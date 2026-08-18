Barcelona bế tắc vụ Alvarez, tuyệt vọng tìm đến Rashford

Barcelona chưa từ bỏ Rashford

Theo các nguồn tin, Barcelona vẫn duy trì liên lạc với người đại diện của Marcus Rashford và đang thăm dò khả năng đưa tiền đạo Manchester United trở lại sân Camp Nou. Đây là kịch bản đáng chú ý, bởi đội bóng xứ Catalunya từng cùng Rashford trải qua mùa giải thành công theo dạng cho mượn nhưng không muốn chi 30 triệu euro để mua đứt anh.

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Mùa hè năm ngoái, MU đồng ý cho Rashford gia nhập Barcelona theo hợp đồng cho mượn một mùa sau khi anh nảy sinh bất đồng với HLV Ruben Amorim. Trong thỏa thuận có điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro.

Tuy nhiên, Barcelona đã quyết định không kích hoạt điều khoản này. Rashford hiện đã trở lại Manchester United sau kỳ nghỉ hè, trong bối cảnh Tottenham cùng một số CLB Premier League khác cũng dành sự quan tâm cho anh. Các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là muốn chiêu mộ tiền đạo 28 tuổi.

Trước đó, Rashford được cho chỉ muốn gia nhập một CLB hàng đầu châu Âu thay vì chuyển sang Saudi Arabia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Rashford vẫn có thể rời MU

Theo TEAMtalk, Barcelona “vẫn giữ liên lạc” với đại diện của Rashford và đang tìm hiểu khả năng tạo nên một màn trở lại Camp Nou đầy bất ngờ.

HLV Carrick gặp vấn đề với Rashford

Dù Rashford đã được tái hòa nhập vào đội hình của HLV Michael Carrick trong những tuần gần đây, nguồn tin này cho rằng khả năng anh rời MU trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vẫn chưa bị loại trừ. Barcelona được xác định vẫn nằm trong nhóm những đội bóng theo đuổi tiền đạo người Anh.

Barcelona chưa hoàn tất kế hoạch tăng cường hàng công và các cuộc trao đổi với phía Rashford vẫn được duy trì. Cơ hội dành cho Rashford có thể càng lớn nếu Barcelona tiếp tục thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid.

Atletico vẫn kiên quyết giữ lập trường “không bán” đối với Alvarez, khiến Barcelona gặp bế tắc và phải tính đến những phương án khác cho hàng công. Bởi lẽ, đội bóng của HLV Hansi Flick đã chia tay Robert Lewandowski đầu mùa hè, sau khi hai bên không thể đi đến quyết định gia hạn hợp đồng. Sau đó, Barca còn bán Ferran Torres cho PSG, khiến hàng công đội bóng này càng trở nên thiếu hụt nhân sự.

Về phía MU, nội bộ CLB cũng được cho vẫn tranh luận về tương lai lâu dài của Rashford, đặc biệt nếu Barcelona hoặc một đội bóng khác đưa ra đề nghị phù hợp về mặt tài chính.

Jamie O'Hara muốn Tottenham chiêu mộ Rashford

Cựu tiền vệ Jamie O'Hara cho rằng Tottenham nên ưu tiên Rashford thay vì hai mục tiêu Cody Gakpo và Savinho.

“Tôi thích Savinho. Những gì tôi chứng kiến cho thấy cậu ấy có những khoảnh khắc rất sáng. Mọi chuyện chưa thực sự suôn sẻ với cậu ấy tại Manchester City, nhưng rõ ràng đây là một cầu thủ tài năng”, O'Hara chia sẻ với Sky Sports.

Rashford gặt hái thành công tại Barca

Ông cũng đánh giá cao Gakpo nhưng cho rằng tiền đạo người Hà Lan đôi khi cần nhiều cơ hội mới có thể ghi bàn.

“Vấn đề với Gakpo là có lẽ cậu ấy cần 4-5 cơ hội để ghi một bàn. Nhưng cậu ấy vẫn có phẩm chất riêng và tôi không phản đối thương vụ này”, O'Hara nói.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ Tottenham đặc biệt muốn đội bóng cũ theo đuổi Rashford: “Tôi không hiểu tại sao chúng ta không chiêu mộ Marcus Rashford. Tottenham nên hỏi thẳng: Cậu ấy có giá bao nhiêu? Chúng ta có thể mua cậu ấy với mức nào?”.

O'Hara thừa nhận mức lương khoảng 350.000 euro/tuần của Rashford có thể vượt khả năng tài chính của Tottenham, nhưng tin rằng tiền đạo người Anh vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.