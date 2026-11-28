Trực tiếp bóng đá Công an TP HCM - HAGL: Mục tiêu 3 điểm (V-League)
(18h, 28/11) Mục tiêu của chủ nhà là giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang nằm ở áp chót bảng xếp hạng.
18h, 28/11 | Thống Nhất
Điểm
Patrik Lê Giang
Nhật Minh
Quang Kiệt
Hoàng Phúc
Minh Trọng
Đức Phú
Narvaez
Yamga
Aldair Ferreira
Phi Hoàng
Tiến Linh
Điểm
Trung Kiên
Châu Phi
Cesar
Anh Tài
Robson
Thanh Sơn
Thanh Nhân
Luann
Vĩnh Nguyên
Gia Bảo
Matheus
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
HAGL đang có hàng thủ rất tệ
Sau khi bán hai trụ cột ở hàng thủ, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi trở thành hàng thủ kém nhất giải với 17 bàn thua qua 8 vòng. Họ đang nằm ở vị trí áp chót, bằng điểm với Thể Công Viettel và chỉ xếp trên đội cuối bảng Đồng Nai (4 điểm).
Trong khi đó, Công an TP HCM cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Họ thua 3 lần gần nhất tại V-League và đang rất khát khao một chiến thắng.
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(Vòng 8 V-League) Thanh Hóa chơi trận ra mắt HLV mới người Hàn Quốc trong lúc HAGL đang tìm cách tránh xa khu vực nguy hiểm.