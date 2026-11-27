Không cần chinh phục những danh hiệu lớn, Paige Spiranac cùng dàn mỹ nhân golf vẫn sở hữu sức hút vượt xa nhiều nhà vô địch. Tuy nhiên, phía sau hào quang trên mạng xã hội là không ít tranh cãi, nghi vấn gian lận và ồn ào tình ái.

Paige Spiranac, "nữ thần golf" sở hữu hơn 10 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội

Cuộc chiến triệu fan, mỹ nhân golf lấn át nhà vô địch

Ngày 24/11, The Sun đăng tải bài viết về những góc khuất của giới mỹ nhân golf, trong đó Paige Spiranac được xem là gương mặt tiên phong.

Ở tuổi 33, Spiranac sở hữu hơn 10 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Dù chưa từng giành quyền thi đấu tại LPGA Tour, người đẹp Mỹ vẫn xây dựng được thương hiệu cá nhân đầy sức hút nhờ kết hợp golf với thời trang và nội dung giải trí.

Katie Sigmond và Grace Charis sở hữu lượng fan vượt xa nhiều nhà vô địch golf

Nhiều mỹ nhân golf thậm chí vượt xa các nhà vô địch về lượng người hâm mộ. Katie Sigmond sở hữu 2,6 triệu người theo dõi trên Instagram, gấp đôi con số 1,3 triệu của Nelly Korda. Trong khi đó, Grace Charis có hơn 3 triệu fan.

Sức hút trên mạng xã hội mở ra cơ hội kiếm tiền từ quảng cáo, hợp đồng tài trợ và các nền tảng nội dung trả phí. Spiranac cũng tỏ ra tự hào khi trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ nữ golfer sáng tạo nội dung sau này.

Ồn ào tình ái, nghi vấn gian lận bủa vây "nữ thần golf"

Tháng 11/2026, Spiranac phải lên tiếng phủ nhận nghi vấn liên quan đến việc YouTuber nổi tiếng Robby Berger chia tay vị hôn thê Narod.

Spiranac từng hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau nghi vấn gian lận tại Internet Invitational 2025

Những màn tương tác thân thiết giữa Spiranac và Berger tại giải Internet Invitational làm dấy lên nhiều đồn đoán. Tuy nhiên, cả hai đều bác bỏ thông tin cho rằng người đẹp là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay.

Trước đó, tại Internet Invitational 2025, giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 1 triệu USD, Spiranac từng vướng nghi vấn gian lận.

Đoạn video ghi lại cảnh cô tác động vào phần cỏ xung quanh bóng của đồng đội Malosi Togisala, làm dấy lên tranh cãi về việc cải thiện điều kiện đánh bóng trái quy định.

Spiranac thừa nhận không nắm rõ luật trong tình huống này, nhưng khẳng định không cố ý gian lận. Cô còn tiết lộ đã nhận hàng chục nghìn lời đe dọa tính mạng và bình luận xúc phạm sau sự việc.

Trang phục táo bạo gây tranh cãi

Sự nổi lên của dàn mỹ nhân golf cũng làm nóng cuộc tranh luận về trang phục thi đấu.

Năm 2017, LPGA siết chặt quy định về trang phục, với mức phạt ban đầu 1.000 USD và tăng gấp đôi nếu tái phạm. Spiranac từng phản đối, cho rằng phụ nữ không nên bị đánh giá năng lực chỉ vì cách ăn mặc.

Bri Teresi gây chú ý với phong cách thời trang phá cách trên sân golf

Trong khi đó, Grace Charis thừa nhận thị hiếu của người xem ảnh hưởng đến việc lựa chọn trang phục của cô. Mỹ nhân Bri Teresi lại cho rằng những nữ influencer đang giúp golf tiếp cận nhiều khán giả trẻ.

Thành công của Spiranac và các đồng nghiệp cho thấy sức mạnh của mạng xã hội đối với golf. Tuy nhiên, khi lượt xem có thể chuyển hóa thành tiền bạc, ranh giới giữa giá trị thể thao, sức hút giải trí và thị phi cũng trở nên mong manh hơn.