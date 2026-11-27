Alcaraz học huyền thoại Sampras, cải thiện giao bóng

Carlos Alcaraz điều chỉnh kỹ thuật giao bóng theo cảm hứng từ Pete Sampras sau thất bại trước Ben Shelton tại tứ kết US Open. Khi đó, tay vợt Tây Ban Nha để mất 5 game giao bóng và gặp nhiều khó khăn ở những cú phát bóng đầu tiên.

Alcaraz học giao bóng theo huyền thoại Sampras

Ban huấn luyện sau đó tập trung cải thiện khả năng giữ thăng bằng và di chuyển. Thay đổi này đang phát huy hiệu quả khi Alcaraz thắng liên tiếp 15 trận trên mặt sân cứng trong nhà, trong đó có chiến thắng trước Alexander Zverev ở chung kết ATP Finals.

Cardiff cho phép trận Joshua - Fury kéo dài đến rạng sáng

Chính quyền Cardiff đã cấp phép để trận quyền Anh giữa Anthony Joshua và Tyson Fury tại sân Principality Stadium kéo dài đến rạng sáng 12/12. Theo quy định mới, các khu vực VIP được phục vụ đồ uống đến 3h, trong khi hoạt động quyền Anh, biểu diễn âm nhạc và phục vụ đồ ăn đêm cũng kết thúc vào thời điểm này. Sân vận động đóng cửa lúc 3h30. Quyết định được đưa ra bất chấp phản đối từ một số cư dân địa phương vì lo ngại tiếng ồn và tình trạng mất trật tự.

Tom Aspinall từ bỏ đai vô địch UFC vì chấn thương mắt

Tom Aspinall buộc phải từ bỏ đai vô địch UFC hạng nặng do chưa thể hồi phục chấn thương mắt. Võ sĩ người Anh gặp sự cố sau khi bị Ciryl Gane chọc vào cả hai mắt trong lần bảo vệ đai hồi tháng 10 năm ngoái.

Anh đã trải qua nhiều ca phẫu thuật nhưng vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu. Aspinall cho biết những biến chứng dai dẳng khiến anh phải tạm gác sự nghiệp để tập trung điều trị, dù đã nỗ lực tìm cách trở lại sàn đấu.

Mercedes tự tin giữ chân Kimi Antonelli trước sự chèo kéo của Ferrari

Toto Wolff khẳng định Mercedes không lo ngại nguy cơ Kimi Antonelli chuyển sang Ferrari. Tay đua người Italia đang được liên hệ với đội đua quê nhà sau mùa giải thành công. Trước chặng Qatar GP, Wolff tuyên bố khả năng Antonelli rời Mercedes là 0%, đồng thời nhấn mạnh tay đua trẻ và gia đình luôn coi trọng lòng trung thành. Ông cũng tin rằng sức cạnh tranh của Mercedes, cùng khả năng giành chiến thắng và chức vô địch, sẽ là yếu tố quan trọng giúp giữ chân ngôi sao trẻ.

Hamilton và Leclerc tiếp tục bất hòa, Ferrari gây sức ép lên trưởng đội

Mâu thuẫn giữa Lewis Hamilton và Charles Leclerc tiếp tục khiến Ferrari đau đầu sau chặng Las Vegas GP. Leclerc va chạm khiến Hamilton xoay vòng và phải nhận án phạt 10 giây. Căng thẳng giữa hai tay đua ngày càng gia tăng kể từ khi Hamilton vượt trội đồng đội.

Theo Corriere della Sera, CEO Benedetto Vigna đã gửi thông điệp cứng rắn tới trưởng đội Fred Vasseur: "Có những nhà quản lý phải xử lý những chuyện như thế này". Vasseur đang chịu sức ép phải kiểm soát tình hình nội bộ Ferrari.