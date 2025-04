Federer nối bước Nadal, Zidane, LeBron James, "tham gia" đường đua tốc độ

Về giải đua 24 Hours of Le Mans 24 Hours of Le Mans là giải đua xe danh giá nhất thế giới, ra đời từ năm 1923 và tổ chức hằng năm tại Le Mans, Pháp. Khác với các chặng đua tốc độ thông thường, Le Mans kéo dài suốt 24 giờ liên tục, đòi hỏi sự bền bỉ, chiến thuật và phối hợp hoàn hảo giữa các tay đua và đội kỹ thuật. 24 Hours of Le Mans là một phần của bộ ba huyền thoại Triple Crown of Motorsport (3 chặng đua huyền thoại), cùng với Monaco Grand Prix và Indianapolis 500. Đây là nơi tranh tài của những ông lớn như Ferrari, Porsche, Toyota. Đây cũng là nơi khai sinh nhiều công nghệ tiên tiến trong ngành ô tô. Le Mans không chỉ là một chặng đua, mà là biểu tượng của tốc độ, sức bền và đam mê không giới hạn.