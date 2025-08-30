Hot girl bóng chuyền Lan Vy được “đẩy thuyền” với tiền đạo Đình Bắc, Đặng Hồng về quê livestream

🚤 Hot girl Lan Vy được fan “đẩy thuyền” với tiền đạo Đình Bắc

Trên trang cá nhân của mình, chủ công xinh đẹp Nguyễn Lan Vy đã chia sẻ hình ảnh cô chụp ảnh cùng tiền đạo bóng đá Nguyễn Đình Bắc nhân dịp tình cờ cả hai bay cùng chuyến. Theo như Lan Vy chia sẻ, cô cũng có sở thích theo dõi bóng đá và Đình Bắc là một trong những cầu thủ mà cô yêu mến.

Lan Vy được fan "đẩy thuyền" với tiền đạo Đình Bắc

Lan Vy hiện đang thi đấu cho VTV Bình Điền Long An. Ngoài khả năng tấn công đa dạng và phòng thủ cũng rất tốt, chủ công 19 tuổi còn là một hot girl với chiều cao 1m73 và nhan sắc lai Tây nổi bật. Trong khi đó, Đình Bắc là tiền đạo cánh tài năng của CLB Công an Hà Nội cũng như tại tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, dù chỉ là lần đầu hai VĐV này gặp gỡ, các fan đã đồng loạt kêu gọi “đẩy thuyền” (hoạt động của fan nhằm gán ghép mối quan hệ lãng mạn) cho cặp đôi này. Người hâm mộ dành rất nhiều lời khen cho Đình Bắc cũng như Lan Vy, ví von đây là đôi “trai tài gái sắc” nếu như “về chung một nhà”.

📸 Đặng Thị Hồng về quê livestream gây “sốt”

Sau khi cùng tuyển trẻ Việt Nam tham dự giải trẻ thế giới 2025 ở Thái Lan, chủ công Đặng Thị Hồng đang có những ngày thư giãn tại quê nhà Thái Nguyên. Đáng chú ý, chủ công cao 1m70 đã livestream lại các hoạt động của bản thân tại quê nhà thu hút rất nhiều lượt xem. Thậm chí cô còn nhận được nhiều quà tặng từ người hâm mộ.

Đặng Thị Hồng livestream thu hút đông đảo người xem

Nhiều khán giả đã để lại bình luận, lời chúc cho Đặng Thị Hồng sớm lấy lại tinh thần, vượt qua khó khăn và trở lại bóng chuyền sau sự cố bị cấm thi đấu ở giải trẻ thế giới vừa qua.

🌟 Lê Thanh Thúy “săn” sao thế giới

Dù trải qua một giải đấu không thành công khi để thua ở cả 3 lượt trận của vòng bảng tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 ở Thái Lan vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm khi được so tài với những đội bóng hàng đầu thế giới.

Thanh Thúy chụp ảnh cùng những ngôi sao bóng chuyền nổi tiếng

Song song đó, các cô gái Việt Nam cũng có được nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi được gặp gỡ, giao lưu cùng nhiều VĐV nổi tiếng. Tranh thủ cơ hội này, phụ công Lê Thanh Thúy đã chụp ảnh cùng các ngôi sao lừng danh như Korneluk (Ba Lan) hay Egonu (Ý).