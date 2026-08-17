Zverev soán ngôi số 2 của Alcaraz, Swiatek nhận cú sốc (Bảng xếp hạng tennis 17/8)
Cincinnati Open chưa khép lại nhưng bảng xếp hạng trực tuyến đã xuất hiện nhiều biến động đáng chú ý. Zverev tạm vượt Alcaraz lên số 2 ATP, trong khi Swiatek tụt 4 bậc xuống thứ 9 WTA.
Do Cincinnati Open đang diễn ra, bảng xếp hạng ATP và WTA chính thức sẽ chỉ được cập nhật vào tuần sau. Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng trực tuyến tính đến chiều 17/8, một loạt biến động đáng chú ý đã xuất hiện trong Top 30.
Zverev tạm vượt Alcaraz lên số 2 thế giới trên bảng xếp hạng trực tuyến
Zverev vượt Alcaraz, Djokovic giữ vị trí số 5
Tâm điểm của bảng xếp hạng ATP là cuộc đổi chỗ giữa Alexander Zverev và Carlos Alcaraz. Với việc điểm số Cincinnati Open được cập nhật, Zverev tạm thời vươn lên số 2 thế giới với 7.740 điểm, trong khi Alcaraz tụt xuống thứ 3 với 7.160 điểm.
Jannik Sinner vẫn đứng đầu với 12.800 điểm và khoảng cách rất lớn so với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Novak Djokovic giữ nguyên vị trí thứ 5 với 3.770 điểm dù đã dừng bước tại Cincinnati.
Alex De Minaur tăng 2 bậc lên thứ 6, còn Ben Shelton tụt 2 bậc xuống thứ 8. Flavio Cobolli cũng tiến một bậc lên thứ 9, trong khi Taylor Fritz rơi xuống thứ 10.
Ở nhóm giữa, Lorenzo Musetti tăng lên thứ 14, còn Arthur Fils gây chú ý khi nhảy 3 bậc lên thứ 18. Luciano Darderi tăng một bậc lên 19, Brandon Nakashima và Frances Tiafoe lần lượt lên thứ 21 và 22.
Đáng chú ý nhất là Andrey Rublev khi tay vợt người Nga tụt tới 5 bậc, xuống thứ 23. Đây là một trong những cú rơi mạnh nhất Top 30 ATP tuần này.
Joao Fonseca tiếp tục giữ vị trí thứ 26, trong khi Alejandro Tabilo tăng lên thứ 28. Arthur Rinderknech tụt xuống 29 và Ugo Humbert đứng thứ 30.
Swiatek tụt 4 bậc, Paolini rơi mạnh
Ở bảng xếp hạng WTA, biến động đáng chú ý nhất thuộc về Iga Swiatek. Nhà vô địch nhiều Grand Slam tụt 4 bậc xuống thứ 9 với 4.484 điểm, sau khi bị trừ tới 935 điểm.
Swiatek chịu cú rơi mạnh, tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 9 WTA
Aryna Sabalenka vẫn giữ ngôi số 1 với 8.520 điểm, Elena Rybakina đứng thứ 2 và Jessica Pegula xếp thứ 3. Coco Gauff giữ vị trí thứ 4.
Mirra Andreeva tăng một bậc lên thứ 5, Karolina Muchova lên thứ 6 và Linda Noskova đứng thứ 7. Elina Svitolina cũng tăng một bậc lên thứ 8, qua đó đẩy Swiatek xuống vị trí thứ 9.
Amanda Anisimova giữ thứ 10, trong khi Marta Kostyuk đứng thứ 11. Belinda Bencic và Naomi Osaka lần lượt xếp thứ 12 và 13.
Hai tài năng trẻ tiếp tục gây chú ý. Iva Jovic tăng 2 bậc lên thứ 14, đồng thời thiết lập thứ hạng cao nhất sự nghiệp. Victoria Mboko cũng tăng 2 bậc lên thứ 15. Diana Shnaider lại đi theo chiều ngược lại khi tụt 2 bậc xuống thứ 16.
Ở nhóm 17-20, Sorana Cirstea và Alexandra Eala cùng tăng 2 bậc, lần lượt lên thứ 17 và 18. Ekaterina Alexandrova tụt một bậc xuống 19, còn Jasmine Paolini chịu cú rơi mạnh nhất nhóm này khi mất tới 5 bậc, xuống thứ 20.
Phần còn lại của top 30 cũng chứng kiến nhiều xáo trộn. Maja Chwalinska tăng 2 bậc lên 21, Emma Navarro tăng 2 bậc lên 26. Trong khi đó, Anna Kalinskaya và Elise Mertens cùng tụt một bậc.
Barbora Krejcikova rơi xuống thứ 27, Marie Bouzkova xuống 28, còn Ann Li và Jelena Ostapenko lần lượt đứng thứ 29 và 30.
Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 25 0 12.800 2 Alexander Zverev (Đức) 29 +1 7.740 3 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 -1 7.160 4 Félix Auger-Aliassime (Canada) 26 0 4.590 5 Novak Djokovic (Serbia) 39 0 3.770 6 Alex de Minaur (Australia) 27 +2 3.600 7 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.580 8 Ben Shelton (Mỹ) 23 -2 3.480 9 Flavio Cobolli (Ý) 24 +1 3.360 10 Taylor Fritz (Mỹ) 28 -1 3.325 11 Rafael Jódar (Tây Ban Nha) 19 0 2.621 12 Learner Tien (Mỹ) 20 0 2.565 13 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 0 2.525 14 Lorenzo Musetti (Ý) 24 +1 2.455 15 Jiří Lehečka (CH Séc) 24 -1 2.420 16 Jakub Menšík (CH Séc) 20 0 2.395 17 Casper Ruud (Na Uy) 27 0 2.385 18 Arthur Fils (Pháp) 22 +3 2.190 19 Luciano Darderi (Ý) 24 +1 2.175 20 Valentin Vacherot (Monaco) 27 -1 2.168 21 Brandon Nakashima (Mỹ) 25 +1 2.135 22 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 +1 2.080 23 Andrey Rublev (Nga) 28 -5 2.080 24 Tommy Paul (Mỹ) 29 0 2.075 25 Francisco Cerúndolo (Argentina) 28 0 1.980 26 João Fonseca (Brazil) 19 0 1.800 27 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 0 1.780 28 Alejandro Tabilo (Chile) 29 +1 1.688 29 Arthur Rinderknech (Pháp) 31 -1 1.683 30 Ugo Humbert (Pháp) 28 0 1.545 Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 0 2 0 3 0 4 0 5 +1 6 +1 7 +1 8 +1 9 -4 10 0 11 0 12 0 13 0 14 +2 15 +2 16 -2 17 +2 18 +2 19 -1 20 -5 21 +2 22 -1 23 -1 24 0 25 0 26 +2 27 -1 28 -1 29 0 30 0
Aryna Sabalenka (Belarus)
28
8.520
Elena Rybakina (Kazakhstan)
27
7.991
Jessica Pegula (Mỹ)
32
6.680
Coco Gauff (Mỹ)
22
5.769
Mirra Andreeva (Nga)
19
5.378
Karolína Muchova (CH Séc)
29
4.993
Linda Nosková (CH Séc)
21
4.973
Elina Svitolina (Ukraine)
31
4.689
Iga Swiątek (Ba Lan)
25
4.484
Amanda Anisimova (Mỹ)
24
4.383
Marta Kostyuk (Ukraine)
24
3.830
Belinda Bencic (Thụy Sĩ)
29
2.995
Naomi Osaka (Nhật Bản)
28
2.846
Iva Jovic (Mỹ)
18
2.671
Victoria Mboko (Canada)
19
2.530
Diana Shnaider (Nga)
22
2.413
Sorana Cîrstea (Romania)
36
2.239
Alexandra Eala (Philippines)
21
2.221
Ekaterina Alexandrova (Nga)
31
2.186
Jasmine Paolini (Ý)
30
2.124
Maja Chwalińska (Ba Lan)
24
2.037
Anna Kalinskaya (Nga)
27
1.933
Elise Mertens (Bỉ)
30
1.870
Madison Keys (Mỹ)
31
1.759
Anastasia Potapova (Áo)
25
1.756
Emma Navarro (Mỹ)
25
1.724
Barbora Krejčíková (CH Séc)
30
1.666
Marie Bouzková (CH Séc)
28
1.644
Ann Li (Mỹ)
26
1.518
Jeļena Ostapenko (Latvia)
29
1.512
Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP
TT
Tay vợt
Tuổi
+-XH so với
tuần trước
Điểm
1
Jannik Sinner (Ý)
25
0
12.800
2
Alexander Zverev (Đức)
29
+1
7.740
3
Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)
23
-1
7.160
4
Félix Auger-Aliassime (Canada)
26
0
4.590
5
Novak Djokovic (Serbia)
39
0
3.770
6
Alex de Minaur (Australia)
27
+2
3.600
7
Daniil Medvedev (Nga)
30
0
3.580
8
Ben Shelton (Mỹ)
23
-2
3.480
9
Flavio Cobolli (Ý)
24
+1
3.360
10
Taylor Fritz (Mỹ)
28
-1
3.325
11
Rafael Jódar (Tây Ban Nha)
19
0
2.621
12
Learner Tien (Mỹ)
20
0
2.565
13
Alexander Bublik (Kazakhstan)
29
0
2.525
14
Lorenzo Musetti (Ý)
24
+1
2.455
15
Jiří Lehečka (CH Séc)
24
-1
2.420
16
Jakub Menšík (CH Séc)
20
0
2.395
17
Casper Ruud (Na Uy)
27
0
2.385
18
Arthur Fils (Pháp)
22
+3
2.190
19
Luciano Darderi (Ý)
24
+1
2.175
20
Valentin Vacherot (Monaco)
27
-1
2.168
21
Brandon Nakashima (Mỹ)
25
+1
2.135
22
Frances Tiafoe (Mỹ)
28
+1
2.080
23
Andrey Rublev (Nga)
28
-5
2.080
24
Tommy Paul (Mỹ)
29
0
2.075
25
Francisco Cerúndolo (Argentina)
28
0
1.980
26
João Fonseca (Brazil)
19
0
1.800
27
Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)
27
0
1.780
28
Alejandro Tabilo (Chile)
29
+1
1.688
29
Arthur Rinderknech (Pháp)
31
-1
1.683
30
Ugo Humbert (Pháp)
28
0
1.545
Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA
TT
Tay vợt
Tuổi
+-XH so với
tuần trước
Điểm
1
0
2
0
3
0
4
0
5
+1
6
+1
7
+1
8
+1
9
-4
10
0
11
0
12
0
13
0
14
+2
15
+2
16
-2
17
+2
18
+2
19
-1
20
-5
21
+2
22
-1
23
-1
24
0
25
0
26
+2
27
-1
28
-1
29
0
30
0
(Tin thể thao - Tin Tennis) Alexander Zverev có khởi đầu vất vả khi gặp ngay Cameron Norrie ở vòng 2 Cincinnati Open.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/08/2026 16:55 PM (GMT+7)