Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Malaysia - Myanmar: Chênh lệch đẳng cấp (SEA Games)

SEA Games 33 Bóng đá SEA Games 33

(16h, 8/12, Bảng B bóng đá nữ SEA Games 33) Trận đấu giữa ĐT nữ Malaysia và Myanmar hứa hẹn mang đến thế trận một chiều khi Myanmar đang thăng hoa, còn Malaysia vẫn loay hoay tìm đường cải thiện phong độ.

SEA Games | 16h, 8/12 |

ĐT nữ Malaysia
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Malaysia - Myanmar: Chênh lệch đẳng cấp (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Malaysia - Myanmar: Chênh lệch đẳng cấp (SEA Games) - 1
ĐT nữ Myanmar
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Malaysia - Myanmar: Chênh lệch đẳng cấp (SEA Games) - 1
Ezza Ashikin, Juliana, Eusvewana, Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Syafiqah, Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Malaysia - Myanmar: Chênh lệch đẳng cấp (SEA Games) - 1
Myo Mya Mya Nyein, May Thet Mon Myint, Phyu Phwe, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Naw Htet Htet Wai, San Thaw Thaw, Khin Mo Mo Tun, Yuper Khin, Lin Lae Oo, Win Theingi Tun

ĐT nữ Myanmar dưới quyền HLV người Nhật Uki Tetsuro đang trình diễn diện mạo hoàn toàn khác so với trước đây. Việc góp mặt ở chung kết giải nữ Đông Nam Á 2025 phần nào phản ánh rõ bước tiến đó, trước khi họ tiếp tục khẳng định vị thế bằng chiến thắng 2-1 trước Philippines ở trận ra quân SEA Games 33.

Myanmar vận hành lối chơi đề cao tính kỷ luật, pressing liên tục trên khắp mặt sân, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt nhưng luôn trong giới hạn cho phép. Chính điều này khiến những đối thủ có ưu thế thể hình gần như không thể triển khai bóng theo ý muốn.

Ở chiều ngược lại, Malaysia vẫn bị xem là đội bóng “đóng vai phụ” tại đấu trường khu vực. Trận thua đậm trước ĐT nữ Việt Nam đã bộc lộ rõ những hạn chế từ nền tảng kỹ thuật đến cách tổ chức chiến thuật. Họ gần như không tạo được sức ép đáng kể và phần lớn thời gian chỉ ở thế chống đỡ. Với tương quan lực lượng hiện tại, khả năng Malaysia tạo ra bất ngờ trước Myanmar là rất thấp.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Theo T.T

08/12/2025 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
SEA Games 33
