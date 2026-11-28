18h, 28/11 | Thống Nhất Công an TP HCM 0 - 0 HAGL (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an TP HCM vs HAGL HAGL Điểm Patrik Lê Giang Nhật Minh Quang Kiệt Hoàng Phúc Minh Trọng Đức Phú Narvaez Yamga Aldair Ferreira Phi Hoàng Tiến Linh Điểm Trung Kiên Châu Phi Cesar Anh Tài Robson Thanh Sơn Thanh Nhân Luann Vĩnh Nguyên Gia Bảo Matheus Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an TP HCM Công an TP HCM HAGL Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Patrik Lê Giang, Nhật Minh, Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Minh Trọng, Đức Phú, Narvaez, Yamga, Aldair Ferreira, Phi Hoàng, Tiến Linh Trung Kiên, Châu Phi, Cesar, Anh Tài, Robson, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Luann, Vĩnh Nguyên, Gia Bảo, Matheus

HAGL đang có hàng thủ rất tệ

Sau khi bán hai trụ cột ở hàng thủ, đội bóng của HLV Lê Quang Trãi trở thành hàng thủ kém nhất giải với 17 bàn thua qua 8 vòng. Họ đang nằm ở vị trí áp chót, bằng điểm với Thể Công Viettel và chỉ xếp trên đội cuối bảng Đồng Nai (4 điểm).

Trong khi đó, Công an TP HCM cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Họ thua 3 lần gần nhất tại V-League và đang rất khát khao một chiến thắng.

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