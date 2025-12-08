Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Malaysia - Myanmar: Chênh lệch đẳng cấp (SEA Games)

SEA Games | 16h, 8/12 | ĐT nữ Malaysia 0 - 0 ĐT nữ Myanmar (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Malaysia vs ĐT nữ Myanmar ĐT nữ Myanmar Điểm Ezza Ashikin Juliana Eusvewana Nurfaizah Haindee Su Yin Syafiqah Amirah Nurhadfina Ainsyah Lyana Điểm Myo Mya Mya Nyein May Thet Mon Myint Phyu Phwe Zune Yu Ya Oo Phyu Phyu Win Naw Htet Htet Wai San Thaw Thaw Khin Mo Mo Tun Yuper Khin Lin Lae Oo Win Theingi Tun Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Malaysia ĐT nữ Malaysia ĐT nữ Myanmar Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ezza Ashikin, Juliana, Eusvewana, Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Syafiqah, Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana Myo Mya Mya Nyein, May Thet Mon Myint, Phyu Phwe, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Naw Htet Htet Wai, San Thaw Thaw, Khin Mo Mo Tun, Yuper Khin, Lin Lae Oo, Win Theingi Tun

ĐT nữ Myanmar dưới quyền HLV người Nhật Uki Tetsuro đang trình diễn diện mạo hoàn toàn khác so với trước đây. Việc góp mặt ở chung kết giải nữ Đông Nam Á 2025 phần nào phản ánh rõ bước tiến đó, trước khi họ tiếp tục khẳng định vị thế bằng chiến thắng 2-1 trước Philippines ở trận ra quân SEA Games 33.

Myanmar vận hành lối chơi đề cao tính kỷ luật, pressing liên tục trên khắp mặt sân, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt nhưng luôn trong giới hạn cho phép. Chính điều này khiến những đối thủ có ưu thế thể hình gần như không thể triển khai bóng theo ý muốn.

Ở chiều ngược lại, Malaysia vẫn bị xem là đội bóng “đóng vai phụ” tại đấu trường khu vực. Trận thua đậm trước ĐT nữ Việt Nam đã bộc lộ rõ những hạn chế từ nền tảng kỹ thuật đến cách tổ chức chiến thuật. Họ gần như không tạo được sức ép đáng kể và phần lớn thời gian chỉ ở thế chống đỡ. Với tương quan lực lượng hiện tại, khả năng Malaysia tạo ra bất ngờ trước Myanmar là rất thấp.

