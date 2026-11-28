Mourinho không nhận công về mình

Mỗi khi có lời khen dành cho khả năng điều hành trận đấu, Mourinho thường nhấn mạnh vai trò của các cầu thủ: “Chính họ mới là những người làm nên điều đó". Sau mỗi chiến thắng ngược dòng, ông tiếp tục khẳng định: “Công lao thuộc về họ".

Đây không phải những lời nói mang tính xã giao đơn thuần. Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Mourinho đang có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp. Trong số đó, 4 chiến thắng trước Roma (4-3), AEK (3-2), Celta Vigo (2-1) và PSV (5-1) đều diễn ra sau khi đội bóng bị đối phương dẫn trước.

Điểm đáng chú ý là cả 4 lần ngược dòng đều có dấu ấn rõ rệt từ những điều chỉnh của Mourinho. Không chỉ thay đổi nhân sự, ông còn chủ động điều chỉnh vị trí thi đấu và cách vận hành chiến thuật để giúp đội bóng thay đổi cục diện.

Ngoài 4 trận đấu kể trên, một số quyết định khác của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng mang lại hiệu quả. Có thể kể đến việc đưa Camavinga vào sân khi trận Siêu kinh điển sắp kết thúc, hay cách ông phân bổ thời gian thi đấu cho Espí trong những trận gặp Espanyol và Elche.

Khả năng đọc trận đấu và những quyết định táo bạo

Khả năng phân tích diễn biến trận đấu và phản ứng kịp thời của Mourinho đang được thể hiện khá rõ. Ông không ngần ngại đưa ra những thay đổi lớn về nhân sự và chiến thuật, kể cả khi các phương án đó tiềm ẩn rủi ro.

Sau hiệp hai thi đấu ấn tượng trước PSV, Mourinho vẫn thẳng thắn nhìn nhận những điểm chưa hoàn thiện của đội bóng: “Vẫn còn những điều cần hoàn thiện".

Ông nói thêm: “Những điều đó vẫn còn tồn tại nếu chúng ta tiếp tục thi đấu một hiệp một như thế này".

Khi được hỏi về nguyên nhân giúp Real Madrid thay đổi mạnh mẽ trong hiệp hai, Mourinho giải thích: “Đó là nhờ việc chơi bóng cùng Bernardo và Arda, hai cầu thủ mà những gì họ biết làm tốt nhất chỉ đơn giản là chơi bóng đá. Họ không phải mẫu cầu thủ thiên về phòng ngự hay chơi theo khuôn khổ vị trí cố định... nhưng chúng tôi đã mang đến một nhịp điệu và diện mạo khác cho trận đấu".

Có thể hiểu, ông cho rằng việc sử dụng Bernardo Silva và Arda Güler đã tạo ra sự khác biệt. Đây là hai cầu thủ thiên về khả năng chơi bóng, không phải những người chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngự hoặc giữ vị trí cố định. Sự xuất hiện của họ giúp Real Madrid vận hành trận đấu theo một nhịp độ khác.

Thay đổi mạnh từ tuyến giữa đến hàng phòng ngự

Trước PSV, Mourinho quyết định đưa Tchouameni rời sân để chuyển sang sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Guler - Bernardo Silva. Đây là phương án có tính mạo hiểm bởi Real Madrid có thể để lộ nhiều khoảng trống ở khu vực phòng ngự.

Tuy nhiên, Mourinho không chỉ thay đổi tuyến giữa. Ông đồng thời thay cả hai trung vệ, đưa Huijsen và Konaté vào sân thay Militao và Rüdiger.

Ở thời điểm hiện tại, Huijsen và Konaté tạo được sự tin tưởng cao hơn từ Mourinho, đồng thời có khả năng tranh chấp tay đôi tốt hơn. Sự điều chỉnh này giúp Real Madrid đẩy cao hàng phòng ngự, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và gây sức ép lên đối thủ hiệu quả hơn.

Sau những thay đổi đó, việc đưa Bellingham vào sân tiếp tục hoàn thiện phương án điều chỉnh của Mourinho, góp phần giúp Real Madrid tạo nên một hiệp hai vượt trội trước PSV.

4 cuộc ngược dòng mang dấu ấn chiến thuật

Không chỉ trận gặp PSV, 3 chiến thắng trước Roma, AEK và Celta cũng cho thấy khả năng điều chỉnh trận đấu của Mourinho.

Ở trận gặp Roma, khi Real Madrid đang bị dẫn 3-1, Mourinho thực hiện đợt thay người đầu tiên ở phút 59. Endrick vào thay Vinicius, còn Güler thay Dunfries.

Sau đó, Valverde được chuyển xuống đá hậu vệ biên, Güler chơi cùng Tchouameni ở tuyến giữa. Diomande được điều sang cánh trái, trong khi Endrick đảm nhiệm cánh phải.

Nhưng đợt thay người tiếp theo mới thực sự tạo nên bước ngoặt. Bernardo Silva vào thay Tchouameni, Carreras thay Cucurella và Carlos Espí thay Diomande. Những điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng khi Real Madrid ghi liên tiếp 3 bàn chỉ trong vòng 7 phút, nhờ công của Espí, Endrick và Rüdiger.

Trước AEK, Real Madrid cũng rơi vào tình thế bất lợi khi bị dẫn 2-1 ở phút 75. Mourinho lần lượt đưa Endrick, Valverde và Carreras vào sân, sau đó tiếp tục sử dụng Brahim và Carlos Espí. Những thay đổi này đóng vai trò quyết định trong chiến thắng ngược dòng của đội bóng.

Ở trận gặp Celta, Mourinho cũng cho thấy cách điều chỉnh nhân sự rất chủ động. Phút 57, ông đưa Valverde, Cucurella và Vinicius vào sân thay Bernardo Silva, Carreras và Tren. Đến phút 71, Endrick thay Diomande, còn Espí được tung vào sân thay Camavinga.

Khi Mourinho thay đổi, thế trận cũng thay đổi

Qua 4 trận đấu, có thể thấy điểm chung trong cách điều hành của Mourinho là ông không chờ đợi đội bóng tự tìm ra lời giải khi gặp khó khăn.

Những điều chỉnh của ông thường tác động đồng thời đến nhân sự, vị trí thi đấu và cách tổ chức chiến thuật. Đặc biệt, Mourinho sẵn sàng thay đổi những cầu thủ quan trọng hoặc điều chỉnh cấu trúc đội hình nếu nhận thấy phương án mới có thể mang lại hiệu quả tốt hơn.

Chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp của Real Madrid, trong đó có 4 trận ngược dòng, cho thấy những quyết định can thiệp trực tiếp vào trận đấu của Mourinho đang mang lại kết quả tích cực.