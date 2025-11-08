Kết quả thi đấu tennis ATP Finals 2025 mới nhất
(Tin thể thao, kết quả tennis) Cập nhật nhanh, chính xác kết quả giải tennis ATP Finals từ 9-16/11 tại Turin, Italia.
Kết quả Chung kết
Kết quả Bán kết
Kết quả Vòng bảng
Julian Cash & Lloyd Glasspool
-
Marcel Granollers & Horacio Zeballos
-
07:00
09/11
Mate Pavic & Marcelo Arevalo
-
Christian Harrison & Evan King
-
07:00
09/11
Julian Cash & Lloyd Glasspool
-
Tim Puetz & Kevin Krawietz
-
07:00
09/11
|TT
|Tay vợt
|Quốc gia
|Tuổi
|Điểm
|Số giải tham gia
|1
|
Jannik Sinner
|Italy
|24
|11,500
|18
|2
|
Carlos Alcaraz
|Spain
|22
|11,250
|19
|3
|
Alexander Zverev
|Germany
|28
|5,560
|24
(Tin thể thao, tin tennis) ATP Finals 2025 vừa công bố kết quả bốc thăm tại Turin. Carlos Alcaraz phải đối đầu Novak Djokovic ngay từ vòng bảng, trong...
