Cực nóng Mỹ Tiên đấu dàn kiều nữ "hút hồn" ở giải điền kinh vô địch thế giới 2025

Vào khoảng 7h, 14/9 (giờ Việt Nam), Tokyo, Nhật Bản sẽ biến thành sàn diễn của tốc độ và nhan sắc, nơi các mỹ nhân điền kinh hàng đầu cùng tranh tài ở nội dung 100m rào nữ. Trong số đó, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, gương mặt duy nhất của Việt Nam sẽ bước ra đường chạy để đối đầu với những chân dài vừa nhanh, vừa đẹp, biến cuộc đua thành màn trình diễn “vừa quyến rũ vừa khốc liệt”.

Mỹ Tiên, chân chạy 100m rào xuất sắc của Việt Nam sẽ bước vào thi đấu trong ngày 14/9

🏃‍♀️ Mỹ Tiên liệu có cơ hội vào bán kết

Ở tuổi 24, Mỹ Tiên mang trong mình trọng trách nâng tầm điền kinh Việt Nam. Thành tích tốt nhất 13 giây 38, gần bằng kỷ lục quốc gia của huyền thoại Vũ Bích Hường, giúp cô giành HCV SEA Games 2023 và vô địch quốc gia 2025.

Tại Tokyo, Tiên được xếp ở heat 2, lane 9, cạnh tranh với dàn sao như Danielle Williams (Jamaica, thành tích tốt nhất 12 giây 31) và Alaysha Johnson (Mỹ, 12 giây 31), cả hai đều thuộc top 15 thế giới. Đây là thử thách khổng lồ, nhưng nếu tận dụng xuất phát nhanh và giữ nhịp vượt rào chắc chắn, cô vẫn có thể tạo bất ngờ.

Theo quy định, chỉ có 3 vận động viên đứng đầu mỗi lượt thi (Q) và 6 vận động viên có thời gian nhanh nhất (q) mới được vào bán kết. Hiện tại, với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 13 giây 46 và thành tích tốt nhất mùa giải (SB) là 13 giây 51, Mỹ Tiên đang kém nhóm cạnh tranh trực tiếp khoảng 0,6 đến 0,7 giây. Để có cơ hội vào bán kết qua "vé vớt", cô cần cải thiện thành tích xuống mức 12 giây 90 hoặc 13 giây 00.

Đây là thách thức cực lớn, nhưng nếu đạt PB mới (13 giây 20 tới 13 giây 30), Mỹ Tiên vẫn có thể tạo ra kỷ lục cho riêng mình. Quan trọng hơn, việc được cọ xát cùng dàn sao thế giới là bước đệm quý giá để cô trưởng thành, trước khi quay lại SEA Games hay Asian Games.

💃 Wu Yanni: “Hoa hậu đường chạy” Trung Quốc

Trong khi Mỹ Tiên đại diện cho Việt Nam, thì ở heat 1, kiều nữ Wu Yanni trở thành tâm điểm. Cô từng 6 lần vô địch Trung Quốc, đạt thành tích 12 giây 74 và nổi tiếng không chỉ vì tốc độ, mà còn bởi ngoại hình rực rỡ, phong cách thi đấu bốc lửa.

Wu Yanni, ngôi sao "tài sắc vẹn toàn" của Trung Quốc

Tuy nhiên, Wu sẽ phải đối đầu với “quái vật tốc độ” Masai Russell (Mỹ, 12 giây 17, số 2 thế giới) cùng Viktoria Forster (Slovakia, 12 giây 63). Chỉ cần một cú vấp rào, cơ hội vào bán kết của Wu có thể tan biến.

🌟 Dàn ngôi sao khuấy đảo Tokyo

Heat 3 có hai ngôi sao nổi bật gồm gồm Nadine Visser (12 giây 28) và ngôi sao Jamaica Megan Tapper (12 giây 34). Heat 4, nổi bật với “Viên ngọc đen” Jamaica Ackera Nugent (12 giây 24) và nàng hotgirl Thụy Sĩ Ditaji Kambundji (12 giây 40).

Kambundji cũng là nhân vật đáng chú ý

Heat 5, có Mỹ Grace Stark (12 giây 21) và cuối cùng heat 6 có ngôi sao Tobi Amusan (Nigeria, 12 giây 12), kỷ lục gia thế giới, ứng viên cho ngôi vô địch.

Tất cả cùng tạo nên một đường chạy rực rỡ, nơi tốc độ và nhan sắc hòa quyện thành bữa tiệc thể thao đỉnh cao.