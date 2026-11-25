Nội dung carom 3 băng đơn nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức bước vào tranh tài ngày 24/11, quy tụ nhiều gương mặt tài năng và xinh đẹp của làng billiards Việt Nam. Bên cạnh những màn so tài quyết liệt về chuyên môn, phong thái tự tin, thần thái cuốn hút của các nữ cơ thủ cũng là điểm nhấn đáng chú ý.

Ngay ở vòng 1/8, người hâm mộ được chứng kiến màn so tài giữa hai hot girl nổi tiếng của làng bi-a carom Việt Nam là Lê Thị Ngọc Mai (Đồng Nai) và Trần Hoài Khánh Linh (Gia Lai). Hai nữ cơ thủ tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trước khi Ngọc Mai giành chiến thắng với cách biệt đúng 1 điểm (25-24).

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng phong thái thi đấu cuốn hút, Ngọc Mai được biết đến là một trong những hot girl nổi bật của carom 3 băng nữ Việt Nam. Cô từng gây ấn tượng khi giành HCĐ Cúp quốc gia 2025 sau khoảng 3 năm theo đuổi billiards chuyên nghiệp. Đáng tiếc, Ngọc Mai không thể tiến xa hơn tại Đại hội năm nay khi để thua sít sao 23-25 trước Đoàn Duy Nguyệt Ánh (Thanh Hóa) ở tứ kết.

Trong khi đó, Khánh Linh gây chú ý với câu chuyện vừa theo học ngành Y, vừa nuôi dưỡng đam mê billiards. Nữ cơ thủ từng giành giải thưởng phong cách tại giải carom 3 băng nữ TP.HCM mở rộng 2023 và xuất sắc giành HCĐ Cúp quốc gia 2025.

Một gương mặt trẻ đáng chú ý khác là Hồ Thị Yến Nhi (Đồng Nai), nữ cơ thủ từng gây bất ngờ khi lọt vào top 8 ngay lần đầu tham dự Cúp quốc gia 2025. Tuy nhiên, Yến Nhi phải dừng bước ở vòng 1/8 trước đàn chị Nguyễn Thị Bích Trâm (Đà Nẵng) với tỷ số 19-25.

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu đến từ màn so tài giữa nhà đương kim vô địch châu Á Nguyễn Đức Yến Sinh (TP.HCM) và Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng) ở tứ kết. Hồi tháng 5 năm nay, Yến Sinh đã làm nên lịch sử ở tuổi 22 khi trở thành nữ cơ thủ carom 3 băng đầu tiên của Việt Nam đăng quang tại đấu trường châu Á. Cô xuất sắc vượt qua dàn cao thủ Hàn Quốc, trong đó có chiến thắng 30-19 trước Lee Yu Na ở trận chung kết.

Dù được đánh giá là ứng viên sáng giá cho tấm HCV Đại hội, Yến Sinh không thể vượt qua một Thu Hiền thi đấu đầy thăng hoa. Với những đường cơ chính xác, đặc biệt là một series 6 điểm, Thu Hiền giành chiến thắng 25-18 chỉ sau 17 lượt cơ để ghi tên mình vào bán kết.

Kết quả này một lần nữa cho thấy đẳng cấp của Thu Hiền, nữ cơ thủ từng giành chức vô địch HBSF Tour 2 năm 2025 và thường xuyên góp mặt trong nhóm tranh chấp danh hiệu tại các giải đấu quốc nội.

Một bất ngờ đáng chú ý khác là chiến thắng của hot girl Nguyễn Tú Trinh (Gia Lai) trước đàn chị Nguyễn Thị Bích Trâm với tỷ số cách biệt 25-12.

Từng nhận nhiều lời khen về nhan sắc, phong thái thi đấu chuyên nghiệp cùng những đường cơ giàu kỹ thuật ngay lần đầu tham dự Cúp quốc gia 2025, Tú Trinh đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể. Nữ cơ thủ này cũng từng gây ấn tượng tại HBSF Tour 2 hồi tháng 9 năm nay. Việc giành quyền vào bán kết, qua đó chắc chắn có huy chương tại Đại hội, là thành tích đáng khích lệ với gương mặt trẻ này.

Niềm hy vọng vàng của đội tuyển TP.HCM ở nội dung carom 3 băng nữ lúc này được đặt vào Lê Thị Ngọc Huệ. Nữ cơ thủ từng giành HCV SEA Games 32 nội dung carom 1 băng gây ấn tượng với vẻ ngoài cá tính cùng lối chơi đầy bản lĩnh.

Trong ngày thi đấu 24/11, Ngọc Huệ có hai chiến thắng liên tiếp, lần lượt vượt qua Nguyễn Nhân Hồng Lê (Thanh Hóa) và tay cơ kỳ cựu Phùng Kiện Tường (Bắc Ninh) để giành quyền vào bán kết. Như vậy, bốn nữ cơ thủ sẽ cạnh tranh tấm HCV Đại hội năm nay gồm Lê Thị Ngọc Huệ (TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng), Nguyễn Tú Trinh (Gia Lai) và Đoàn Duy Nguyệt Ánh (Thanh Hóa).

Các trận bán kết sẽ diễn ra lúc 9h sáng ngày 25/11. Trận chung kết tranh HCV diễn ra lúc 14h cùng ngày, hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn giữa các nữ cơ thủ tài năng của làng billiards Việt Nam.

Cũng trong ngày 24/11 vừa qua, 2 bộ huy chương ở nội dung carom 1 băng đơn nam và Snooker 6 bi đỏ đơn nam cũng đã xác định. Theo đó, cơ thủ Vương Minh Thiện (Bắc Ninh) vô địch carom 1 băng sau khi thắng Nguyễn Như Lê (TP.HCM) ở chung kết. Đồng hạng 3 là Nguyễn Duy Trung và Phạm Duy Thanh, cùng thuộc đội tuyển Đà Nẵng. Trong khi đó, bộ huy chương Snooker 6 bi đỏ lần lượt là Thái Văn Nam (Hà Nội, HCV), Phạm Hoài Nam Hà Nội, HCB), hai đại diện của TP.HCM là Nguyễn Nhật Thanh và Kiều Thiên Khôi cùng nhận HCĐ.