Hấp dẫn giải vô địch điền kinh thế giới: Mỹ Tiên đua tài cùng kiều nữ Trung Quốc

🏁 Ngày khai mạc giải điền kinh thế giới có nội dung chạy 100m

Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 tại Tokyo (13-25/9) hứa hẹn sự kiện đầy hấp dẫn, nơi các vận động viên hàng đầu từ hơn 200 quốc gia hội tụ. Hôm nay (13/9), ngày khai mạc giải điền kinh vô địch thế giới hứa hẹn bùng nổ với nhiều nội dung hấp dẫn từ sáng sớm.

7h30 sáng: Cự ly đi bộ 35km nam và nữ với những vận động viên hàng đầu như Evan Dunfee (Canada), Qin Wang (Trung Quốc), Rebecca Henderson (Australia) và Masumi Fuchise (Nhật Bản).

9h00 - 10h40 sáng: Vòng loại ném tạ nữ và nam quy tụ những gương mặt sáng giá như Ryan Crouser (Mỹ), một trong những nhà vô địch ném tạ hàng đầu thế giới.

9h sáng: Vòng loại nhảy xa nữ có sự cạnh tranh của Kristin Pudenz (Đức) và Valarie Allman (Mỹ), những cái tên kỳ cựu trong làng nhảy xa.

Vòng loại nội dung được chờ đợi, chạy 100m sẽ diễn ra trong ngày khai mạc điền kinh thế giới

11h10 sáng: Vòng loại chạy 100m nam quy tụ nhiều tài năng trẻ xuất sắc như Christopher Borzor (Haiti, thành tích cá nhân tốt nhất 10 giây 13), Marcos Santos (Angola, 10 giây 31), Zaid Ashraf Omar Al-Awamleh (Jordan, 10 giây 43).

11h40 sáng: Vòng loại chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp với sự góp mặt của đội chủ nhà Nhật Bản, Mỹ, Jamaica và nhiều đội tuyển mạnh khác, hứa hẹn những pha đổi người và chiến thuật hấp dẫn.

👟 Hấp dẫn Mỹ Tiên đọ sức kiều nữ Trung Quốc Wu Yanni

Ở giải đấu này, Việt Nam chỉ có 1 VĐV duy nhất được tham dự, đó là Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Chân chạy 100m rào nữ này mang theo thành tích ấn tượng 13 giây 38, tiệm cận kỷ lục quốc gia của tượng đài Vũ Bích Hường, để tranh tài cùng dàn VĐV xinh đẹp và tài năng đến từ khắp châu Á và thế giới.

Người đẹp Việt Nam Mỹ Tiên (bên trái) có cơ hội chạm trán với Wu Yanni, kiều nữ điền kinh Trung Quốc (bên phải)

Mỹ Tiên, nhà vô địch 100m rào SEA Games 2023 và HCV giải vô địch quốc gia 2025 tại Đà Nẵng với 13 giây 52, đặt mục tiêu thi đấu tốt ở giải đấu lớn. Cô sẽ có khoảng 3 ngày làm quen với đường chạy và điều kiện thi đấu ở Tokyo trước khi bước vào vòng loại 100m rào nữ vào chiều 14/9, bán kết và chung kết dự kiến diễn ra ngày 15/9. Sự góp mặt của Tiên là minh chứng cho nỗ lực và quyết tâm của điền kinh Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại nội dung 100m rào, Mỹ Tiên có thể chạm trán với Wu Yanni, kiều nữ điền kinh xinh đẹp Trung Quốc, 28 tuổi, được ví là mỹ nhân “khổ vì đẹp” khi vừa sở hữu ngoại hình rực rỡ, cá tính nổi bật, vừa phải chịu áp lực từ dư luận và các đối thủ.

Wu Yanni từng thống trị đường chạy 100m rào nội địa với 6 lần vô địch quốc gia, thành tích tốt nhất 12 giây 74, gần bằng chuẩn tham dự giải. Nhờ hệ thống tính điểm của Liên đoàn điền kinh thế giới, cô giành tấm vé cuối cùng dự giải Tokyo 2025, biến cơ hội trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Bên cạnh Mỹ Tiên và Wu Yanni, giải đấu còn quy tụ nhiều VĐV nữ tài sắc khác, từng tạo ấn tượng tại các giải châu Á và Olympic. Trong đó phải kể đến Zhang Bo Ya (Đài Loan, PB 13 giây 11), Yumi Tanaka (Nhật Bản, PB 12 giây 80) hay nhà vô địch Olympic Masai Russell, Danielle Williams và kỷ lục gia thế giới Toby Amusan. Sự đa dạng về tài năng và phong cách hứa hẹn những màn so kè tốc độ lôi cuốn và kịch tính.

