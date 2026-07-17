Huyền thoại bóng rổ LeBron James gặp rắc rối với mỹ nhân siêu vòng 1

Trong thế giới thể thao đỉnh cao, hào quang và tai tiếng luôn là hai mặt của một đồng xu. Đối với siêu sao NBA LeBron James, việc duy trì một hình tượng người đàn ông gia đình mẫu mực suốt hơn một thập kỷ qua là tấm khiên vững chắc bảo vệ anh trước sóng gió truyền thông. Thế nhưng, tấm khiên ấy vừa một lần nữa bị rạn nứt bởi một động thái đầy ẩn ý từ Julieanna Goddard, nữ người mẫu Instagram nóng bỏng thường được biết đến với biệt danh "YesJulz".

LeBron James lại gặp rắc rối với Julieanna Goddard

10 năm phủ nhận và một bức ảnh "quay xe" đầy toan tính

Mối quan hệ mập mờ giữa LeBron James và YesJulz không phải là câu chuyện mới. Suốt gần mười năm qua, những tin đồn về việc "King James" phản bội người vợ tào khang Savannah liên tục râm ran trong cánh hậu trường giải đấu. Đã từng có lúc, YesJulz phản ứng vô cùng dữ dội. Cô thậm chí từng đe dọa sẽ dùng đến pháp lý để trừng phạt những kẻ thêu dệt nên câu chuyện bôi nhọ danh dự của mình, khẳng định giữa cô và siêu sao bóng rổ chưa từng có bất kỳ mối liên hệ vượt giới hạn nào.

Người hâm mộ những tưởng dòng dư luận ấy đã được dẹp yên theo thời gian. Nhưng trong giới giải trí, ranh giới giữa sự thật và chiêu trò luôn rất mong manh.

Vừa qua, YesJulz bất động tung lên mạng xã hội một bức ảnh diện bikini nóng bỏng. Sẽ không có gì đáng nói nếu góc chụp, bối cảnh và đặc biệt là dòng trạng thái đi kèm sao chép nguyên bản một tấm hình selfie kinh điển của LeBron James vào năm 2018: "Smiling through it all! Can’t believe this my life" (Mỉm cười vượt qua tất cả! Không thể tin nổi đây là cuộc sống của tôi). Động thái này ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa hoài nghi đã nguội lạnh từ lâu.

Góc khuất của những tin đồn "có tiếng không có miếng"

Cách YesJulz khơi lại câu chuyện nhạy cảm này mang đầy tính khiêu khích nhưng lại vô cùng khôn khéo. Cô không đưa ra một lời khẳng định trực diện, không tung bằng chứng cụ thể, mà chỉ thả một cái "bẫy" bằng sự liên tưởng. Trong kỷ nguyên số, một cái nháy mắt, một câu nói lặp lại đúng ngữ cảnh của người nổi tiếng cũng đủ sức nặng tạo ra một cơn địa chấn dư luận.

Đối với công chúng, đây chính là góc tối của những thị phi bủa vây các ngôi sao hạng A. LeBron James và Savannah đã kết hôn từ năm 2013, mối tình từ thuở thiếu thời của họ luôn được xem là biểu tượng của sự thủy chung tại Hollywood. Việc một hot girl mạng xã hội có thể dễ dàng dùng một bức ảnh để khuấy đảo cuộc sống của một gia đình triệu đô cho thấy quyền lực đáng sợ của mạng xã hội, nơi mà sự thật đôi khi không quan trọng bằng sự tò mò của đám đông.

Nhiều chuyên gia truyền thông nhận định, hành động của YesJulz mang đậm màu sắc của việc "bú fame" (kiếm tìm sự chú ý). Việc lấp lửng về một đêm mặn nồng với cái tên quyền lực nhất làng bóng rổ giúp cô có được lượng tương tác khổng lồ chỉ sau vài giờ, bất chấp việc nó có thể gây tổn hại đến danh dự của người khác.

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Sự im lặng quyền lực của "Nhà vua"

Trước cơn bão dư luận đang reo hò gọi tên mình, phía LeBron James vẫn giữ một sự im lặng tuyệt đối, cách ứng xử quen thuộc của anh trước mọi scandal tình ái từ trước đến nay. Sự im lặng này có thể là sự khinh miệt đối với những chiêu trò tầm thường, nhưng cũng có thể là cách tốt nhất để không tiếp thêm năng lượng cho truyền thông bẩn.

Tuy nhiên, dù đúng dù sai, bức ảnh của YesJulz đã kịp để lại một vết gợn. Nó nhắc nhở công chúng rằng, phía sau ánh hào quang rực rỡ của những chiếc cúp vô địch và khối tài sản kếch xù, cuộc sống của những siêu sao như LeBron James luôn phải đối mặt với những cạm bẫy từ quá khứ, nơi mà những câu chuyện "có tiếng không có miếng" luôn chực chờ để kéo họ xuống vũng bùn thị phi.