Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

dayana-vs-laura
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Dayana Yastremska 1
Laura Siegemund 1
denis-vs-jiri
Thượng Hải Masters
Denis Shapovalov 0
Jiri Lehecka 2
learner-vs-cameron
Thượng Hải Masters
Learner Tien 0
Cameron Norrie 0
alexander-vs-arthur
Thượng Hải Masters
Alexander Zverev 1
Arthur Rinderknech 0
alejandro-vs-daniil
Thượng Hải Masters
Alejandro Davidovich Fokina -
Daniil Medvedev -

Sinner bị Alcaraz "cắt đuôi", Djokovic phải căng sức (Bảng xếp hạng tennis 6/10)

Sự kiện: Novak Djokovic Jannik Sinner ATP Tour

(Tin thể thao, tin tennis) Cuộc đua bảng xếp hạng tennis thế giới tuần này chứng kiến nhiều biến động, khi Alcaraz vẫn vững ngôi đầu ATP còn Sabalenka giữ chắc vị trí số 1 WTA trước sức ép từ Swiatek và Gauff.

  

🧠 Diễn biến hấp dẫn ở bảng xếp hạng các tay vợt hàng đầu ATP

Carlos Alcaraz vẫn giữ vững ngôi vị số 1 thế giới với 11.340 điểm, tạo khoảng cách khá lớn với người đứng thứ 2 là Jannik Sinner. Sinner đã bị trừ 950 điểm sau khi tay vợt Ý phải rút lui tại vòng 3 Thượng Hải Masters, hiện anh chỉ còn 10.000 điểm. Alcaraz hiện đang có tuần thứ 41 giữ ngôi số 1 thế giới, ngang bằng với thành tích của huyền thoại tennis Vương quốc Anh Andy Murray.

Sinner (đội mũ) bị Alcaraz (áo hồng) nới rộng khoảng cách

Sinner (đội mũ) bị Alcaraz (áo hồng) nới rộng khoảng cách

Chiếu theo kết quả ở Thượng Hải Masters 2025, Djokovic bị trừ hơn 500 điểm, khiến anh phải nỗ lực tiến sâu hơn ở các giải ATP 1000 tiếp theo để bảo vệ điểm số và có cơ hội gia tăng điểm nếu vô địch.

Các tay vợt như Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton cũng có những biến động nhỏ về điểm số và vị trí do kết quả tại Thượng Hải Masters. Trong đó, Zverev mất ít điểm nhưng vẫn giữ hạng 3, còn Fritz mất 350 điểm.

Nhìn chung, vị trí top đầu ATP đang có sự cạnh tranh khá căng thẳng, đặc biệt giữa Alcaraz và Sinner, với Alcaraz tạm thời có ưu thế về điểm số, nhưng Sinner vẫn còn cơ hội rút ngắn khoảng cách nếu thi đấu tốt ở các giải kế tiếp.

👑 Bảng xếp hạng WTA có nhiều điều đáng chú ý

Sau China Open 2025 có khá nhiều điều đáng chú ý ở bảng xếp hạng WTA. Aryna Sabalenka tiếp tục giữ vững ngôi số 1 với 11.010 điểm dù không tham gia China Open, cô chuẩn bị bước vào thi đấu ở Wuhan Open (6-12/10).

Iga Swiatek xếp thứ 2 với 8.553 điểm, thất bại ở vòng 4 China Open làm giảm cơ hội rút ngắn khoảng cách với Sabalenka. Coco Gauff đứng hạng 3 với 7.263 điểm, dù dừng chân ở bán kết China Open, vẫn giữ được vị trí.

Amanda Anisimova sau chiến thắng tại China Open vươn lên vị trí thứ 4 với 5.989 điểm, có cơ hội lớn cạnh tranh vị trí số 3 của Gauff nếu giữ phong độ.

Mirra Andreeva duy trì vị trí thứ 5. Jessica Pegula và Madison Keys hoán đổi thứ hạng, lần lượt là 6 và 7. Elena Rybakina vươn lên hạng 9, đẩy Zheng Qinwen xuống hạng 10. "Họa mi" tennis Emma Raducanu đã tăng 2 bậc, trở lại hạng 30 thế giới.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

11.340

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

10.000

3

Alexander Zverev (Đức)

28

0

5.930

4

Taylor Fritz (Mỹ)

27

0

4.645

5

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

4.280

6

Ben Shelton (Mỹ)

22

0

4.100

7

Alex de Minaur (Úc)

26

0

3.835

8

Lorenzo Musetti (Ý)

23

+1

3.595

9

Jack Draper (Anh)

23

-1

3.590

10

Karen Khachanov (Nga)

29

0

3.190

11

Holger Rune (Đan Mạch)

22

0

2.990

12

Casper Ruud (Na Uy)

26

0

2.945

13

Félix Auger-Aliassime (Canada)

25

0

2.805

14

Andrey Rublev (Nga)

27

0

2.560

15

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

+2

2.430

16

Jirí Lehecka (Cộng hòa Cộng hòa Séc)

23

+3

2.415

17

Tommy Paul (Mỹ)

28

-2

2.360

18

Jakub Menšík (Cộng hòa Cộng hòa Séc)

20

-2

2.265

19

Daniil Medvedev (Nga)

29

-1

2.260

20

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

0

2.260

21

Francisco Cerúndolo (Argentina)

27

0

2.135

22

Flavio Cobolli (Ý)

23

0

1.950

23

Denis Shapovalov (Canada)

26

+1

1.838

24

Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp)

27

+1

1.730

25

Ugo Humbert (Pháp)

27

+1

1.725

26

Luciano Darderi (Ý)

23

+3

1.649

27

Tallon Griekspoor (Hà Lan)

29

+4

1.615

28

Frances Tiafoe (Mỹ)

27

0

1.600

29

Tomas Machac (Cộng hòa Cộng hòa Séc)

24

-6

1.570

30

Arthur Fils (Pháp)

21

0

1.560

...

37

Learner Tien (Mỹ)

19

-1

1.266

...

43

Joao Fonseca (Brazil)

19

0

1.129

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

11.010

2

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

0

8.553

3

Coco Gauff (Mỹ)

21

0

7.263

4

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

5.989

5

Mirra Andreeva (Nga)

18

0

4.698

6

Jessica Pegula (Mỹ)

31

0

4.653

7

Madison Keys (Mỹ)

30

0

4.459

8

Jasmine Paolini (Ý)

29

0

4.156

9

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

0

3.898

10

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

22

+1

3.678

11

Ekaterina Alexandrova (Nga)

30

-1

3.253

12

Clara Tauson (Đan Mạch)

22

0

2.723

13

Elina Svitolina (Ukraine)

31

0

2.606

14

Emma Navarro (Mỹ)

24

0

2.515

15

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

28

0

2.453

16

Naomi Osaka (Nhật Bản)

27

0

2.379

17

Linda Noskova (Cộng hòa Séc)

20

0

2.310

18

Diana Shnaider (Nga)

21

0

2.056

19

Daria Kasatkina (Nga)

28

+1

2.051

20

Liudmila Samsonova (Nga)

26

+1

2.049

21

Elise Mertens (Bỉ)

29

+1

1.964

22

Karolina Muchova (Cộng hòa Séc)

29

-3

1.958

23

Paula Badosa (Tây Ban Nha)

27

0

1.870

24

Victoria Mboko (Canada)

19

0

1.828

25

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

0

1.790

26

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

+2

1.769

27

Leylah Fernandez (Canada)

23

0

1.739

28

Sofia Kenin (Mỹ)

26

-2

1.708

29

Veronika Kudermetova (Nga)

28

+1

1.563

30

Emma Raducanu (Anh)

22

+1

1.563

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Djokovic nôn ọe trên sân, than thời tiết quá khắc nghiệt ở Thượng Hải
Djokovic nôn ọe trên sân, than thời tiết quá khắc nghiệt ở Thượng Hải

Novak Djokovic đã nhiều lần nôn mửa ngay trên sân trong chiến thắng trước Yannick Hanfmann tại vòng 3 Thượng Hải Masters. Tay vợt số 1 thế giới thừa...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 16:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Novak Djokovic Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN