trưởng thành từ đội trẻ của MU và được đôn lên đội 1 lúc 17 tuổi.

Khi mới lên đội một, Mainoo nhận mức lương 1.000 bảng/tuần, tương đương với khoảng 52.000 bảng/năm. Phải sau một năm thi đấu tốt cùng đội một, tiền vệ người Anh mới nhận được mức lương 1 triệu bảng/năm. Trong khi đó, JJ Gabriel muốn bỏ qua bước này.

Có lẽ JJ Gabriel đã quá mộng tưởng vào tương lai xán lạn. Nếu như MU không đồng ý, Barcelona và PSG đâu thể đồng ý điều kiện như vậy. Nên nhớ rằng khả năng được lên đội một tại hai CLB ấy hiện tại khó hơn so với Man United rất nhiều. Và người ta chẳng dại gì chi ra mức lương 1 triệu bảng/năm dành cho cầu thủ mới chỉ tạo ấn tượng ở một vài giải trẻ.

Barcelona và câu chuyện của Halilovic

Barcelona có lẽ thấm thía nhất trong việc chiêu mộ cầu thủ trẻ giá cao. Năm 2014, họ bỏ ra 2,2 triệu euro để chiêu mộ thần đồng của bóng đá Croatia ngày ấy, Alen Halilovic từ Dynamo Zagreb. Halilovic khi ấy mới 17 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm 2 năm chơi bóng tại giải VĐQG Croatia và đã ra mắt ĐTQG. So sánh ngang sang JJ Gabriel, tài năng của tiền vệ người Croatia đã được chứng minh rõ ràng.

Halilovic từng được coi là "thần đồng" nhưng không thể phát triển tài năng tại Barcelona

Barcelona cũng rất ưu ái khi cho Halilovic nhận mức lương 400.000 euro/năm dù chỉ thi đấu ở đội hình B. Thế nhưng, cầu thủ người Croatia "chìm nghỉm" tại sân Nou Camp. 5 năm ở Barcelona, Halilovic không có nổi 1 lần đá chính cho đội một.

Cầu thủ này bị đem cho mượn liên tục và cuối cùng là sang AC Milan dưới dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2020. Giờ đây khi chưa đầy 30 tuổi, Halilovic rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi bị CLB của Hà Lan, Fortuna Sittard thanh lý hợp đồng.

Real Madrid liệu có chịu nổi "nhiệt"?

Hiện tại, một số nguồn tin tiết lộ Real Madrid đang đàm phán với JJ Gabriel và có vài dấu hiệu khả quan. Hãy cùng chờ xem "Kền kền trắng" có chịu nổi những yêu cầu của tài năng trẻ này không.

Ở tuổi 16-17, JJ Gabriel cần được thi đấu để trau dồi thêm kinh nghiệm nhưng cầu thủ này đã tập "chay" trong 2-3 tháng qua. Nếu tình trạng này tiếp tục, JJ Gabriel có giữ được phong độ hay không là câu hỏi khó trả lời.