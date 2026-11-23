😮 Ứng viên vô địch Dương Quốc Hoàng thua ngược khó tin

Ngày 22/11, môn Billiards & Snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu Việt Nam. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, nội dung pool 9 bi đơn nam đã mang đến những bất ngờ lớn.

Dương Quốc Hoàng bất ngờ dừng bước dù nắm lợi thế lớn

Tâm điểm của ngày thi đấu là sự xuất hiện của Dương Quốc Hoàng (TP.HCM), cơ thủ được người hâm mộ biết đến với biệt danh Hoàng "Sao". Trong trận ra quân vào buổi sáng, Quốc Hoàng thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Lường Đức Thiện (Hà Nội) với tỷ số 9-4. Chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đáng gờm giúp đại diện TP.HCM giành quyền vào vòng 1/8 nội dung Pool 9 bi đơn nam.

Tuy nhiên, bất ngờ lớn đã xảy ra trong cuộc đối đầu với Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh) chiều cùng ngày. Dương Quốc Hoàng nhập cuộc thuận lợi và tiến rất gần đến chiến thắng khi vươn lên dẫn trước 8-6 trong trận đấu chạm 9. Tưởng chừng tấm vé đi tiếp đã nằm trong tay Hoàng "Sao", nhưng cục diện bất ngờ đảo chiều. Không tận dụng được lợi thế, Quốc Hoàng để đối thủ thắng liên tiếp 3 ván đấu cuối, qua đó nhận thất bại sát nút 8-9.

Trận thua ngược đầy tiếc nuối khiến Dương Quốc Hoàng sớm nói lời chia tay nội dung Pool 9 bi đơn nam, đồng thời tạo nên một trong những cú sốc đáng chú ý nhất của ngày thi đấu mở màn.

Ở những diễn biến khác, Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi lần lượt vượt qua Nguyễn Phúc Long và Nguyễn Tiến Trung với cùng tỷ số 9-6, trước khi đánh bại Phạm Phương Nam 9-6 tại tứ kết để giành quyền vào bán kết.

Hai tấm vé bán kết khác thuộc về Nguyễn Tiến Minh (Thanh Hóa), sau chiến thắng 9-7 trước Trịnh Đức Hiếu (Hải Phòng), và Trịnh Văn Bình (Nghệ An), người vượt qua Phan Văn Kiên (Đà Nẵng) với tỷ số 9-6.

💥 Nguyễn Như Lê ngược dòng ngoạn mục

Nếu Pool 9 bi chứng kiến cú sốc mang tên Dương Quốc Hoàng thì nội dung carom 1 băng lại ghi dấu màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh của cơ thủ Nguyễn Như Lê.

Nguyễn Như Lê ngoạn mục ngược dòng vào thời điểm cuối trận

Trong trận đấu của mình, Như Lê có thời điểm rơi vào thế bất lợi lớn khi bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 12-37, khoảng cách lên tới 25 điểm. Tuy nhiên, thay vì đánh mất sự tự tin, Như Lê kiên trì bám đuổi, chắt chiu từng cơ hội để từng bước thu hẹp cách biệt.

Từ thế bị dẫn sâu, cơ thủ này thi đấu hiệu quả hơn trong phần còn lại của trận đấu, không chỉ san bằng cách biệt mà còn vượt lên mạnh mẽ, trước khi khép lại màn ngược dòng ấn tượng bằng chiến thắng 100-67. Tính từ thời điểm bị dẫn 12-37, Như Lê ghi thêm tới 88 điểm trong khi đối thủ chỉ có thêm 30 điểm.

Màn trình diễn này cho thấy bản lĩnh, sự kiên trì và khả năng tận dụng cơ hội của Như Lê, trở thành một trong những điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý nhất của ngày thi đấu đầu tiên.

Pool 9 bi tranh huy chương vàng, carom và snooker tiếp tục sôi động

Sau ngày mở màn giàu cảm xúc, môn Billiards & Snooker tại Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 23/11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

Hoàng Phong cùng các cơ thủ pool 9 bi sẽ tranh HCV vào ngày 23/11

Theo lịch thi đấu, các trận tranh tài diễn ra trong khung giờ từ 9h đến 19h với ba nội dung đáng chú ý.

Ở nội dung Pool 9 bi đơn nam, các cơ thủ sẽ bước vào những trận đấu quyết định, hướng tới trận chung kết tranh tấm huy chương vàng đầu tiên của môn Billiards & Snooker tại Đại hội năm nay. Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 14h.

Trong khi đó, nội dung carom 1 băng đơn nam tiếp tục các trận đấu vòng loại, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành quyền đi sâu. Nội dung snooker 6 bi đỏ đơn nam cũng tiếp tục diễn ra, với những màn so tài đòi hỏi sự chính xác, chiến thuật và bản lĩnh của các vận động viên.

Với những bất ngờ xuất hiện ngay trong ngày khai màn, cuộc đua huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến khó lường, mang đến những trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ billiards Việt Nam.