VCK U23 châu Á: Dân mạng Việt mong chờ gì ở trận U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc?

Ngày 20/1, cộng đồng mạng Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt cho trận bán kết đầu tiên của VCK U23 châu Á giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 18h30. Đây là cuộc so tài của hai ứng viên vô địch hàng đầu giải đấu, và người hâm mộ Việt Nam theo dõi với tâm thế mong U23 Hàn Quốc giành chiến thắng.

Bên cạnh trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, cộng đồng mạng cũng đang rất quan tâm tới trận U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc.

Bình luận thể hiện mong chờ của một vài Facebooker Việt Nam.

Nhiều cổ động viên thừa nhận họ muốn U23 Hàn Quốc thắng đơn giản vì tình cảm dành cho đất nước quê hương của HLV Kim Sang-sik. Một Facebooker viết: “Tối nay cổ vũ U23 Hàn Quốc trước, rồi sau đó cổ vũ U23 Việt Nam. Lịch xem bóng đá hôm nay quá đã”. Tài khoản khác bình luận: “Thầy Kim là người Hàn Quốc, nên mình cũng muốn đội của thầy có thêm niềm vui”.

Một cổ động viên đăng dòng trạng thái: “Hôm nay thầy Kim chắc có cảm giác lạ lắm, vừa xem đội nhà Hàn Quốc đá, vừa chuẩn bị cho trận đánh lớn của Việt Nam”. “Tối nay, thầy Kim cổ vũ Hàn Quốc trước 18h30, xong đến 22h30 lại hô Việt Nam vô địch”, Facebooker Hoàng Quân bình luận.

Trên các diễn đàn bóng đá, chủ đề dự đoán kết quả trận U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc cũng nóng không kém. Nhiều người nghiêng về khả năng Hàn Quốc giành chiến thắng nhờ phong độ ổn định hơn. “Tôi nghĩ Hàn Quốc nhỉnh hơn một chút, hàng thủ của họ rất chắc chắn”, một bình luận nhận định. Trong khi đó, cũng có ý kiến thận trọng: “Nhật Bản lúc nào cũng đáng sợ, đây là cặp đấu cân tài cân sức”.

Dù theo dõi với nhiều cảm xúc, đa số người hâm mộ đều thống nhất một điểm: Kết quả trận đấu sớm không quan trọng bằng màn trình diễn của U23 Việt Nam sau đó. Một cổ động viên viết: “Nhật hay Hàn thắng cũng được, điều tôi quan tâm nhất là Việt Nam phải thắng trận của mình”. Ý kiến khác đồng tình: “Chung kết hay hạng ba gì cũng được, miễn là các cầu thủ đá hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Trận bán kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc vì thế không chỉ là cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng đá châu lục, mà còn là màn dạo đầu đầy cảm xúc trước “giờ G” của U23 Việt Nam. Dù kết quả ra sao, người hâm mộ Việt Nam đều đang hướng tới kịch bản đẹp nhất: Một chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik lúc 22h30 để giành quyền vào chung kết.

Và biết đâu, sau một buổi tối đầy cảm xúc, người hâm mộ Việt Nam sẽ còn có dịp gặp lại đội thắng của trận U23 Nhật Bản - U23 Hàn Quốc ở trận đấu cuối cùng của giải, trong cuộc chiến tranh ngôi vô địch châu Á.