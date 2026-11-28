Tháng 7/1996, Barcelona phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới để đưa Ronaldo Nazario về từ PSV Eindhoven. Ở tuổi 19, tiền đạo người Brazil nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, cuộc chia tay chỉ sau một mùa giải đã để lại nhiều tiếc nuối cho đội bóng xứ Catalunya.

Quyết định của Bobby Robson

Sau khi thay thế Johan Cruyff, HLV Bobby Robson từng cân nhắc chiêu mộ Alan Shearer trước khi lựa chọn Ronaldo. Tiền đạo người Brazil khi ấy đã ghi 54 bàn sau 57 trận cho PSV và được cả Bayern Munich lẫn Lazio săn đón. Barcelona quyết định chi khoảng 20 triệu USD để hoàn tất thương vụ, đồng thời ký hợp đồng có thời hạn 8 năm với Ronaldo.

Bùng nổ tại Barcelona

Ronaldo ghi 47 bàn sau 49 trận chính thức trong mùa giải 1996/97. Tại La Liga, anh có 34 pha lập công, chiếm 1/3 tổng số bàn thắng của Barcelona. Tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật rê bóng và khả năng dứt điểm đa dạng giúp Ronaldo trở thành mũi tấn công lợi hại nhất trong đội hình của Robson.

Pha đi bóng từ phần sân nhà rồi vượt qua hàng loạt cầu thủ Compostela trước khi ghi bàn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Ronaldo tại Tây Ban Nha. Anh cũng ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Cúp C2 châu Âu trước PSG, giúp Barcelona khép lại mùa giải với 3 danh hiệu. Dù sở hữu hàng công ghi tới 102 bàn tại La Liga, đội chủ sân Camp Nou vẫn về nhì, kém Real Madrid 2 điểm.

Thất bại trong việc giữ chân Ronaldo

Trước phong độ ấn tượng của Ronaldo, Barcelona lên kế hoạch tăng gấp đôi thu nhập hàng năm của anh, từ khoảng 1,7 triệu USD lên 3,4 triệu USD, đồng thời nâng mức phí giải phóng hợp đồng lên gần 70 triệu USD.

Những bất đồng về phương thức thanh toán và quyền khai thác thương mại cá nhân khiến cuộc đàm phán đổ vỡ vào cuối tháng 5/1997. Inter Milan nhanh chóng tận dụng cơ hội, kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 28 triệu USD để đưa Ronaldo sang Italy.

Cuộc chia tay đầy tiếc nuối

Sau khi FIFA giải quyết tranh chấp chuyển nhượng, Barcelona nhận tổng cộng khoảng 30 triệu USD, cao hơn đáng kể so với số tiền từng bỏ ra để mua Ronaldo.

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo Inter Milan, chân sút người Brazil ghi 34 bàn và giúp đội bóng giành Cúp UEFA. Anh cũng đoạt Quả bóng vàng 1997. Barcelona thu về khoản chênh lệch chuyển nhượng lớn, nhưng lại đánh mất cơ hội xây dựng hàng công quanh một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới khi anh mới 20 tuổi.