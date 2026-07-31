Thảm kịch thể thao Mỹ: "Độc dược" trị giá 1,5 tỷ USD khiến VĐV triệu đô bỏ mạng

Phía sau ánh hào quang của những bản hợp đồng triệu đô tại các giải đấu danh giá nhất nước Mỹ là một sự thật tàn nhẫn vừa bị phơi bày. Cái chết đột ngột ở tuổi 29 của ngôi sao NBA Brandon Clarke là một thảm kịch thể thao chấn động, bóc trần một "vết đen" trị giá 1,5 tỷ USD đang âm thầm vắt kiệt mạng sống của các vận động viên đỉnh cao, đó là cơn nghiện mang tên "heroin trạm xăng". Chất này được bày bán công khai ngay tại quầy thu ngân của các trạm xăng, tiệm tạp hóa hoặc cửa hàng thuốc lá điện tử mà không cần kê đơn.

Brandon Clarke qua đời ở tuổi 29, vụ việc làm dấy lên nhiều cảnh báo về việc lạm dụng kratom trong thể thao

Sáu tuần sau khi bị cảnh sát chặn xe và phát hiện một lượng lớn chất bột màu xanh bí ẩn, tiền vệ ngôi sao của Memphis Grizzlies được tìm thấy đã qua đời tại một ngôi nhà gần Los Angeles. Sự ra đi của anh đã kích hoạt một cuộc điều tra quy mô lớn, hướng thẳng vào thứ độc dược núp bóng "thực phẩm bổ sung" đang càn quét các phòng thay đồ triệu đô.

Chiếc túi màu xanh trên chiếc xe chạy quá tốc độ

Mọi chuyện bắt đầu phát lộ vào 1/4/2026, khi cảnh sát tuần tra tại Arkansas chặn đứng chiếc siêu xe của Brandon Clarke khi anh đang phóng với vận tốc điên cuồng, vượt mốc 160 km/h ở khu vực cấm vượt.

Khi tiến hành khám xét phương tiện, lực lượng chức năng không tìm thấy vũ khí hay các loại ma túy truyền thống. Thay vào đó, họ thu giữ một chiếc túi duffle màu xanh chứa hàng loạt gói bột và viên nang màu xanh lục. Đối diện với cảnh sát, chàng cầu thủ triệu đô tỏ ra khá bình thản: "Nó chỉ là kratom thôi, thứ này hoàn toàn hợp pháp mà".

Nhưng Clarke đã lầm. Tại bang Arkansas, loại chất này nằm trong danh mục cấm. Và đáng sợ hơn, trong giới y tế và các cơ quan phòng chống ma túy, nó bị gắn cho một biệt danh đầy ám ảnh: "Heroin trạm xăng".

Thị trường 1,5 tỷ USD và cái bẫy "giảm đau" ngọt ngào

Kratom là một loại cây nhiệt đới có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Tại Mỹ, nó đã biến tướng thành một ngành công nghiệp béo bở trị giá 1,5 tỷ USD. Do các kẽ hở pháp lý, chất này được bày bán công khai dưới dạng bột, trà hoặc viên nang tại các trạm xăng, cửa hàng tiện lợi và tiệm thuốc lá điện tử trên khắp đất nước.

Kratom được bày bán công khai tại nhiều cửa hàng tiện lợi và trạm xăng ở Mỹ, dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe

Đối với các vận động viên chuyên nghiệp, áp lực thành tích và chấn thương là một cơn ác mộng dai dẳng. Bản thân Brandon Clarke đã phải trải qua 3 năm cuối sự nghiệp vật lộn liên miên với các chấn thương nghiêm trọng từ rách gân Achilles, tổn thương đầu gối cho đến cơ bắp chuối. Trong môi trường thể thao đỉnh cao, mỗi ngày vắng mặt là một ngày mất đi những khoản tiền thưởng khổng lồ và nguy cơ bị đào thải.

Kratom len lỏi vào giới thể thao như một "thần dược" nhờ cơ chế tác động kép cực kỳ tinh vi:

Ở liều lượng thấp nó hoạt động như một chất kích thích, giúp vận động viên hưng phấn, tỉnh táo và tràn đầy năng lượng.

Ở liều lượng cao nó tác động trực tiếp vào các thụ thể opioid trong não, mang lại hiệu quả an thần và triệt tiêu các cơn đau thể xác dữ dội y hệt như morphine hay heroin.

Chính sự mập mờ dưới cái mác "thảo mộc tự nhiên" đã khiến nhiều siêu sao thể thao chủ quan, tự huyễn hoặc bản thân rằng họ chỉ đang sử dụng một loại thực phẩm chức năng lành tính để hồi phục cơ thể.

Độc dược hủy hoại các triệu phú thể thao

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã nhiều lần phát đi cảnh báo nghiêm trọng về kratom. Các chuyên gia y tế khẳng định, việc lạm dụng "heroin trạm xăng" gây ra những hệ lụy kinh hoàng cho cơ thể:

Phá hủy nội tạng gây nhiễm độc gan cấp tính, suy thận và rối loạn nhịp tim.

Tấn công hệ thần kinh dẫn đến hoang tưởng, ảo giác, các cơn co giật đột ngột và trầm cảm nặng.

Hội chứng cai nghiện nặng nề, khi thiếu thuốc, người dùng sẽ rơi vào trạng thái vã mồ hôi, co thắt cơ, mất ngủ và mất kiểm soát hành vi, tương tự như người nghiện chất ma túy nặng.

Thảm kịch của Brandon Clarke ở tuổi 29 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhiều nguồn tin nội bộ từ các giải đấu lớn như NBA, NFL hay MLB thừa nhận, việc sử dụng "heroin trạm xăng" để nén đau ra sân đang là một bí mật công khai. Nhiều ngôi sao sẵn sàng đánh đổi cả sức khỏe dài hạn, danh tiếng và mạng sống chỉ để đổi lấy vài giờ đồng hồ không đau đớn dưới ánh đèn sân khấu.