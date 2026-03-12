Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Haaland không cựa quậy nổi trước Real Madrid, thống kê gây choáng váng

Sự kiện: Erling Haaland Real Madrid - Man City: 2 "ông trùm" quyết đấu Real Madrid

Haaland gần như mất tăm trước Real Madrid và để lại thống kê gây choáng váng trong 82 phút trên sân.

  

Pep Guardiola dù có bài miếng gì cho Man City thì cứ gặp Real Madrid là ông lại khổ sở, bởi Real dường như luôn có những cầu thủ bỗng dưng “hóa rồng” khi gặp đội chủ sân Etihad. Đêm thứ Tư đến lượt Federico Valverde với một cú hat-trick chỉ trong hiệp 1, giúp Real Madrid dẫn 3-0 sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Haaland gần như "tàng hình" trước Real Madrid

Haaland gần như "tàng hình" trước Real Madrid

Nhưng trong khi Valverde làm được điều đó cho Real Madrid, Man City không thu được gì từ Erling Haaland dù Haaland đã được cho nghỉ trận gặp Newcastle ở FA Cup để dành sức cho chuyến thăm Bernabeu. Thậm chí một số khán giả bình luận rằng họ nhìn thấy Kylian Mbappe trên màn hình còn nhiều hơn Haaland, và Mbappe không đá vì chấn thương.

Haaland đã không ghi bàn trong 1 tháng qua và trước Real Madrid, những gì tiền đạo người Na Uy làm là chạm bóng 10 lần, chuyền 3 lần và bị thay ra ở phút 82. Đó là những con số quá tệ cho tiền đạo mũi nhọn của đội, nhưng Haaland khó có thể cựa quậy được khi quanh anh luôn có 2-3 cầu thủ Real trông chừng.

Rốt cuộc vấn đề của Haaland và Man City nằm ở đâu? Cả 2 cựu danh thủ Gianfranco Zola và Claudio Marchisio đều thấy rằng Haaland đã bị đặt vào một tình thế quá bất lợi. Marchisio nói: “Tôi thực sự ngạc nhiên khi họ có quá ít đường bóng nào về phía cậu ta. Ngay cả những quả tạt cũng toàn đi về phía nào đó chứ không phải tới Haaland”.

Haaland luôn bị bao vây bởi 3-4 cầu thủ Real Madrid

Haaland luôn bị bao vây bởi 3-4 cầu thủ Real Madrid

Zola thì bình luận: “Đá cắm trong thế trận này không dễ chút nào, có tận 3-4 cầu thủ đối phương bao quanh và bóng chưa tới chân thì đối phương đã chủ động nhảy lên phá hoặc đè mặt cắt bóng. Nhưng điều tôi thấy tệ nhất, đó là khoảng trống mà Haaland cần lại nhiều lần bị chiếm bởi chính các đồng đội của cậu ta, một số cầu thủ Man City đã tự kéo thêm người kèm của Real Madrid về phía Haaland”.

Các fan Man City cũng cho rằng hàng công của Man City trận này kém đều, chứ vấn đề không chỉ nằm ở một mình Haaland. Một fan bình luận như sau trên Twitter/X: “Doku có một quả tạt từ cánh trái và Haaland tất nhiên bị kèm sát vì cậu ấy là trung phong. Chúng ta có Bernardo (Silva) băng vào từ tuyến hai, Haaland ở trong, nhưng ai ở cột xa? Savinho, và Savinho đứng nhìn thay vì lao vào để dứt điểm hay chuyền bóng”.

Pep tuyên bố Man City không đáng thua đậm, HLV Real tán dương người hùng Valverde
Pep tuyên bố Man City không đáng thua đậm, HLV Real tán dương người hùng Valverde

HLV Pep Guardiola và Alvaro Arbeloa đã có những phát biểu đáng chú ý sau trận thua 0-3 của Man City trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1.

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 08:57 AM (GMT+7)
