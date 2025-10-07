Trận Malaysia - Việt Nam được xử thế nào sau khi FIFA phạt vụ nhập tịch giả mạo?

Án phạt của FIFA

FIFA đã phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo của đội tuyển nước này sau khi chứng thực được thông tin trong hồ sơ của họ. Theo công bố của tổ chức này, FAM đã vi phạm điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA năm 2025, rằng họ đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh các cầu thủ có tổ tiên sinh tại Malaysia.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA xác định dùng giấy tờ giả mạo

Qua chứng thực của FIFA, nơi sinh của ông/bà trong giấy tờ của 7 cầu thủ đã được đổi từ nơi sinh gốc sang Malaysia để họ đủ điều kiện nhập tịch, trong khi giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ đều sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Án phạt FIFA giáng xuống FAM là khoảng 10 tỷ đồng tiền phạt, trong khi 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha (tên hay gọi Gabriel Palmero), Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano bị phạt gần 70 triệu đồng kèm án cấm hoạt động bóng đá trong 12 tháng bắt đầu từ ngày 6/10/2025.

Quá trình kháng cáo

7 cầu thủ trên đã thi đấu trong trận thắng 4-0 của Malaysia trước ĐT Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Tính hợp pháp của 7 cầu thủ này dĩ nhiên đã không còn, do đó kết quả của trận đấu phải được xem lại và đây đương nhiên là điều người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất.

FAM chắc chắn sẽ kháng cáo lên cả FIFA và CAS để dây dưa vụ việc và tìm ra kẽ hở để lật ngược bản án

Trước hết, quyền xử kết quả trận đấu thuộc về LĐBĐ châu Á (AFC) do Asian Cup là giải đấu của AFC. Tuy nhiên cho tới trước khi AFC có thể xử phạt FAM, vẫn còn quá trình kháng cáo và FAM chắc chắn sẽ tiến hành việc này để hy vọng lật ngược bản án.

Theo công bố của FIFA, FAM sẽ có 3 ngày để công bố ý định kháng cáo, sau đó họ sẽ có thêm 5 ngày nữa để nộp hồ sơ lên FIFA (tổng cộng 8 ngày). FIFA sau đó sẽ xem xét vụ việc trước khi đưa ra quyết định cuối về bản án dành cho FAM.

Nhưng nếu không kháng cáo thành công với FIFA, FAM sẽ đưa vụ này lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) để phúc thẩm. CAS sẽ là cơ quan pháp lý cuối cùng FAM có thể khiếu nại nên nếu CAS vẫn xử cho bản án của FIFA hợp lệ, khi đó AFC mới xử lý kết quả trận Malaysia - Việt Nam.

Quá trình kháng cáo này sẽ tiếp tục ngốn nhiều thời gian và FAM vẫn có thể tìm ra cách nào đó để thoát nạn, như chứng minh rằng FIFA đã sai trong quá trình xử lý vụ việc. Lập luận của họ là FIFA đã "chấp thuận" hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch mà FAM gửi lên, mặc dù FIFA khẳng định trong thông báo của họ rằng đây chỉ là sự chấp thuận tạm thời trước trận Malaysia - Việt Nam, và FIFA khi đó chưa chứng thực được những hồ sơ này.

Phán quyết cuối cùng trong năm 2026

Mọi thứ sẽ chỉ ngã ngũ trong năm 2026 và nếu bản án của FIFA vẫn hợp lệ, AFC gần như chắc chắn sẽ xử thua với Malaysia trong trận Malaysia - Việt Nam ngày 10/6. Bản án thông thường sẽ là Malaysia bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

ĐT Malaysia chắc chắn sẽ bị xử thua trận gặp Việt Nam hôm 10/6 nếu bị xác định dùng cầu thủ trái phép

Chưa rõ khi nào bản án đó có thể công bố, bởi việc kháng cáo có thể còn dây dưa tới mùa xuân năm sau 2026. Vòng loại Asian Cup sẽ kết thúc sau vòng 3 và lượt cuối của bảng F sẽ kết thúc vào ngày 31/3, với trận đấu quyết định dự kiến sẽ là ĐT Việt Nam đón tiếp Malaysia. Có khả năng phải sau trận đó AFC với có phán quyết cuối cùng.

Dù vậy, Asian Cup 2027 phải tới tháng 1/2027 mới thi đấu và nếu Malaysia bị xử thua cho trận thắng Việt Nam bằng cầu thủ nhập tịch trái phép, ĐT Việt Nam vẫn có thể được dự vòng chung kết bằng tấm vé muộn. Tất cả những gì ĐT Việt Nam cần tập trung vào là giành kết quả đủ để khi điểm số chung cuộc được công bố sau án phạt, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là đội đầu bảng F để có vé đi Saudi Arabia.

Hiện ĐT Malaysia đã có 6 điểm sau 2 trận đầu tiên để đứng đầu bảng F, trong khi ĐT Việt Nam và Lào cùng có 3 điểm. Nepal đứng cuối bảng và chưa có điểm nào, đây sẽ là đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam trong trận đấu diễn ra tại sân Gò Đậu lúc 19h30 ngày 9/10.