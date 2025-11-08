Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
cameron-vs-lorenzo
Moselle Open
Cameron Norrie 2
Lorenzo Sonego 1
jessica-vs-elena
WTA Finals
Jessica Pegula 1
Elena Rybakina 2
novak-vs-yannick
Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
Novak Djokovic 2
Yannick Hanfmann 0
aryna-vs-amanda
WTA Finals
Aryna Sabalenka 0
Amanda Anisimova 0
sebastian-vs-lorenzo
Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship
Sebastian Korda 0
Lorenzo Musetti 1
vitaliy-vs-learner
Moselle Open
Vitaliy Sachko 0
Learner Tien 2

Kết quả thi đấu tennis ATP Finals 2025 mới nhất

Sự kiện: ATP World Tour Finals 2024 Jannik Sinner Carlos Alcaraz

(Tin thể thao, kết quả tennis) Cập nhật nhanh, chính xác kết quả giải tennis ATP Finals từ 9-16/11 tại Turin, Italia.

Kết quả Chung kết

Kết quả Bán kết

Kết quả Vòng bảng

Lịch thi đấu
cash-va-glasspool-vs-granollers-va-zeballos
Julian Cash & Lloyd Glasspool
-
Marcel Granollers & Horacio Zeballos
-
07:00
09/11
arevalo-va-pavic-vs-harrison-va-king
Mate Pavic & Marcelo Arevalo
-
Christian Harrison & Evan King
-
07:00
09/11
cash-va-glasspool-vs-krawietz-va-puetz
Julian Cash & Lloyd Glasspool
-
Tim Puetz & Kevin Krawietz
-
07:00
09/11

Bảng xếp hạng
TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải tham gia
1
Jannik Sinner
 Italy 24 11,500 18
2
Carlos Alcaraz
 Spain 22 11,250 19
3
Alexander Zverev
 Germany 28 5,560 24

Alcaraz chung bảng "tử thần" với Djokovic, Sinner dễ thở ở ATP Finals 2025
Alcaraz chung bảng "tử thần" với Djokovic, Sinner dễ thở ở ATP Finals 2025

(Tin thể thao, tin tennis) ATP Finals 2025 vừa công bố kết quả bốc thăm tại Turin. Carlos Alcaraz phải đối đầu Novak Djokovic ngay từ vòng bảng, trong...

-07/11/2025 22:51 PM (GMT+7)
