"Messi bóng rổ" Curry và pha ném rổ từ giữa sân quan trọng nhất sự nghiệp

Stephen Curry, cầu thủ sở hữu tài năng thiên bẩm, thường xuyên có những cú ném rổ chính xác ghi 3 điểm, vì thế anh được mệnh danh là "Messi của bóng rổ". Tại Olympic Paris 2024, cầu thủ này có khoảnh khắc để đời trong trận chung kết với đội tuyển Pháp. Pha ném 3 điểm táo bạo của anh từ giữa sân, dù đồng đội LeBron James và Kevin Durant đang ở vị trí thuận lợi, khiến cả thế giới sửng sốt.

Curry là "Vua" của những pha ném 3 điểm

Tình huống quyết định không tưởng

Trong khoảnh khắc căng thẳng của trận đấu, khi Mỹ đang dẫn trước Pháp nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, Curry đã tự mình nắm lấy vận mệnh trận đấu. Sau khi bị kèm chặt, Curry nhận lại bóng từ Kevin Durant, dù biết rõ LeBron James đang chờ sẵn ở phía cánh. Tuy nhiên, với bản năng của VĐV vĩ đại, Curry quyết định tự mình thực hiện cú ném.

Anh chia sẻ về khoảnh khắc này trong một buổi phỏng vấn trước kia: "Khi nhận lại bóng từ Durant, tôi vào nhịp và di chuyển và cảm giác rất tự tin. Tôi biết LeBron và Kevin đều ở vị trí tốt, nhưng cơ thể tôi đã vào nhịp và khi đó, chỉ cần ném được là tôi tin mình sẽ ghi điểm".

Cú ném đó không chỉ khiến hàng thủ Pháp bất ngờ, mà còn làm cả LeBron và Durant không kịp phản ứng, khi cả hai đều kỳ vọng sẽ nhận lại bóng.

Sức mạnh của niềm tin

Nicolas Batum và Evan Fournier kèm rất sát Curry trong tình huống này, nhưng điều đó không đủ để ngăn cản một trong những tay ném vĩ đại nhất lịch sử giải bóng rổ nhà nghề Mỹ - NBA. "Khi bạn là tay ném giỏi nhất mọi thời đại, bạn sẽ thực hiện cú ném đó, dù tình huống có như thế nào", Curry chia sẻ thêm.

Cú ném 3 điểm là điểm số giúp đội tuyển Mỹ nới rộng khoảng cách và giành chiến thắng 98-87, và là pha ném "đỉnh" nhất trong sự nghiệp của Curry. Anh kết thúc trận đấu với 24 điểm, bao gồm 8 cú ném 3 điểm chính xác, trong đó có 4 tình huống chơi bóng chính xác ở ba phút cuối cùng.

Curry (áo xanh) và cú ném quan trọng bậc nhất sự nghiệp

Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp

Curry nhận định đây là một trong hai cú ném quan trọng nhất sự nghiệp của mình: "Đó là khoảnh khắc đặc biệt. Olympic đầu tiên của tôi, với bốn cú ném 3 để kết thúc trận chung kết và cú ném cuối cùng thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Đây chắc chắn là một trong hai cú ném đáng nhớ nhất sự nghiệp".

Mặc dù Curry từng có nhiều pha ném "điên rồ" trong sự nghiệp, như cú ném nổi tiếng ở trận đấu với Oklahoma City Thunder, nhưng cú ném được mệnh danh "Golden Dagger" này, trong trận đấu quyết định huy chương vàng Olympic, thực sự là khoảnh khắc không thể nào quên.