Indonesia rúng động với bê bối bán độ mới ở môn cầu lông

Mạng xã hội và truyền thông Indonesia đồng loạt thông tin về một bê bối mới ở môn cầu lông, khi có 7 vận động viên bị cáo buộc tham gia dàn xếp tỉ số, cá độ ở môn cầu lông.

Trong số này có 3 tuyển thủ quốc gia thường xuyên đấu các giải quốc tế, 4 người còn lại đến từ CLB cầu lông lớn ở Indonesia.

Danh tính những người này chưa được các cơ quan chức năng Indonesia xác nhận, tuy nhiên một cuộc điều tra được cho là đang tiến hành.

Cầu lông Indonesia rúng động với bê bối bán độ mới liên quan 7 vận động viên, bao gồm 3 tuyển thủ quốc gia

Tờ Detik Sport cho hay, ngay sau khi thông tin xuất hiện gây xôn xao làng cầu lông Indonesia, KOI đã yêu cầu PBSI có văn bản báo cáo.

"Mọi việc đang tạm dừng ở mức nghi ngờ và chưa có cơ sở nào cho một kết luận. Nhưng KOI sẽ sớm họp với PBSI để đưa ra quan điểm chung về vụ việc. Nếu có bất kỳ vi phạm nào xảy ra, các biện pháp trừng phạt chắc chắn sẽ được áp dụng", Chủ tịch KOI - Raja Sapta Oktohari nói trên Detik Sport.

Cầu lông là môn thể thao được ưa thích tốp đầu ở Indonesia. Đây cũng là quốc gia có nhiều tay vợt hàng đầu thế giới. Trong hành trình phát triển, cầu lông xứ vạn đảo từng điêu đứng bởi vấn nạn bán độ.

Điển hình là vào năm 2021, Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với 8 vận động viên Indonesia (gồm Hendra Tandjaya, Ivandi Danang, Androw Yunanto, Sekartaji Putri, Mia Mawarti, Fadilla Afni, Aditiya Dwiantoro, Agripinna Putra) vì tội dàn xếp tỷ số.

Các vận động viên này bị kết tội dàn xếp tỷ số khi tham gia các sự kiện quốc tế cấp thấp ở châu Á trong suốt năm 2019. Họ đã phải chịu nhiều hình phạt và biện pháp trừng phạt khác nhau.

Riêng 3 vận động viên là Hendra Tandjaya, Ivandi Danang, Androw Yunanto bị cấm thi đấu và tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến cầu lông suốt đời, bên cạnh án phạt tiền 12.000 USD.