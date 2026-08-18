Kết quả bốc thăm vòng bảng AFC Champions League Two 2026/2027: Thể Công Viettel đụng 2 “ông lớn”

AFC Champions League Two 2026/2027, CLB Thể Công Viettel là đại diện của Việt Nam tham dự. Đây là mùa giải thứ ba của AFC Champions League Two theo thể thức mới, quy tụ 32 đội, chia đều cho hai khu vực Đông và Tây Á. Vòng bảng sẽ khởi tranh từ ngày 15/9/2026 theo thể thức thi đấu sân nhà – sân khách, với hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng 16 đội.

AFC Champions League Two 2026/2027 quy tụ nhiều CLB giàu truyền thống của bóng đá châu Á. Trong số đó có những đội từng đăng quang như Al Faisaly (Jordan), Al Muharraq (Bahrain), Al Seeb (Oman), Kuwait SC và PFC Nasaf (Uzbekistan). Gol Gohar Sirjan (Iran) và Kuching City (Malaysia) sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi này. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 15/5/2027 và được tổ chức trên sân của đại diện khu vực Đông Á giành quyền vào chung kết.

Kết quả bốc thăm vòng bảng AFC Champions League Two 2026/2027. Ảnh: AFC.

Vào chiều 18/8, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League Two 2026/2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo kết quả chính thức, Thể Công Viettel nằm ở bảng E khu vực Đông Á cùng FC Seoul, Melbourne Victory và đội thắng trong cặp play-off giữa Persib Bandung với Manila Digger.

Đây được đánh giá là bảng đấu khó đối với đại diện Việt Nam bởi FC Seoul và Melbourne Victory đều đến từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Trong khi đó, Persib Bandung cũng có thể trở thành đối thủ đáng gờm nếu vượt qua Manila Digger ở vòng play-off.

FC Seoul là tên tuổi giàu truyền thống của bóng đá Hàn Quốc và sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các cúp châu Á. Đội bóng thủ đô Seoul giành quyền tham dự giải sau khi đứng thứ sáu tại K League 1 mùa 2025. Dù không có thứ hạng quá cao ở giải quốc nội, chất lượng cầu thủ, nền tảng thể lực cùng tốc độ triển khai bóng của FC Seoul vẫn đặt ra thử thách rất lớn cho Thể Công - Viettel.

Melbourne Victory cũng không phải đối thủ dễ chịu. Đại diện Australia nổi bật với lối chơi giàu sức mạnh, khả năng tranh chấp và những tình huống bóng bổng. Việc phải di chuyển quãng đường dài tới Australia cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị thể lực của thầy trò HLV Velizar Popov.