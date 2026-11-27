Từng khiến làng tennis xôn xao với quyết định phẫu thuật nâng ngực trong thời gian nghỉ thi đấu, tay vợt người Pháp Oceane Dodin tiếp tục thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng với bikini và ví mình như một nhân vật trong trò chơi GTA.

Dodin tự tin khoe sắc sau quyết định nâng ngực từng gây xôn xao làng tennis

Mỹ nhân tennis gây sốt với diện mạo mới

Ngày 25/11, tờ Daily Star đăng tải bài viết về Dodin, nữ tay vợt người Pháp từng gây tranh cãi khi công khai chuyện phẫu thuật nâng ngực.

Lần này, Dodin trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải đoạn video diện bikini màu xanh, kèm dòng chú thích: “Nhân vật GTA mới”. Người đẹp bắt kịp cơn sốt của trò chơi điện tử đình đám GTA, qua đó thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc và sự tự tin của nữ tay vợt. Theo Daily Star, đây cũng là một trong những cách Dodin quảng bá trang nội dung dành cho người trưởng thành của mình.

Không chỉ gây chú ý bởi những hình ảnh ngoài sân đấu, Dodin còn là một trường hợp đặc biệt trong làng tennis khi công khai thực hiện phẫu thuật nâng ngực trong thời gian tạm nghỉ thi đấu.

Nữ tay vợt người Pháp cho rằng mình có thể là VĐV tennis chuyên nghiệp đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật như vậy. Quyết định của cô từng làm dấy lên nhiều tranh luận về ảnh hưởng của việc nâng ngực đối với khả năng vận động và thi đấu đỉnh cao.

Đáp trả những hoài nghi về khả năng thi đấu

Chia sẻ với truyền thông, Dodin thừa nhận cô đã lường trước việc quyết định của mình sẽ thu hút sự chú ý, bởi đây là điều không phổ biến trong giới tennis chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nữ tay vợt không ngờ câu chuyện ngoại hình lại được bàn tán nhiều đến vậy.

Đáng chú ý, một số phóng viên nam từng đặt câu hỏi về kích thước vòng một cũng như khả năng tiếp tục thi đấu của Dodin sau phẫu thuật.

Trong cuộc phỏng vấn với RMC Sport, người đẹp Pháp thẳng thắn đáp trả. Dodin khẳng định kích thước vòng một không đến mức khiến cô không thể chơi tennis. Cô cũng chỉ ra rằng nhiều nữ tay vợt có vòng một lớn hơn mình vẫn thi đấu bình thường.

Dodin không phải ngôi sao tennis duy nhất từng đối mặt với những bình luận về ngoại hình. Amanda Anisimova, á quân Wimbledon 2025, cũng từng công khai đáp trả những lời miệt thị vóc dáng trên mạng xã hội.

Câu chuyện của Dodin một lần nữa làm nóng cuộc tranh luận về quyền tự quyết đối với ngoại hình của các nữ VĐV. Với tay vợt người Pháp, việc làm đẹp là lựa chọn cá nhân và cô không muốn điều đó trở thành thước đo đánh giá năng lực chuyên môn của mình.